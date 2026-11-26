Liderul AUR, George Simion, s-a prezentat joi, 26 noiembrie, la Parchetul General, unde este audiat în calitate de suspect într-un dosar de instigare publică.

George Simion a fost informat că încadrarea juridică a faptelor a fost schimbată, devenind inculpat în dosarul în care este cercetat. După ce a ieșit de la Parchetul General, liderul AUR a făcut mai multe declarații critice la adresa anchetei, pe care o consideră una cu motivație politică. Acesta a subliniat că nu a comis nicio infracțiune și că dosarul are ca scop înlăturarea partidului AUR de pe scena politică.

George Simion l-a criticat și pe Nicușor Dan, spunând că acesta ar fi arătat clar de cine se teme în perspectiva anului 2028. În acest timp, protestatarii adunați în fața Parchetului au scandat mesaje împotriva șefului statului, printre care și acuzații de dictatură.

Liderul AUR a criticat modul în care funcționează justiția din România și a susținut că procurorii ar trebui să se ocupe de alte dosare, nu de reprezentanții opoziției politice. În acest context, a făcut referire la Laura Vicol, fostă deputată PSD.

Acesta a contestat acuzațiile care i se aduc și a reiterat că dosarul în care este vizat ar avea un caracter politic.

„În mod clar nu am desăvârșnit nicio crimă. E un dosar politic. Este vizată doborârea partidului AUR. (…) Ne așteptam la justiția din România să nu se ocupe de opoziția din politică, să nu mă scoată pe mine astăzi în calitate de inculpat și să se ocupe de PSD-ista Laura Vicol, care a furat banii a mii de români și e protejată de PSD și Nicușor. Mă așteptam să existe justiție în România”, a declarat George Simion.

De asemenea, reprezentanţii Parchetului General au transmis următorul comunicat:

„În cursul zilei de astăzi, 26 noiembrie 2026, procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de un deputat din Parlamentul României sub aspectul săvârșirii infracțiunii de instigare publică. Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat următoarea situație de fapt: În data de 09 martie 2025, în jurul orei 22.00, inculpatul, având calitatea de deputat în Parlamentul României și lider al unei formațiuni politice, a publicat pe pagina sa de Facebook, accesibilă publicului, videoclipul cu titlul ”Reacție la cald” (apreciat de un număr de 45.446 de urmăritori, la care a primit, până la data de 10 martie 2025, un număr de 7823 de comentarii și a fost distribuit de 6143 de ori). Prin intermediul videoclipului, inculpatul a îndemnat publicul să săvârșească fapte ce constituie infracțiuni grave, respectiv agresiuni fizice extreme, tortură sau suprimarea vieții, prin folosirea expresiei ”ar trebui jupuiți în piața publică”, referindu-se la membrii Biroului Electoral Central – ”Cei care au comis lovitura de stat” (în contextul respingerii candidaturii unei persoane la alegerile prezidențiale). Mesajul transmis prin intermediul rețelei sociale s-a realizat în contextul în care, la aceeași dată, la sediul BEC, mai multe persoane, inclusiv parlamentari din aceeași formațiune politică, manifestau la sediul BEC, protestul degenerând în exercitarea de acte de violență prin incendierea și spargerea unor bunuri și rănirea jandarmilor. Precizăm că măsurile dispuse reprezintă o etapă a procesului penal, conform Codului de procedură penală, care nu înfrâng în niciun fel principiul prezumţiei de nevinovăţie.”

Articolul inițial: Înainte de sosirea politicianului la audieri, mai mulți susținători ai acestuia s-au adunat în fața sediului Parchetului General. Aceștia au scandat mesaje precum „Jos dictatura” și „Noi suntem George Simion”.

La sosire, Simion a făcut o serie de declarații în care a criticat activitatea procurorilor și a acuzat că dosarul în care este vizat ar fi fost inventat din motive politice.

Liderul AUR a susținut că ancheta ar fi fost declanșată deoarece reprezentanții partidului nu au dorit să voteze Guvernul Veștea.

Totodată, politicianul a criticat activitatea Parchetului General, susținând că instituția ar fi trebuit să se ocupe de alte dosare pe care le consideră importante. Printre acestea a enumerat dosarul Nordis, ancheta privind anularea alegerilor și situația lui Călin Georgescu.

„Teoretic, încă mai avem procese, mai avem dreptate. Nu am vrut să facem pace cu sistemul. Singurul motiv pentru care s-a declanșat acest dosar inventat este faptul că nu am vrut să votăm guvernul Veștea. În mod normal, acest Parchet General trebuia să ancheteze dosarul Nordis. În mod normal, acest Parchet General trebuia să ancheteze dosarul anulării alegerilor. În mod normal, acest Parchet General trebuia să îl elibereze pe Călin Georgescu, nu să îl țină închis nevinovat”, a declarat George Simion.

George Simion transmite în direct de la fața locului, printr-o transmisiune LIVE publicată pe pagina sa de Facebook.

Liderul AUR a avertizat că ar putea urma și alte dosare, acuzând că procurorii ar fi fost numiți pe criterii politice.

În acest context, George Simion a susținut că România se află, în prezent, într-o dictatură, dar și-a exprimat convingerea că această situație nu va continua pentru mult timp.

„Vor mai urma și alte dosare, au procurori numiți politic. România este astăzi din păcate o dictatură, dar nu va ramane așa mult timp”, a conchis liderul AUR.

Simion a anunţat pe 24 noiembrie, într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, că a fost citat pentru joi, la ora 11.00, la Parchetul General.