Uniunea Europeană a înregistrat un deficit comercial tot mai mare în relația cu China în trimestrul al treilea din 2026, pe fondul creșterii importurilor din această țară. Potrivit datelor publicate de Eurostat, China a rămas principalul furnizor de bunuri al blocului comunitar, cu o pondere de 22,3% din totalul importurilor extracomunitare.

În perioada iulie-septembrie 2026, statele membre ale Uniunii Europene au importat bunuri în valoare totală de 730 de miliarde de euro din țări din afara blocului comunitar. În același timp, exporturile europene către piețele extracomunitare au însumat 694 de miliarde de euro.

Comparativ cu trimestrul al doilea din 2026, atât importurile, cât și exporturile au înregistrat creșteri. Importurile au avansat cu 1,7%, în timp ce exporturile au crescut cu 1,8%, conform Eurostat.

Evoluția a fost și mai pronunțată în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut. Astfel, în trimestrul al treilea din 2026, importurile Uniunii Europene au fost cu 15,7% mai mari decât în trimestrul al treilea din 2025, în timp ce exporturile au crescut cu 7%.

În trimestrul al treilea din 2026, Uniunea Europeană a înregistrat excedente comerciale în relația cu Regatul Unit, Statele Unite și Elveția. În schimb, blocul comunitar a avut deficite comerciale în relația cu Norvegia și, în special, cu China.

Creșterea deficitelor comerciale cu China și Norvegia a contribuit la schimbarea balanței comerciale totale a Uniunii Europene. Dacă în trimestrul al treilea din 2025 blocul comunitar înregistra un excedent comercial pentru bunuri, în aceeași perioadă din 2026 situația s-a inversat, fiind consemnat un deficit.

China a fost cel mai mare furnizor de bunuri al Uniunii Europene, cu importuri în valoare de 163 de miliarde de euro. Această sumă reprezintă 22,3% din totalul importurilor extracomunitare.

Statele Unite s-au clasat pe locul al doilea, cu importuri europene în valoare de 100,9 miliarde de euro, echivalentul a 13,8% din total.

Regatul Unit a ocupat poziția a treia, cu 43,7 miliarde de euro și o pondere de 6%. Elveția s-a situat pe locul al patrulea, cu 39,3 miliarde de euro, reprezentând 5,4% din importuri, iar Norvegia a ocupat poziția a cincea, cu 34,6 miliarde de euro, respectiv 4,7%.

Comparativ cu trimestrul al treilea din 2025, importurile Uniunii Europene au crescut pentru toți cei cinci mari furnizori de bunuri.

Cea mai importantă creștere procentuală a fost înregistrată în relația cu Norvegia, de unde importurile au avansat cu 46,5%.

China s-a situat pe locul al doilea în ceea ce privește ritmul de creștere, cu un avans de 14%. Importurile din Elveția au crescut cu 12,4%, cele din Statele Unite cu 10,2%, iar cele din Regatul Unit cu 7%.

Prin urmare, China și Norvegia au contribuit în mod semnificativ la creșterea deficitului comercial al Uniunii Europene în perioada analizată.

În ceea ce privește exporturile, Statele Unite au rămas principala piață de desfacere pentru bunurile provenite din Uniunea Europeană.

În trimestrul al treilea din 2026, exporturile europene către piața americană au ajuns la 137 de miliarde de euro, reprezentând 19,7% din totalul exporturilor extracomunitare.

Regatul Unit s-a clasat pe locul al doilea, cu exporturi europene de 94,2 miliarde de euro, echivalentul a 13,6% din total.

Elveția a ocupat poziția a treia, cu 61 de miliarde de euro și o pondere de 8,8%. China s-a situat pe locul al patrulea, cu 49,1 miliarde de euro, reprezentând 7,1% din exporturile Uniunii Europene.

Turcia a completat clasamentul principalelor cinci destinații pentru exporturile europene, cu bunuri în valoare de 28,3 miliarde de euro, respectiv 4,1% din total.

Comparativ cu aceeași perioadă din 2025, exporturile Uniunii Europene au înregistrat evoluții diferite în funcție de piața de destinație.

Cea mai mare creștere a fost consemnată în relația cu Elveția, unde exporturile europene au avansat cu 12,9%.

Livrările către Regatul Unit au crescut cu 8,9%, în timp ce exporturile către Statele Unite au înregistrat un avans de 4,8%. În cazul Turciei, creșterea a fost de 2,2%.

În schimb, exporturile Uniunii Europene către China au înregistrat o ușoară scădere, de 0,1%, comparativ cu trimestrul al treilea din 2025.