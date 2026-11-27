Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a vorbit vineri, 27 noiembrie, despre majorarea pensiilor și salariilor, în contextul unor mesaje contradictorii transmise în ultimele zile de reprezentanții Guvernului și de Nicușor Dan.

Alexandru Nazare a prezentat principalele concluzii ale raportului privind starea finanțelor publice, un document tehnic prin care autoritățile își propun să introducă o regulă de transparență înainte de adoptarea bugetului.

Potrivit ministrului, raportul confirmă o constatare importantă, respectiv faptul că România se află pe direcția corectă în ceea ce privește stabilizarea finanțelor publice. Deși parcursul nu este unul ușor, țara a înregistrat progrese în reducerea deficitului bugetar.

Alexandru Nazare a precizat că deficitul se situează în prezent la 3,2% din PIB. Astfel, România a parcurs aproximativ jumătate din drumul necesar pentru a ajunge la un nivel sustenabil al deficitului.

Ministrul Finanțelor a subliniat că efortul de stabilizare a finanțelor publice nu a fost ușor nici pentru populație, nici pentru mediul de afaceri. Totodată, acesta a precizat că stabilizarea obținută nu reprezintă un obiectiv în sine, autoritățile urmărind și reluarea creșterii economice.

„Astăzi, Ministerul de Finanţe publică raportul privind starea finanţelor publice. E un document tehnic, prin care ne propunem să instituim o regulă de transparență înainte de adoptarea bugetului. Constatare clară, confirmată în acceastă săptămână – România se află pe direcția corectă, nu e un drum ușor, dar e pe direcția corectă. Azi deficitul e de 3,2 % din PIB. Jumătate din drum a fost parcurs, drum către un deficit sustenabil. Acest efort de stabilizare nu a fost ușor pentru oameni și afaceri. Stabilizarea obținută nu e un scop în sine. Ne dorim creștere economică. Pentru 2027, prognozele indică revenirea pe creștere și o accelerare în 2028. Inflația a coborât deja la 6.8% în octombrie. România nu își poate permite să întrerupă procesul de consolidare fiscală. Costurile cu dobânzile și alte obligații cresc mai rapid decât poate să absoarbă economia. Fereastra pentru o ajustare ordonată este deschisă, dar se îngustează. Ajustarea fiscală realizată până în prezent este reală, dar rămâne fragilă”, a spus ministrul.

De asemenea, acesta a susținut că bugetul pe 2027 reprezintă testul de credibilitate al țării. Potrivit cifrelor prezentate de el, deficitul pe primele 10 luni este 3,9%, față de 5,6% pe 2025.

„Consolidarea are un cost pe termen scurt, dar nu e compatibilă cu o creștere economică”, a mai spus acesta.

Ministrul a amintit și de faptul că România se confrunta cu un deficit de 9,2% din PIB în 2024, cel mai mare deficit din Uniunea Europeană.

„Să ne amintim de unde am plecat. România venea după un deficit de 9,2% din PIB în 2024, cel mai mare deficit din Uniunea Europeană, iar riscurile erau imediate şi severe. Să ne amintim riscurile. Suspendarea fondurilor europene, pierderea rating-ului, scumpirea acelerată a împrumuturilor. Astăzi tabloul arată diferit. Am redus deficitul la 7,8% în 2025, iar execuţia bugetară la 10 luni din acest an, care este inclusă în raportul pe care îl prezentăm astăzi, arată un deficit de 3,92% din PIB, cu 27 de miliarde mai mic decât anul trecut. Creşterea de deficit la octombrie este de la 3,84% la 3,92%, cu 27 de miliarde mai puţin decât anul trecut. Această evoluţie susţine perspectiva încadrării în ţinta de deficit asumată de 6,2%”, a spus Nazare.

Alexandru Nazare a mai precizat că România are nevoie de consecvență în gestionarea finanțelor publice, nu de alarmism. Potrivit ministrului, raportul prezentat a conturat o imagine de ansamblu a obligațiilor financiare existente.

„România nu are nevoie de alarmism, are nevoie de consecvență. (…) Acest raport a conturat o hartă a unui stoc de obligații. (…) Pe baza acestor informații, suma totală solicitată de aceștia pentru cheltuieli destinate finalizării anului 2026 este de 46 de miliarde. Din această sumă, 19 miliarde sunt obligații certe”, a mai spus acesta, susținând că aproximativ 15 miliarde sunt plățile pentru magistrați.

După această declarație, ministrul a fost întrebat și dacă a identificat o sursă de bani pentru majorări de pensii și salarii. Nazare a explicat că subiectul va fi discutat în cadrul elaborării bugetului, calendarul urmând să fie aprobat săptămâna viitoare.

„Știți foarte bine că aceasta este o discuție legată de buget. Vom aproba calendarul săptămâna viitoare”, a răspuns Alexandru Nazare.

Ministrul a fost întrebat apoi dacă poate garanta majorarea pensiilor și salariilor în cursul anului viitor.

„Există această intenție. Există mai multe modalități pe care le studiem. Când vom avea toate cifrele pe masă, în acel moment vom ști și care e anvelopa. Este o decizie politică. (…) Toate se stabilesc în momentul aprobării bugetului în Guvern. (…) Rolul nostru este să găsim o cale prin care traiectoria fiscală este respectată”, a răspuns ministrul.

Alexandru Nazare a fost întrebat și dacă se așteptă să fie remaniat în cazul în care nu se găsesc bani pentru majorări.

„Eu încerc să-mi fac treaba cât mai bine. Asta fac de când am avut onoarea să fiu desemnat aici. (…) Nu am cunoștințe legate de o astfel de intenție”, susține ministrul.

Declarațiile pot fi urmărite aici.

În mai puțin de o lună, discursul politic privind creșterea pensiilor și a salariilor bugetarilor în 2027 a trecut de la garanții ferme la un blocaj legislativ declanșat de nivelul datoriei publice.

Dezbaterea bugetară pentru anul 2027 a debutat la începutul lunii noiembrie 2026, sub presiunea socială acumulată după doi ani în care punctul de pensie a rămas înghețat.

2 noiembrie: Primul apel la prudență vine din zona liberală. Președintele Senatului, Mircea Abrudean, condiționează susținerea PNL de sustenabilitatea bugetară și de identificarea unor surse clare de finanțare.

6 noiembrie: Premierul Luca Niculescu temperează îngrijorările și anunță oficial că pensiile vor crește în 2027, evitând însă să avanseze un procent exact.

16 noiembrie: Întrebat direct dacă susține o indexare de 7,3%, șeful Executivului oferă o garanție tranșantă: „Garantez că vor crește pensiile” .

17 noiembrie: Ministrul Muncii, Florin Manole, pledează pentru o majorare care să acopere cel puțin rata inflației, avertizând că „povara economiilor nu trebuie să cadă din nou în mod disproporționat pe umerii pensionarilor” .

21 noiembrie: Liderii PSD, în frunte cu Sorin Grindeanu, cresc presiunea politică și transmit că partidul susține necondiționat indexarea, invocând obligația respectării legii.

25 noiembrie: Ministrul Muncii prezintă simulări concrete pentru o indexare cu 7,3% de la 1 ianuarie 2027. Calculele indicau creșteri cuprinse între 94 de lei (pentru pensia minimă) și 365 de lei (pentru pensiile mari), cu un plus de 146 de lei la o pensie medie de 2.000 de lei.

Calculele politice au fost date peste cap pe 26 noiembrie, printr-o notă prezentată în ședința de Guvern de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Documentul arată că datoria guvernamentală a atins 61,1% din PIB în august 2026, urmând să urce la 63,5% în 2027 și să rămână peste pragul critic de 60% până în 2031.

Conform Legii responsabilității fiscal-bugetare (nr. 69/2010), depășirea pragului de 60% din PIB activează automat un mecanism de protecție: guvernul este obligat prin lege să înghețe cheltuielile de personal și pe cele de asistență socială. În absența unei derogări legislative, acest blocaj anulează orice majorare a salariilor bugetarilor, a pensiilor și a alocațiilor.

Noile date financiare au scos la iveală, pe 27 noiembrie, o ruptură vizibilă de viziune între Palatul Cotroceni și Guvern: