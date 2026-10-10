Cristian Bușoi anunță probleme majore la proiectul nuclear de la Doicești. Peste 80% dintre condiții nu sunt îndeplinite

Proiectul reactoarelor modulare mici (SMR) de la Doicești întâmpină dificultăți majore, după ce evaluarea realizată la sfârșitul lunii septembrie a arătat că peste 80% dintre condițiile asociate deciziei finale de investiție nu sunt îndeplinite. Nuclearelectrica propune reducerea cheltuielilor la minimum și diminuarea cu cel puțin 60% a personalului implicat în proiect. Informațiile au fost prezentate de Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, într-o postare pe Facebook.

Cristian Bușoi a anunțat că Nuclearelectrica a solicitat completarea ordinii de zi a Adunării Generale a Acționarilor (AGA), pentru informarea acționarilor și adoptarea unor decizii privind viitorul proiectului reactoarelor modulare mici de la Doicești.

Solicitarea vine după evaluarea realizată la 30 septembrie 2026, referitoare la îndeplinirea condițiilor stabilite în cadrul deciziei finale de investiție din februarie 2026.

Potrivit secretarului de stat, peste 80% dintre aceste condiții nu sunt îndeplinite, iar trei dintre cele considerate esențiale pentru continuarea proiectului rămân nerezolvate.

În aceste condiții, Nuclearelectrica propune redimensionarea activității companiei de proiect RoPower pentru următoarele șase luni. Măsurile avute în vedere includ limitarea cheltuielilor la nivelul minim necesar și reducerea cu cel puțin 60% a personalului implicat.

Una dintre condițiile neîndeplinite privește acordul-cadru dintre Nuclearelectrica și compania americană NuScale, furnizorul tehnologiei reactoarelor modulare mici.

Conform informațiilor prezentate de Cristian Bușoi, cele două părți nu au ajuns la o formă agreată a documentului.

Secretarul de stat susține că partenerul american ar fi renunțat treptat la unele dintre angajamentele asumate inițial, iar alternativa propusă nu ar oferi suficiente garanții pentru continuarea investiției în condițiile stabilite.

O altă problemă privește angajamentul ferm al NuScale privind achiziția modulelor SMR.

Potrivit lui Bușoi, compania americană ar fi refuzat încheierea unui acord obligatoriu, iar negocierile referitoare la asumarea costurilor și la garanțiile de performanță au fost întrerupte.

Cele două condiții sunt importante pentru împărțirea riscurilor între partenerii proiectului, având în vedere că investiția de la Doicești presupune implementarea unei tehnologii de tip FOAK (First of a Kind), respectiv o primă realizare de acest tip.

Pe lângă problemele contractuale, proiectul se confruntă și cu dificultăți legate de amplasamentul viitoarei centrale.

Cristian Bușoi a precizat că prezența gazelor naturale identificate în zona unui puț vechi al Soceram reprezintă o altă condiție care nu a fost rezolvată.

Această situație întârzie procedurile necesare pentru autorizarea amplasamentului de la Doicești.

Problema se adaugă dificultăților privind acordurile comerciale și garanțiile solicitate pentru continuarea proiectului.

În contextul întârzierilor, Nuclearelectrica propune notificarea oficială a companiei americane NuScale și acordarea unui termen de maximum 30 de zile pentru îndeplinirea condițiilor considerate prioritare.

În paralel, compania românească intenționează să analizeze și alte tehnologii americane de reactoare modulare mici.

Potrivit lui Cristian Bușoi, această evaluare se va realiza în baza Acordului interguvernamental dintre România și Statele Unite, ratificat prin Legea nr. 200/2021.

Nuclearelectrica urmează, astfel, să își revizuiască strategia privind dezvoltarea reactoarelor modulare mici, ținând cont de situația actuală a proiectului de la Doicești și de posibilitatea identificării unor soluții tehnologice alternative.

Propunerile prezentate nu reprezintă, în acest moment, o decizie definitivă de abandonare a proiectului, ci vizează limitarea cheltuielilor și reevaluarea condițiilor necesare continuării investiției.