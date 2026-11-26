Economistul Radu Georgescu avertizează asupra riscului unei noi crize financiare internaționale, pornind de la cheltuielile tot mai mari ale Statelor Unite cu plata dobânzilor la datoria publică.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, acesta susține că administrația americană are nevoie urgentă de dobânzi mai mici, însă o reducere directă a acestora ar putea alimenta inflația. În opinia sa, o eventuală criză financiară ar putea crea condițiile pentru intervenția statului și diminuarea costurilor de finanțare.

Economistul atrage atenția asupra sumelor pe care Statele Unite le alocă pentru plata dobânzilor și compară situația americană cu cea a României. Totodată, acesta face o analiză a echipei economice americane, a experienței profesionale a unor oficiali de la Washington și a diferențelor pe care le consideră importante între Statele Unite și Uniunea Europeană.

Potrivit cifrelor prezentate de Radu Georgescu, Statele Unite ar urma să plătească în 2026 aproximativ 1,3 trilioane de dolari pentru dobânzile aferente datoriei publice. În același timp, veniturile încasate de administrația americană în acest an ar fi ajuns la 5,4 trilioane de dolari.

Astfel, aproximativ un sfert din veniturile Statelor Unite ar fi direcționat către plata dobânzilor. Cu alte cuvinte, din fiecare patru dolari încasați de statul american, unul ar ajunge la creditori.

Economistul compară această situație cu cea a României și susține că, din perspectiva ponderii dobânzilor în veniturile statului, România se află într-o poziție mai bună. Potrivit estimărilor sale, țara noastră alocă aproximativ 9–10% din venituri pentru plata dobânzilor, față de circa 25% în cazul Statelor Unite.

Radu Georgescu consideră că o asemenea povară financiară este dificil de susținut pe termen lung. Pentru a explica problema, acesta face o paralelă cu bugetul unei familii sau al unei companii, unde plata dobânzilor care ajunge la un sfert din venituri ar limita serios capacitatea de funcționare.

În analiza sa, singura soluție prin care Statele Unite ar putea evita o situație financiară și mai dificilă ar fi reducerea dobânzilor.

„Pe planeta Pământ vine un tsunami financiar. Te-ai pregătit? În print screen vezi cât plătește America pe dobânzi în 2026. 1,3 trilioane de dolari pe an! Nu e o greșeală de scriere. America a încasat anul acesta 5,4 trilioane de dolari. Dobânzile înghit un sfert. Din fiecare 4 dolari încasați, unul pleacă la creditori. Din acest punct de vedere, America stă mai prost decât România. România dă pe dobânzi cam 9–10% din venituri. America, 25%. Dacă ai avut vreodată de-a face cu cifrele unei familii sau ale unei firme, știi: nu poți funcționa când plătești pe dobânzi 25% din venituri”, a scris economistul pe Facebook.

Deși Statele Unite au nevoie de costuri mai mici de finanțare, economistul atrage atenția asupra unei contradicții între această necesitate și politica monetară.

În mesajul său, Radu Georgescu susține că, în septembrie, dobânda a fost majorată, iar pentru decembrie anticipează o nouă creștere. În opinia sa, această abordare nu ar indica lipsa de competență a responsabililor americani, ci ar putea face parte dintr-o strategie economică mai amplă.

Economistul consideră că oficialii americani nu ar putea reduce pur și simplu dobânzile fără consecințe asupra inflației. O diminuare directă a costurilor de finanțare ar putea alimenta din nou creșterea prețurilor, într-un moment în care americanii nu își mai doresc o asemenea evoluție.

Acesta face și o legătură cu rezultatul votului de la începutul lunii, susținând că inflația i-a costat pe republicani ambele camere ale Congresului. Prin urmare, presiunea politică ar fi un alt motiv pentru care administrația americană nu ar putea recurge cu ușurință la o reducere directă a dobânzilor.

În interpretarea lui Radu Georgescu, ar exista însă o altă modalitate prin care costurile de finanțare ar putea scădea: declanșarea unei crize financiare.

„Singura soluție ca America să nu dea faliment este să scadă dobânzile. Șoc și groază. America face invers. În septembrie a crescut dobânda. Iar in decembrie o vor creste din nou Poate te întrebi: cei din America sunt idioți? Se împușcă singuri în picior? Îți răspund eu. Nu. Nu sunt idioți. Sunt chiar geniali la economie”, a mai scris acesta.

Economistul susține că o criză financiară ar putea provoca pierderi importante de capital, iar în acel moment statul ar interveni pentru a reduce dobânzile.

Logica prezentată de acesta este că, într-o asemenea situație, pierderile financiare ar crea condițiile pentru o intervenție a autorităților, inclusiv prin reducerea costurilor de finanțare.

Radu Georgescu folosește expresia Popa Prostul pentru a descrie actorul economic care ajunge să suporte pierderile într-o criză financiară. El amintește de anul 2008, când problemele din sectorul imobiliar american au declanșat o criză care s-a propagat în întregul sistem financiar.

În opinia sa, situația actuală prezintă asemănări cu cea din 2008, însă există și o diferență importantă: de această dată, pe lângă sectorul imobiliar, în ecuație intră și piețele bursiere.

Economistul atrage atenția că, în ultimii ani, pe burse au fost direcționate sute de miliarde de dolari. Astfel, eventualele pierderi nu s-ar limita la sectorul imobiliar, ci ar putea afecta și investitorii de pe piețele financiare.

Un alt element important al analizei îl reprezintă evoluția datoriei publice americane.

Potrivit cifrelor prezentate de Radu Georgescu, datoria Statelor Unite era de aproximativ 10 trilioane de dolari în 2008. În prezent, aceasta a depășit 40 de trilioane de dolari, fiind de patru ori mai mare decât în perioada declanșării crizei financiare globale.

Economistul consideră că această creștere schimbă dimensiunea riscurilor financiare, dar observă și un aspect pe care îl prezintă drept favorabil pentru americani: există acum mult mai mulți participanți pe piețele financiare care ar putea suporta eventualele pierderi.

În raționamentul său, extinderea piețelor de investiții și implicarea unui număr mai mare de participanți înseamnă că pierderile unei eventuale crize ar putea fi distribuite între mai mulți actori economici.

În mesajul publicat pe Facebook, economistul acordă o atenție deosebită experienței profesionale a oficialilor care conduc echipa economică americană.

Acesta îl menționează pe Scott Bessent, ministrul american de Finanțe, care a lucrat anterior pentru George Soros. Radu Georgescu amintește că Bessent a fost asociat cu strategia financiară din 1992 care a dus la prăbușirea lirei sterline și a provocat înfrângerea Băncii Angliei în apărarea monedei britanice.

De asemenea, economistul îl menționează pe Kevin Warsh, pe care îl identifică drept președintele Rezervei Federale americane (Fed), banca centrală a Statelor Unite. Potrivit prezentării sale, Warsh are o carieră pe Wall Street și a fost angajat de George Soros pentru activități speculative.

Radu Georgescu consideră că experiența acestor oficiali în domeniul financiar reprezintă un avantaj important pentru Statele Unite. El evidențiază cunoștințele lor privind instrumente financiare complexe, precum swap-urile, tranzacțiile valutare (FX), operațiunile de hedging și instrumentele derivate.

În opinia economistului, acești specialiști conduc echipa financiară a Statelor Unite și au o pregătire solidă în mecanismele piețelor financiare.

„Ministrul de Finanțe se numește Scott Bessent. A fost angajat la George Soros. Este cel care in 1992 a gandit planul de prabusire a lirei și a îngenuncheat Banca Angliei. Kevin Warsh este președintele Fed, Banca Centrală a Americii. Are și el o carieră pe Wall Street: Si a fost angajat tot de Soros pentru activitati speculative Oamenii aceștia sunt foarte buni la economie. Sunt experti in instrumente financiare: swap-uri, FX, hedging, derivate. Practic, ei conduc echipa financiară a Americii”, a explicat economistul.

Prin comparație, acesta formulează o critică dură la adresa Uniunii Europene. Radu Georgescu descrie UE drept o republică socialistă și susține că echipele sale financiare sunt conduse de funcționari publici care nu au lucrat niciodată într-o companie privată.

Economistul consideră că această diferență de experiență profesională pune Europa într-un dezavantaj economic important în raport cu Statele Unite.

„Peste ocean este republica socialistă numită UE. Echipele financiare ale UE sunt conduse de bugetari care n-au lucrat nicio zi într-o firmă privată. Și, foarte probabil, nu înțeleg nimic din ce spun cei din echipa Americii. Europa nu are nicio șansă, din punct de vedere economic, în fața Americii. E ca și cum Real Madrid ar juca fotbal cu o echipă de copii de 10 ani. Ce cred eu că vor să facă americanii. Americanii au nevoie urgent de dobânzi mai mici. Dar nu le scad pur și simplu. O fac într-un mod genial din punct de vedere economic.

Dacă ar scădea dobânzile acum, ar genera inflație. Iar americanii nu mai vor inflație. Uită-te la votul de la începutul lunii: inflația i-a costat pe republicani ambele camere ale Congresului. Atunci rămâne un singur mod să reduci dobânzile: să vină o criză financiară. Într-o criză financiară se pierd bani. Foarte mulți bani. Atunci intervine statul și reduce dobânzile. Practic, e nevoie de un Popa Prostul care să piardă banii. În 2008, Popa Prostul a venit din imobiliare, iar paguba a ricoșat în tot sistemul financiar. Acum sunt aceiași Popa Prostul. Doar că s-au adăugat și cei de pe burse. În ultimii ani s-au băgat acolo sute de miliarde de dolari. Datoria Americii era de 10 trilioane de dolari în 2008. Acum e de peste 40 de trilioane. De patru ori mai mare. Totuși, într-un fel e mai bine pentru americani: acum sunt și mult mai mulți Popa Prostul care să suporte pierderea”, a subliniat economistul.

În finalul analizei sale, Radu Georgescu aduce în discuție aurul, pe care îl consideră un activ diferit de celelalte instrumente financiare.

Economistul susține că aurul este singurul activ care nu depinde de datoria unei alte persoane sau entități și care nu poate ajunge în situația de a suporta pierderile generate de datoria altcuiva.

„Eu cunosc un singur activ pe planeta Pământ care nu depinde de datoria nimănui și care n-a fost nicodata Popa Prostul Acest activ se numește aur. Și dacă te întrebi de ce Banca Centrală a Chinei cumpără cantitati record de aur Acum știi. Să fie economie”, a conchis Radu Georgescu.

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