Bursa de la București încheie săptămâna pe minus. Tranzacțiile au ajuns la aproximativ 44,4 milioane de lei

Bursa de Valori București (BVB) a încheiat în scădere ultima ședință de tranzacționare a săptămânii, indicele principal BET pierzând 0,47% din valoare. Tranzacțiile au totalizat aproximativ 44,39 milioane de lei, echivalentul a 8,31 milioane de euro. Acțiunile Hidroelectrica au înregistrat cel mai mare rulaj al ședinței, dar s-au numărat și printre titlurile cu cele mai importante scăderi.

Majoritatea indicilor bursieri au închis pe minus, cele mai mari pierderi fiind consemnate de indicele companiilor din energie și utilități. În schimb, indicii BET-FI și BET AeRO au înregistrat creșteri ușoare.

Principalul indice al Bursei de Valori București, BET, care urmărește evoluția celor mai tranzacționate 20 de companii listate pe Piața Reglementată, a închis ședința de vineri în scădere cu 0,47%.

La finalul tranzacționării, indicele a ajuns la 33.400,45 puncte.

Valoarea totală a tranzacțiilor efectuate la BVB s-a situat la aproximativ 44,39 milioane de lei, echivalentul a 8,31 milioane de euro.

Indicele BET-Plus, care reflectă evoluția celor mai lichide acțiuni listate pe Piața Reglementată, a pierdut 0,42%.

O scădere apropiată, de 0,45%, a fost înregistrată de BET-XT, indicele care urmărește cele mai lichide 25 de titluri de la bursă.

Indicele BET-BK, utilizat ca reper de randament pentru fondurile de investiții, s-a depreciat cu 0,05%.

Indicele BET-NG, care urmărește evoluția companiilor din sectorul energetic și al utilităților, a încheiat ședința cu un declin de 0,93%. Aceasta a fost cea mai mare scădere dintre indicii bursieri prezentați la finalul zilei.

În schimb, indicele BET-FI, care reflectă evoluția societăților de investiții financiare, a crescut cu 0,36%.

O evoluție pozitivă a avut și indicele BET AeRO, care include companii reprezentative de pe piața AeRO.

Acesta a înregistrat un avans de 0,02% la închiderea ședinței.

Pe Piața Reglementată, acțiunile Hidroelectrica au înregistrat cel mai mare rulaj al ședinței, cu tranzacții în valoare de 6,46 milioane de lei.

Pe locul al doilea s-au situat titlurile Băncii Transilvania, cu o valoare a tranzacțiilor de 3,43 milioane de lei.

Acțiunile Nuclearelectrica au ocupat poziția a treia, cu tranzacții de 2,45 milioane de lei.

Deși au atras cea mai mare valoare a tranzacțiilor, acțiunile Hidroelectrica au înregistrat și una dintre cele mai importante scăderi ale zilei, de 3,85%.

Cele mai mari creșteri ale ședinței de vineri au fost înregistrate de acțiunile COMCM Constanța, care s-au apreciat cu 14,84%.

Pe locul al doilea s-au situat titlurile Electroaparataj, cu un avans de 8,45%.

Acțiunile Comelf au completat clasamentul celor mai importante creșteri, după o apreciere de 6,07%.

La polul opus, cea mai mare scădere a fost consemnată de Roca Industry Holdingrock1, ale cărei acțiuni au pierdut 5,17% din valoare.

Titlurile Altur s-au depreciat cu 4,32%, iar cele ale Hidroelectrica au coborât cu 3,85%.

Piața bursieră începuse ultima ședință a săptămânii cu scăderi pe toți indicii. După primele 30 de minute de tranzacționare, rulajul ajunsese la aproximativ 6 milioane de lei, echivalentul a 1,1 milioane de euro.

Indicele principal BET înregistra atunci o depreciere de 0,35%, iar BET-Plus cobora cu 0,34%.

Indicele BET-XT pierdea 0,43%, în timp ce BET-BK înregistra un declin de 0,17%.

La începutul ședinței, BET-FI avea cea mai mare scădere dintre indicii urmăriți, de 1,12%. Până la închidere, acesta a recuperat pierderile și a terminat ziua în creștere cu 0,36%.

Indicele BET-NG a început ziua cu un declin de 0,66%, care s-a accentuat până la 0,93% la finalul tranzacționării.

Și BET AeRO a recuperat pierderile din prima parte a zilei. După o scădere inițială de 0,17%, indicele a închis ședința cu un avans de 0,02%.