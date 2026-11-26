Bulgaria susține împrumutul UE de 45 de miliarde de euro pentru Ucraina, dar exclude ajutorul militar
SURSA FOTO: Dreamstime - Ucraina, Bulgaria
Bulgaria va susține împrumutul de 45 de miliarde de euro propus de Uniunea Europeană pentru Ucraina, a anunțat, joi, premierul Rumen Radev, la Bruxelles. Guvernul de la Sofia va contribui exclusiv la componenta civilă, în valoare de până la 20 de miliarde de euro, refuzând finanțarea armamentului.
Bulgaria susține împrumutul UE de 45 de miliarde de euro pentru Ucraina, dar exclude ajutorul militar
Bulgaria va sprijini împrumutul de 45 de miliarde de euro propus de Uniunea Europeană pentru Ucraina. Premierul Rumen Radev a precizat joi că țara sa va contribui exclusiv la componenta non-militară.
Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat, săptămâna trecută, structura propusă a împrumutului. Acesta ar urma să includă două componente, destinate sprijinului militar și celui civil.
Prima componentă ar putea ajunge la 25 de miliarde de euro. A doua ar putea beneficia de până la 20 de miliarde de euro.
Propunerea urmărește să convingă statele membre care se opun furnizării de arme Ucrainei.
Rumen Radev a confirmat participarea Bulgariei la componenta de 20 de miliarde de euro. Declarația a fost făcută la sosirea sa la summitul UE de la Bruxelles.
Bulgaria va sprijini comunitatea bulgară din Ucraina
Premierul a explicat că Bulgaria dorește să își concentreze sprijinul asupra comunității bulgare din Ucraina. El a menționat existența unei diaspore istorice importante în această țară.
Radev a precizat că Bulgaria va contribui la ajutorul non-militar. Totodată, țara nu va aloca fonduri pentru achiziționarea de arme.
„Bulgaria va participa la împrumutul de 20 de miliarde (pentru) sprijin non-militar pentru Ucraina. Avem o diaspora istorică imensă de bulgari care trăiesc în Ucraina, dorința noastră este să ne concentrăm sprijinul în acest domeniu. Vom contribui, dar nu vom primi bani din partea Bulgariei pentru arme”, a spus Radev.
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Absolventă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării (Relații Publice și Comunicare) din cadrul Universității din București. Absolventă a Masteratului Relații Publice și Comunicare din cadrul Școlii Naţionale de Studii Politice și Administrative (SNSPA). Redactor pentru Capital.ro din toamna anului 2021 până în prezent.
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