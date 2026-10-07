Acțiunile noului gigant Skydance scad puternic după fuziunea Paramount-Warner Bros. Analiștii avertizează asupra riscurilor

Acțiunile Skydance Corporation au scăzut puternic miercuri, la numai o zi după finalizarea fuziunii dintre Paramount și Warner Bros. și debutul noului conglomerat media pe Bursa de la New York. Titlurile pierdeau aproximativ 8%, în timp ce analiștii avertizează că integrarea celor două grupuri ar putea fi dificilă și că tranzacționarea acțiunilor ar putea rămâne volatilă.

Noua companie reunește sub aceeași umbrelă unele dintre cele mai importante active de la Hollywood, alături de televiziuni precum CNN, CBS și HBO. Skydance și-a stabilit însă și obiective ambițioase, printre care economii de 6 miliarde de dolari în următorii trei ani și lansarea a 30 de filme anual.

Skydance Corporation a început să fie tranzacționată marți la Bursa de la New York, sub simbolul SKYD, după finalizarea fuziunii dintre Paramount și Warner Bros.

Fosta Paramount Skydance Corporation, tranzacționată sub simbolul PSKY, a încetat să mai fie listată după închiderea piețelor de luni.

Prima ședință nu a adus însă un debut pozitiv. Acțiunile Skydance au pierdut peste 2% marți, iar scăderea s-a accelerat miercuri. În jurul orei 13:15 EDT, titlurile pierdeau aproximativ 8% și se tranzacționau la 8,79 dolari.

Analiștii TD Cowen Doug Creutz și Mei Lun Quach recomandă investitorilor să își păstreze acțiunile, dar se declară prudenți în privința perspectivelor companiei.

Aceștia spun că rămân „destul de precauți în privința capacității companiei și a conducerii sale de a evita problemele de integrare și execuție care au afectat alte fuziuni importante din industria media”.

Analiștii se întreabă dacă managementul Skydance va putea crea valoare prin această tranzacție, în condițiile în care „atât de multe alte tranzacții importante din industria media au eșuat”.

Raymond James avertizează, la rândul său, că acțiunile Skydance ar putea trece printr-o perioadă de „tranzacționare potențial volatilă” după finalizarea fuziunii.

Una dintre problemele semnalate este presiunea asupra veniturilor provocată de suprapunerea abonaților serviciilor de streaming ale celor două grupuri.

Analiștii consideră însă că numirea lui Ynon Kreiz în funcția de co-director general aduce companiei experiență în conducerea operațională.

TD Cowen este mai rezervată în privința acestuia și amintește de reputația sa „mixtă” din perioada în care a condus Mattel. Analiștii susțin că acesta „nu a făcut o treabă foarte bună în ceea ce privește investițiile în oportunități de creștere”.

Skydance Corporation este condusă de David Ellison, alături de Ynon Kreiz în funcția de co-director general.

Finalizarea fuziunii de marți a creat unul dintre cele mai mari conglomerate media de la Hollywood. Skydance controlează acum cele două studiouri de film, precum și o serie de active importante, printre care CNN, CBS și HBO.

Tranzacția a provocat opoziție în industria divertismentului, unde au existat temeri privind pierderea unor locuri de muncă și concentrarea mai multor organizații de presă în cadrul unei singure companii controlate de o familie de miliardari.

Mai mulți procurori generali democrați au contestat fuziunea, însă au ajuns luna trecută la o înțelegere cu Paramount.

Procurorul general al Californiei, Rob Bonta, a declarat că Skydance și-a asumat un angajament executoriu pentru creșterea semnificativă a producției în Statele Unite, în special în Los Angeles. Potrivit acestuia, măsura ar urma să genereze „mai multe locuri de muncă, mai multă activitate economică”.

Acordul încheiat cu statele obligă Skydance și la înființarea unui „Consiliu pentru independența editorială a știrilor”, care va supraveghea operațiunile jurnalistice ale CNN și CBS.

David Ellison a respins îngrijorările privind controlul mai multor organizații de presă și a promis că acestea vor beneficia de independență editorială „completă”.

„Pentru claritate absolută, nu am discutat cu niciun lider politic din niciun partid despre știri, în afară de a spune că vrem să fim în domeniul adevărului și vrem să fim în domeniul încrederii”, a declarat Ellison marți, întrebat despre relația sa cu președintele Donald Trump.

Noua companie și-a asumat lansarea a 30 de filme în fiecare an după fuziune.

Obiectivul face parte din condițiile acordului încheiat cu procurorii generali ai statelor. Dacă Skydance nu atinge pragul de 30 de filme anual, compania va fi obligată să renunțe la producătorul Miramax.

Ellison a declarat că grupul nu intenționează să reducă resursele creative și că programul de lansări va fi administrat astfel încât fiecare film să aibă șanse cât mai mari de a fi profitabil.

În același timp, primele reduceri de personal sunt deja anticipate. Într-un mesaj transmis angajaților la scurt timp după finalizarea fuziunii, Ellison și Kreiz au avertizat că noua structură va obliga compania să ia „decizii dificile care ne afectează forța de muncă”.

Skydance și-a propus să reducă cheltuielile cu 6 miliarde de dolari în următorii trei ani.