Bursa de la București începe săptămâna pe creștere. Indicele BET a urcat luni cu peste 4%
SURSA FOTO: Bursa de Valori București (BVB)
Bursa de Valori București (BVB) a încheiat prima ședință de tranzacționare a săptămânii cu creșteri puternice pe majoritatea indicilor. Principalul indice al pieței, BET, a avansat cu peste 4%, iar valoarea totală a tranzacțiilor a ajuns la 156 de milioane de lei.
Companiile din energie și utilități au avut una dintre cele mai bune evoluții ale ședinței, indicele BET-NG urcând cu 4,23%. La nivel individual, acțiunile Cris-Tim Family Holding au înregistrat cea mai mare apreciere.
Indicele BET a crescut cu 4,07%
BET, indicele care urmărește evoluția celor mai tranzacționate 20 de companii listate pe Piața Reglementată a BVB, a încheiat ședința cu o apreciere de 4,07%, până la 33.647,05 puncte.
Creșteri apropiate de 4% au fost înregistrate și de alți indici importanți ai bursei.
BET-Plus, care reflectă evoluția celor mai lichide 43 de acțiuni, a avansat cu 3,96%. Indicele BET-XT, care include cele mai lichide 25 de titluri, a crescut cu 3,92%. BET-BK, indicele folosit ca reper de randament pentru fondurile de investiții, a încheiat ședința cu un avans de 3,73%.
Companiile din energie și utilități au urcat cu peste 4%
O evoluție puternică a fost înregistrată și de companiile din sectorul energetic și al utilităților. Indicele BET-NG, care urmărește aceste companii, a crescut cu 4,23%, cea mai mare apreciere dintre principalii indici menționați.
BET-FI a înregistrat un avans mai moderat, de 1,31%.
Pe piața AeRO, indicele BET AeRO, care include companii reprezentative listate pe această piață, a încheiat ședința cu o creștere de 1,15%.
Tranzacții de 156 de milioane de lei la Bursa de Valori București
Rulajul total al ședinței s-a ridicat la 156 de milioane de lei, echivalentul a 29,27 milioane de euro.
Pe Piața Reglementată, acțiunile Băncii Transilvania au fost cele mai lichide. Tranzacțiile cu titlurile băncii au însumat 17,63 milioane de lei. Pe poziția următoare s-au situat acțiunile OMV Petrom, cu schimburi în valoare de 13,83 milioane de lei.
Titlurile Fondului Deschis de Investiții ETF BET Patria Tradeville au generat tranzacții de 10,94 milioane de lei.
Acțiunile Cris-Tim Family Holding au crescut cu aproape 15%
Cele mai mari aprecieri ale ședinței au fost înregistrate de acțiunile Cris-Tim Family Holding, care au urcat cu 14,74%. Acțiunile One United Properties au avansat cu 9,36%, iar titlurile Energopetrol au înregistrat o creștere de 7,65%.
La polul opus, cea mai puternică scădere a fost consemnată de Bittnet Systems. Acțiunile companiei au pierdut 11,36%. Titlurile Electroaparataj au coborât cu 6%, în timp ce acțiunile Roca Industry Holdingrock1 au încheiat ședința cu o depreciere de 3,77%.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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