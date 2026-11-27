Peste jumătate dintre români, respectiv 54%, consideră că situația lor financiară s-a înrăutățit în ultimul an, potrivit unui studiu. Doar 14% afirmă că o duc mai bine. Presiunea inflației și costurile ridicate ale vieții îi determină pe consumatori să compare mai atent prețurile și să aleagă între produse economice și premium, în funcție de beneficiile oferite.

Românii devin tot mai atenți la modul în care își cheltuiesc banii, pe fondul inflației și al presiunii asupra bugetelor gospodăriilor.

Potrivit studiului global Consumer Outlook 2027, realizat de NielsenIQ, 54% dintre consumatorii români consideră că situația lor financiară este mai rea decât în urmă cu un an.

La polul opus, numai 14% dintre respondenți afirmă că se află într-o situație financiară mai bună.

Datele arată că românii își reevaluează prioritățile de consum și devin mai selectivi în privința magazinelor, mărcilor și produselor cumpărate.

În același timp, consumatorii sunt mai dispuși să renunțe la produsele care nu oferă beneficii clare în raport cu prețul plătit.

Studiul NIQ evidențiază o schimbare a comportamentului de cumpărare, care nu presupune doar orientarea către cele mai mici prețuri.

Piața începe să se împartă între consumatorii care caută economii importante și cei dispuși să plătească mai mult pentru produse premium, atunci când consideră că beneficiile justifică diferența.

Produsele din segmentul mediu sunt astfel supuse unei presiuni tot mai mari.

Totuși, România se află încă într-o etapă incipientă a acestui fenomen. Segmentul mediu continuă să reprezinte peste jumătate din valoarea vânzărilor de bunuri de larg consum (FMCG).

Iulia Pencea, director general NIQ România, explică faptul că aceeași persoană poate adopta strategii diferite în funcție de categoria de produse.

„Consumatorii reacționează diferit: unii își reduc cheltuielile și caută prețuri mai mici, în timp ce alții rămân dispuși să plătească mai mult pentru produse care oferă beneficii clare”, a declarat aceasta.

Potrivit studiului, aproximativ 70% dintre consumatori declară că preferă să economisească atunci când nu identifică avantaje clare care să justifice un preț mai mare.

Pentru a-și gestiona bugetele, românii folosesc mai multe metode de economisire.

Aceștia compară prețurile între magazine, urmăresc promoțiile și utilizează aplicațiile sau programele de fidelizare pentru a obține reduceri.

Totodată, își redistribuie cheltuielile între diferite categorii de produse, în funcție de prioritățile personale.

Cercetarea arată că prețul cel mai mic nu este întotdeauna criteriul decisiv. Consumatorii urmăresc tot mai mult raportul dintre preț, calitate și beneficiile concrete ale produsului.

O altă tendință identificată de NielsenIQ este diminuarea fidelității față de mărcile cumpărate din obișnuință.

Consumatorii nu mai aleg automat aceleași produse, ci analizează mai atent dacă acestea își justifică prețul.

Această schimbare pune presiune asupra producătorilor și comercianților, care trebuie să demonstreze avantajele oferite de produsele lor.

„Piața de consum din România începe să se polarizeze, însă segmentul mainstream continuă să concentreze cea mai mare parte a cheltuielilor. Brandurile și retailerii trebuie să răspundă simultan ambelor nevoi: să ajute consumatorii să își maximizeze bugetul și, în același timp, să ofere motive convingătoare pentru a alege produse cu valoare adăugată”, a declarat Iulia Pencea.

Potrivit reprezentanților NIQ, companiile nu se mai pot baza exclusiv pe notorietatea mărcilor sau pe poziționarea produselor într-o anumită categorie de preț.

În contextul actual, acestea trebuie să ofere beneficii relevante pentru consumatori și să își justifice prezența în coșul de cumpărături la fiecare vizită în magazin.