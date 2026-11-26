Industria aviatică europeană se confruntă cu noi dificultăți financiare, iar o companie aeriană din Norvegia a ajuns în pragul falimentului. Norse Atlantic și-a suspendat zborurile joi, 26 noiembrie 2026, și a avertizat că va solicita deschiderea procedurii de faliment dacă nu obține urgent finanțare pe termen scurt. Compania este cea mai recentă victimă a turbulențelor care afectează sectorul aviatic după izbucnirea războiului din Iran.

Problemele nu se limitează însă la operatorul norvegian. În Europa, mai multe companii aeriene se confruntă cu dificultăți financiare, iar unele au ajuns deja în proceduri de insolvență. Situația este vizibilă și în România, unde Animawings și Dan Air au intrat în procedura generală a insolvenței. Evoluțiile ridică semne de întrebare cu privire la viitorul operatorilor aerieni mai mici, care au o capacitate financiară mai redusă de a absorbi șocurile economice, conform Reuters.

Compania aeriană norvegiană Norse Atlantic a anunțat joi suspendarea zborurilor și a transmis că intenționează să solicite intrarea în faliment dacă nu reușește să obțină rapid o soluție de finanțare pe termen scurt.

Cu o zi înainte, pe 25 noiembrie, operatorul aerian avertizase că situația sa financiară este critică și că are nevoie de finanțare suplimentară pentru a-și acoperi necesitățile imediate de lichiditate și pentru a-și continua activitatea.

Anunțul a provocat o prăbușire de aproximativ 85% a prețului acțiunilor companiei. Joi, la ora 10:02 GMT, titlurile înregistrau o creștere de 9%, însă evoluția reflecta tranzacții volatile și fluctuații puternice. Acțiunile fuseseră plasate în categoria specială de monitorizare a bursei din Oslo, destinată companiilor care se confruntă cu incertitudini financiare.

În ansamblu, turbulențele financiare au șters 99% din valoarea de piață a Norse Atlantic numai în acest an.

Compania a explicat că, în lipsa unei soluții urgente de finanțare pe termen scurt, consiliul de administrație intenționează să solicite deschiderea procedurii de faliment. Conducerea analizează în continuare posibilitățile de finanțare și discută cu investitori despre o posibilă preluare care să includă și o soluție financiară.

Totuși, reprezentanții companiei au avertizat că nu există nicio garanție că va fi identificată o soluție viabilă.

Directorul general Eivind Roald a declarat publicației norvegiene de afaceri Finansavisen că toate aeronavele companiei au fost returnate la bazele din Norvegia, Suedia și Marea Britanie.

Dificultățile Norse Atlantic apar într-un moment în care industria aviatică mondială traversează cea mai gravă criză de la pandemia de COVID-19 încoace.

Conflictul din Iran, început la sfârșitul lunii februarie 2026, a perturbat operațiunile din sectorul aviatic, a alimentat creșterea prețurilor combustibililor și a majorat puternic costurile companiilor aeriene.

În cazul Norse Atlantic, factura pentru combustibil a crescut considerabil, deoarece operatorul nu își asigurase în avans necesarul de carburant prin instrumente de protecție împotriva fluctuațiilor de preț. În plus, compania a fost nevoită să opereze la o capacitate redusă.

Această combinație a reprezentat o problemă deosebită pentru un transportator low-cost specializat în curse lung-curier, unde consumul de combustibil este ridicat.

Costurile combustibilului pentru avioane în Europa s-au dublat în martie, în urma perturbărilor de aprovizionare asociate războiului dintre SUA, Israel și Iran. Prețurile au rămas volatile și la niveluri ridicate pe parcursul anului, afectând companiile aeriene.

Combustibilul reprezintă, în mod obișnuit, aproximativ o cincime din totalul costurilor unui operator aerian. Prin urmare, scumpirea acestuia exercită o presiune importantă asupra rentabilității, în special pentru companiile care nu dispun de suficiente rezerve financiare.

Problemele financiare ale Norse Atlantic au afectat și parteneriatele comerciale ale companiei.

În iulie 2026, operatorul norvegian a început oficial un proces de analiză a posibilității unei vânzări sau fuziuni. Ulterior, în octombrie, a anunțat semnarea unui acord privind furnizarea de aeronave împreună cu echipajul, serviciile de mentenanță și asigurarea acestora.

Partenerul era Pakistan International Airlines (PIA), care urma să închirieze două aeronave de la Norse Atlantic.

Miercuri, 25 noiembrie, PIA a anunțat însă că Norse Atlantic a suspendat brusc acordul. Decizia a obligat compania pakistaneză să anuleze două zboruri.

John Strickland, analist în industria aviatică, a avertizat că suspendarea zborurilor face tot mai puțin probabilă reluarea activității companiei norvegiene. În opinia sa, situația va afecta și încrederea clienților care ar putea dori să facă rezervări noi.

Dificultățile operatorului norvegian fac parte dintr-un tablou mai amplu al problemelor financiare din industria aviatică europeană.

Un alt exemplu este compania letonă airBaltic, care a intrat în procedura de restructurare prin mecanismul Chapter 11 în septembrie 2026. Operatorul încearcă să își reorganizeze activitatea pentru a obține finanțare suplimentară și pentru a-și stabiliza situația financiară.

Situația este relevantă și pentru România, unde două companii aeriene au ajuns în procedura generală a insolvenței.

Animawings a intrat în insolvență printr-o hotărâre a Tribunalului București din 28 octombrie 2026. Compania și-a suspendat zborurile regulate, iar potrivit informațiilor publicate pe site-ul oficial, suspendarea a fost prelungită până la 31 decembrie 2026, inclusiv. Procedura este una generală, iar compania se află în reorganizare sub supravegherea administratorului judiciar.

Dan Air a intrat, la rândul său, în procedura generală a insolvenței printr-o hotărâre pronunțată de Tribunalul București la 6 noiembrie 2026. Spre deosebire de Animawings, operatorul a anunțat că își continuă zborurile regulate și operațiunile ACMI, având intenția de a se reorganiza.

Este important de precizat că intrarea în insolvență nu înseamnă automat faliment. Procedura oferă companiilor posibilitatea de a-și reorganiza activitatea și de a-și achita datoriile în condițiile prevăzute de lege.

Cu toate acestea, apariția unor astfel de situații în mai multe țări europene indică presiunea financiară tot mai mare asupra operatorilor aerieni. Companiile mai mici, care nu dispun de aceleași resurse financiare precum marile grupuri internaționale, sunt vulnerabile în perioadele în care combustibilul se scumpește, cererea fluctuează, iar costurile operaționale cresc.

Norse Atlantic a fost fondată în 2021 de antreprenorul Bjorn Tore Larsen, după ce Norwegian Air a renunțat la operațiunile de lung-curier în timpul pandemiei.

Noua companie a încercat să revitalizeze zborurile transatlantice la prețuri accesibile, folosind 12 aeronave Boeing 787 Dreamliner și recrutând numeroși foști angajați ai Norwegian Air.

Modelul de afaceri s-a confruntat însă cu o problemă structurală. Fiind un operator specializat exclusiv în zboruri lung-curier, Norse Atlantic nu dispunea de o rețea de conexiuni regionale care să aducă pasageri către cursele transatlantice.

Analiștii din industrie au avertizat încă de la început că lipsa unui astfel de serviciu de alimentare a rutelor ar putea îngreuna ocuparea locurilor disponibile în aeronave.

În timp, compania și-a diversificat activitatea, extinzându-se către zboruri charter și servicii de închiriere a aeronavelor, deoarece întâmpina dificultăți în obținerea profitului exclusiv din cursele regulate.

James Halstead, managing partner la Aviation Strategy, a explicat că modelul low-cost pentru zborurile lung-curier este dificil de susținut economic.

Acesta presupune costuri foarte mari cu combustibilul, iar avantajul de cost față de transportatorii tradiționali, care operează rețele extinse de conexiuni, este greu de obținut. În plus, cererea pentru asemenea zboruri este fluctuantă, foarte sensibilă la prețuri și influențată de sezonalitate.

În aceste condiții, suspendarea operațiunilor și riscul de faliment al Norse Atlantic reprezintă un nou semnal al dificultăților cu care se confruntă companiile aeriene de dimensiuni mai mici într-o industrie afectată simultan de creșterea costurilor, instabilitatea economică și schimbările cererii de transport aerian.