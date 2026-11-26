Bulgaria va susține împrumutul de 45 de miliarde de euro propus de Uniunea Europeană pentru Ucraina, a anunțat, joi, premierul Rumen Radev, la Bruxelles. Guvernul de la Sofia va contribui exclusiv la componenta civilă, în valoare de până la 20 de miliarde de euro, refuzând finanțarea armamentului.

Bulgaria va sprijini împrumutul de 45 de miliarde de euro propus de Uniunea Europeană pentru Ucraina. Premierul Rumen Radev a precizat joi că țara sa va contribui exclusiv la componenta non-militară.

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat, săptămâna trecută, structura propusă a împrumutului. Acesta ar urma să includă două componente, destinate sprijinului militar și celui civil.

Prima componentă ar putea ajunge la 25 de miliarde de euro. A doua ar putea beneficia de până la 20 de miliarde de euro.

Propunerea urmărește să convingă statele membre care se opun furnizării de arme Ucrainei.

Rumen Radev a confirmat participarea Bulgariei la componenta de 20 de miliarde de euro. Declarația a fost făcută la sosirea sa la summitul UE de la Bruxelles.

Premierul a explicat că Bulgaria dorește să își concentreze sprijinul asupra comunității bulgare din Ucraina. El a menționat existența unei diaspore istorice importante în această țară.

Radev a precizat că Bulgaria va contribui la ajutorul non-militar. Totodată, țara nu va aloca fonduri pentru achiziționarea de arme.