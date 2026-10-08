Bursa de la București închide joi pe minus, după un început de ședință în creștere. Tranzacțiile au ajuns la aproape 59 de milioane de lei

SURSA FOTO: Bursa de Valori București (BVB) - Bursa de Valori București (BVB)

Bursa de Valori București (BVB) a încheiat ședința de joi, 8 octombrie, cu scăderi ușoare pentru principalii indici, după ce tranzacțiile începuseră pe un trend pozitiv. Indicele BET a pierdut 0,01%, iar valoarea totală a schimburilor a ajuns la 58,73 milioane de lei, echivalentul a 10,98 milioane de euro.

Cele mai tranzacționate acțiuni au fost cele ale Băncii Transilvania, OMV Petrom și Romgaz. În timp ce majoritatea indicilor au înregistrat variații reduse, unele companii au consemnat creșteri sau scăderi de peste 9%.

Principalul indice al Bursei de Valori București, BET, care urmărește evoluția celor mai tranzacționate 20 de companii de pe Piața Reglementată, s-a depreciat cu 0,01%, până la 33.557,95 puncte.

O evoluție similară a fost înregistrată de BET-Plus, indicele care reflectă performanța celor mai lichide 43 de acțiuni, acesta încheind ședința tot cu o scădere de 0,01%.

Indicele BET-XT, care include cele mai lichide 25 de titluri, a pierdut 0,08%, în timp ce BET-FI a înregistrat un declin mai pronunțat, de 0,58%.

Scăderi au fost consemnate și în cazul celorlalți indici. BET-BK, utilizat ca reper de randament pentru fondurile de investiții, a coborât cu 0,22%.

Indicele BET-NG, care urmărește companiile din sectorul energetic și al utilităților, a închis cu o depreciere de 0,11%.

Pe piața AeRO, indicele BET AeRO, care include companii reprezentative din acest segment, a pierdut 0,15%.

Valoarea totală a tranzacțiilor realizate joi la Bursa de Valori București s-a ridicat la 58,73 milioane de lei, aproximativ 10,98 milioane de euro.

Pe Piața Reglementată, acțiunile Băncii Transilvania au fost cele mai lichide, generând tranzacții în valoare de 11,25 milioane de lei.

Pe locul al doilea s-au situat titlurile OMV Petrom, cu schimburi de 5,77 milioane de lei.

Acțiunile Romgaz au ocupat poziția a treia, cu tranzacții de 3,96 milioane de lei.

Cele trei companii au concentrat astfel o parte importantă a activității de tranzacționare de pe Piața Reglementată.

Deși indicii principali au înregistrat scăderi reduse, la nivelul unor companii au existat variații mult mai mari ale prețurilor.

Cele mai bune evoluții ale ședinței au fost înregistrate de acțiunile UAMT, care s-au apreciat cu 13,91%.

Titlurile Carbochim au urcat cu 9,73%, iar acțiunile Roca Industry Holdingrock1 au câștigat 9,43%.

La polul opus, cea mai importantă depreciere a fost consemnată de Energopetrol, ale cărei acțiuni au scăzut cu 11,11%.

Titlurile Condmag au pierdut 6,25%, în timp ce acțiunile COMCM Constanța s-au depreciat cu 5,19%.

Diferențele dintre aceste evoluții și variațiile reduse ale indicilor arată că unele titluri au avut mișcări importante de preț, chiar dacă piața, în ansamblu, a încheiat ședința aproape de nivelurile precedente.

La începutul ședinței de joi, Bursa de Valori București înregistra o evoluție ușor pozitivă pentru principalii indici.

După primele 30 de minute de tranzacționare, rulajul total ajunsese la 6,01 milioane de lei, echivalentul a 1,12 milioane de euro.

Indicele BET urcase cu 0,02%, iar BET-Plus înregistra un avans de 0,03%.

În schimb, alți indici se aflau deja în scădere. BET-XT pierdea 0,07%, iar BET-BK era pe minus cu 0,01%.

BET-FI consemna o depreciere de 1,03%, mai accentuată decât scăderea de 0,58% înregistrată la finalul ședinței.

Indicele BET-NG cobora cu 0,22% în prima parte a zilei, dar a recuperat o parte din pierdere, încheind cu un declin de 0,11%.

Și BET AeRO și-a redus pierderile pe parcursul ședinței. După o scădere inițială de 0,38%, indicele a închis cu o depreciere de 0,15%.

În cazul indicelui BET, avansul de 0,02% de la deschidere s-a transformat într-o scădere de 0,01% la final, până la nivelul de 33.557,95 puncte.