România trebuie să se pregătească pentru o contribuție mai mare la bugetul Uniunii Europene, pe măsură ce economia țării se dezvoltă. Președintele Nicușor Dan a explicat vineri, la Bruxelles, că România nu mai poate avea aceleași așteptări privind raportul dintre banii plătiți și fondurile primite de la UE. Șeful statului a prezentat și principalele obiective ale țării în negocierile pentru bugetul european din perioada 2028-2034.

Președintele Nicușor Dan a declarat vineri, la Bruxelles, că dezvoltarea economică a României schimbă raportul dintre contribuțiile țării la bugetul comunitar și fondurile europene pe care le primește.

Șeful statului a explicat că produsul intern brut al României a crescut în ultimii ani, iar această evoluție trebuie luată în considerare în negocierile privind viitorul buget al Uniunii Europene.

Potrivit președintelui, România nu ar trebui să mai pornească de la așteptarea că pentru fiecare euro contribuit la bugetul european va primi trei euro în schimb.

Nicușor Dan a arătat că un raport mai realist ar fi ca România să contribuie cu doi euro și să primească trei euro.

În negocierile pentru bugetul european 2028-2034, România urmărește menținerea finanțărilor destinate agriculturii și politicii de coeziune.

Nicușor Dan a explicat că aceste fonduri sunt importante pentru continuarea dezvoltării economice și reducerea decalajelor față de statele mai prospere ale Uniunii.

Un alt obiectiv este obținerea unei flexibilități mai mari în utilizarea banilor europeni, astfel încât România să își poată îmbunătăți capacitatea de absorbție.

Președintele a amintit că România și Italia coordonează grupul „Prietenii Coeziunii”, format din 17 state membre care susțin menținerea unor finanțări consistente pentru dezvoltarea regională.

Un alt obiectiv prezentat de Nicușor Dan privește finanțările europene pentru competitivitate economică.

Președintele a explicat că firmele românești pornesc cu un dezavantaj față de companiile din statele mai dezvoltate ale Uniunii Europene.

Din acest motiv, România susține introducerea unor mecanisme care să încurajeze dezvoltarea lanțurilor valorice europene.

Acestea ar permite companiilor puternice din UE să colaboreze cu firme din țări cu un nivel de dezvoltare mai redus, inclusiv din România.

În cadrul capitolului dedicat competitivității, Nicușor Dan consideră importantă și alocarea unor fonduri consistente pentru industria europeană de apărare.

Președintele României a explicat că discuțiile de joi dintre liderii europeni au fost marcate de dezacorduri privind dimensiunea totală a viitorului buget.

Nicușor Dan a precizat că asemenea blocaje sunt obișnuite în negocierile pentru cadrul financiar multianual.

„Dezbaterea de ieri și blocajul de ieri s-au referit la sumele totale, nu e o surpriză că s-a întâmplat asta, așa s-a întâmplat și acum 6 ani și acum 14 ani, e absolut firesc”, a declarat șeful statului.

Acesta consideră că bugetul aflat în discuție nu este suficient de ambițios pentru provocările cu care se confruntă Uniunea Europeană și pentru rolul pe care aceasta dorește să îl aibă în economia mondială.

Totodată, a recunoscut că fiecare lider european trebuie să țină cont de presiunile interne privind reducerea cheltuielilor publice, atât la nivel național, cât și european.

Nicușor Dan a explicat că statele care susțin politica de coeziune au făcut deja concesii în cadrul negocierilor.

Printre acestea se numără acceptarea includerii politicii agricole și a celei de coeziune într-un cadru comun, deși grupul ar fi preferat păstrarea lor separată.

Reducerea numărului de capitole bugetare reprezintă un alt compromis acceptat în timpul discuțiilor.

Potrivit președintelui, concesiile au fost reciproce, iar negocierile se află într-o etapă comparabilă cu cele desfășurate pentru bugetele europene precedente, în urmă cu șase și, respectiv, 14 ani.