Gheorghe Piperea, avocat, profesor universitar și europarlamentar, analizează tensiunile dintre măsurile autorităților și protecția drepturilor omului în Europa. Pornind de la monitorizarea conținutului online și de la sancțiunile economice individuale, autorul se întreabă cât de eficient își poate apăra cetățeanul libertatea de exprimare, viața privată și proprietatea.

Două evenimente administrative recente pun în discuție la modul foarte serios destinul drepturilor omului în UE și ridică o problemă spinoasă, dar nerezolvată nicicând la nivel european: ce se întâmplă dacă un drept recunoscut în Convenția Europeană a Drepturilor Omului este încălcat în mod direct prin texte ale tratatelor Uniunii Europene sau ale regulamentelor și directivelor ori este încălcat în mod indirect prin jurisprudențe ale CJUE?

Mă refer în principal la dreptul la liberă opinie, dar și la dreptul la protecția vieții private și de familie și la protecția proprietății…

Monitorizarea online și protecția vieții private

Consiliul Național al Audiovizualului din România și-a extins competența, anul trecut, printr-o decizie proprie de modificare a Codului audiovizualului. Extinderea de competență nu se bazează pe lege și nici măcar pe vreo hotărâre de guvern. CNA a decis discreționar că poate monitoriza și sancționa și internetul, precum și conținutul de pe social media. Anul acesta, în vară, CNA a decis, tot discreționar, că orice influencer care are mai mult de 100 de mii de urmăritori trebuie să fie prealabil autorizat de CNA pentru a continua să aibă acces la baza de urmăritori și, respectiv, să publice „conținut” fără restricții pe propria pagină.

În urmă cu câteva zile, CNA a decis să achiziționeze, cu o sumă mai mare de 80 de milioane de lei, alocată din bugetul central, un soft dotat cu inteligență artificială de monitorizare a conținutului online, inclusiv sub aspectul datelor biometrice ale utilizatorilor (voce, retină, față, amprentă). Conținutul on line sau social media va fi stocat nelimitat. Mai mult chiar: vor fi stocate chiar și postările șterse. Toate aceste postări, precum și toate „scânteierile” pe care le lăsăm fiecare dintre noi când intrăm on line sau pe sociale mediat, vor fi stocate și utilizate, la nevoie, contra noastră.

În timp ce state ca Danemarca lucrează la o legislație de protecție a dreptului de proprietate intelectuală a indivizilor asupra conținutului on line și asupra datelor cu caracter personal (inclusiv cele biometrice) stocate de marile platforme on line și de centrele de baze de date de inteligență artificială, pentru a stopa sau limita fenomenul comerțului cu aceste date și, mai ales, deep – fake – ul comis cu inteligența artificială, România decide să o ia pe direcția inversă. Nu e vorba doar de CNA: de vreme ce are un asemenea buget la dispoziție pentru un asemenea proiect distopic și totalitar, înseamnă că CNA are susținerea guvernului, inclusiv a guvernului în funcție.

Sancțiunile economice și drepturile persoanelor vizate

Un ziarist elvețian, Jacques Baude pe numele lui, a fost pus de Uniunea Europeană pe lista neagră a cetățenilor suspectați (iar nu condamnați penal definitiv) de spionaj în favoarea Rusiei. Toate conturile bancare i-au fost închise, iar banii și alte valori „păstrate” la bancă, sub sechestru administrativ. Recent, sancțiunea s-a prelungit pentru tot anul 2027.

O asemenea măsură pare a fi permisă de art. 29 din Tratatul Uniunii Europene (TUE) și de art. 215 din Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene (TFUE), texte care conferă Consiliului UE posibilitatea de a stabili politici față de statele terțe și față de resortisanții lor, inclusiv sancțiuni economice împotriva indivizilor.

De precizat că cele 2 texte sunt foarte largi și foarte vagi. Sancțiunile se pot referi la o bănuială de propagandă pentru Rusia, cum a fost cazul lui Jacques Baude, dar și la discursul urii, negarea schimbării climatice, refuzul competenței de judecată a Curții Penale Internaționale etc.

Consiliul UE este o instituție politică care poate decide să plaseze pe cineva pe o listă de sancțiuni. Băncile trebuie să îi blocheze averea, iar tranzacțiile economice îi vor fi interzise persoanei în cauză, care trebuie apoi să încerce singură să anuleze măsura printr-o decizie a unui judecător (demers pentru care este nevoie de bani de taxe și de costuri legale …).

Ultima „modă” în jurisprudența CJUE este de a se extinde această competență la tot felul de cauze sau situații care ar putea fi încadrate la politica externă și de securitate a UE. Nu mai este mult până când această interpretare se va putea lărgi pentru a cuprinde chiar și cetățenii UE.

Curtea Europeană de Justiție a acceptat că astfel de sancțiuni pot fi chiar și măsuri preventive, iar nu numai pedepse penale complementare. Când guvernul blochează conturile bancare ale cuiva, face practic inaccesibil venitul celui în cauză și îi distruge independența economică. De aceea, că este vorba de o pedeapsă complementară penală sau o măsură preventivă pe termen indefinit, nu contează deloc: consecințele pentru cel în cauză sunt identice. Statul de drept ar trebui să protejeze cetățenii împotriva exercitării arbitrare a puterii, iar nu să doteze guvernul cu construcții juridice prin care să poată provoca consecințe similare condamnării penale în cazuri situate în afara procesului penal.

Dar mai grav este că acest gen de comportament, andosat de cea mai înaltă instanță a UE, vine în contradicție evidentă cu art.10 din CEDO (libertatea de expresie), cu art.8 din CEDO (protecția vieții private și familiale) și cu Protocolul adițional nr.1 la CEDO (protecția proprietății private). Este cea mai dramatică și cea mai neașteptată formă de conflict între normele UE și principiile din CEDO.

Cum se rezolvă conflictul dintre cele trei principii din CEDO și, respectiv, cele două norme din TUE și TFUE și cu jurisprudența CJUE care le andosează? Ce instanță e competentă să rezolve un asemenea conflict incredibil?

Se pronunță CJUE de la Luxemburg? Se pronunță Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) de la Strasbourg? Se pronunță curțile, tribunalele sau consiliile constituționale ale statelor membre UE sau ale statelor – terțe (cum este, de exemplu, Elveția)?

Accesul la justiție și limitele protecției drepturilor

Nu există un mecanism care să stabilească prioritatea CEDO față de TUE sau TFUE și nici norme procedurale ori jurisprudențe care să stabilească prioritatea CtEDO față de CJUE, chiar dacă în TUE este inclusă Carta Drepturilor Fundamentale, o variantă „modernizată” a CEDO.

Adevărul este că Uniunea Europeană (UE) nu este parte la CEDO – nici nu putea, nici nu va putea fi, căci UE nu este un stat, ci o construcție juridică bazată pe alianța între națiunile membre. Așadar, actele instituțiilor UE nu pot fi atacate direct la Strasbourg.

Cu o oarecare doză de ipocrizie, CJUE consideră că protecția oferită de Carta UE este echivalentă (sau chiar superioară) celei din CEDO. La rândul său, Curtea Europeană a Drepturilor Omului aplică prezumția Bosphorus: atunci când un stat membru implementează o obligație strictă de drept UE, se presupune că protecția drepturilor omului este echivalentă cu cea conferită de sistemul CEDO, iar CEDO intervine doar dacă protecția este manifest deficitară – acesta este un prag foarte ridicat, aproape niciodată atins în materie de sancțiuni.

Rezultatul practic este că, dacă CJUE validează măsura ca proporțională în raport cu Carta, conflictul cu art. 10 sau cu art. 8 din CEDO ori cu Protocolul nr. 1 la CEDO rămâne nerezolvat din punctul de vedere al justițiabilului.

Nu există o cale de acces rapid și eficient care să suspende imediat măsura UE atunci când justițiabilul susține că aceasta încalcă CEDO, iar CJUE o consideră conformă cu TUE/TFUE și cu Carta.

Realitatea procedurală odioasă este următoarea:

– acțiunea în anulare la Tribunalul UE (care poate fi formulată în baza art. 263 din TFUE) are o durata medie este de 1–3 ani; în tot acest timp măsura rămâne în vigoare; acele conturi bancare rămân blocate, iar omul face foamea sau rămâne homeless;

– măsurile provizorii (care pot fi dispuse în baza art. 278–279 din TFUE) sunt posibile în principiu, dar aproape niciodată acordate în cazurile de înghețare de active din motive de politică externă; trebuie dovedite simultan: un caz prima facie solid, o urgență deosebită și un prejudiciu grav și ireparabil; în aceste cazuri se aplică un test strict, iar dificultatea financiară, imposibilitatea de a plăti cheltuielile curente sau pierderea veniturilor nu sunt de obicei suficiente pentru a convinge instanțele să acorde măsuri provizorii; interesul public al eficacității sancțiunilor primează aproape întotdeauna.

Instanțele naționale nu pot suspenda sau invalida actul UE de listare ca persoană sancționată. Aceste instanțe pot doar aplica regulamentul și, eventual, trimite o întrebare preliminară – ceea ce durează luni de zile și nu oprește măsura.

Excepțiile umanitare (acces limitat la fonduri pentru nevoi de bază) există, dar sunt discreționare și nu constituie un remediu judiciar.

CEDO nu oferă nicio cale directă și rapidă împotriva actului UE. Chiar și o eventuală cerere împotriva statului membru pentru implementare ar fi respinsă, în majoritatea cazurilor, pe baza prezumției Bosphorus.

Aceasta este o limitare structurală a sistemului actual, iar nu un accident procedural.

Este nimic altceva decât o ilustrare a vechiului adagiu latin: summum jus, suma injusta (totalitatea dreptului este cea mai mare nedreptate).

Pentru Gheorghe Piperea, întrebarea esențială rămâne dacă drepturile recunoscute de lege pot fi apărate efectiv și la timp. Autorul susține că lipsa unui remediu rapid poate transforma protecția juridică într-o promisiune fără efect pentru persoana ale cărei drepturi sunt restrânse.

Articol plătit de ECR Group din Parlamentul European

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