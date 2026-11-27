În septembrie 2026, cifra de afaceri din serviciile prestate în principal întreprinderilor a crescut cu 5,9% față de august 2026, potrivit INS. Evoluția a fost susținută de transporturi și producție cinematografică. Comparativ cu anul trecut, indicatorul a avansat cu 2,9%.

În luna septembrie 2026, cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor a crescut faţă de luna august 2026, ca serie brută cu 5,9%, iar ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate a scăzut cu 0,8%.

Faţă de luna septembrie 2025, cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor, în luna septembrie 2026 a crescut atât ca serie brută cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 2,9%, fiecare.

În perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2026, cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor a scăzut faţă de perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2025, atât ca serie brută cu 0,3%, cât și ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 1,1%, potrivit Institutului Național de Statistică (INS).

indicii producţiei din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor

SEPTEMBRIE 2026 în % faţă de: 1.I-30.IX.2026/ 1.I-30.IX.2025 –%- AUGUST 2026 SEPTEMBRIE 2025 Total B 105,9 102,9 99,7 S 99,2 102,9 98,9 Transporturi B 114,3 111,8 99,5 S 106,1 110,7 98,7 Comunicaţii B 90,8 107,0 105,9 S 89,7 109,0 105,8 Activităţi de producţie cinematografică, video, programe de televiziune; difuzare şi transmitere de programe B 117,9 97,7 103,4 S 94,0 97,6 103,4 Activităţi de servicii informatice şi în tehnologia informaţiei B 97,3 95,7 99,0 S 95,5 97,1 99,3 Alte servicii furnizate în principal întreprinderilor B 109,3 102,8 99,1 S 100,4 102,9 98,5

Cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor, serie brută, în luna septembrie 2026 comparativ cu luna precedentă, a crescut, pe ansamblu, cu 5,9%, datorită creșterilor cifrei de afaceri din activitățile de producţie cinematografică, video, programe de televiziune; difuzare şi transmitere de programe (+17,9%), activităţile de transporturi (+14,3%) și din alte servicii furnizate în principal întreprinderilor1 (+9,3%). Scăderi au înregistrat: activităţile de comunicaţii (-9,2%) şi activităţile de servicii informatice şi în tehnologia informaţiei

(-2,7%).

Cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna septembrie 2026, comparativ cu luna precedentă, a scăzut pe ansamblu, cu 0,8%.

Cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor, serie brută, în luna septembrie 2026, comparativ cu luna septembrie 2025, a crescut, pe ansamblu, cu 2,9%, datorită creșterilor cifrei de afaceri din activităţile de transporturi (+11,8%), activităţile de comunicaţii (+7,0%) și alte servicii furnizate în principal întreprinderilor1 (+2,8%). Scăderi au înregistrat: activităţile de servicii informatice şi în tehnologia informaţiei (-4,3%) și activitățile de producţie cinematografică, video, programe de televiziune; difuzare şi transmitere de programe (-2,3%).

Cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna septembrie 2026, comparativ cu luna septembrie 2025, a crescut pe ansamblu, cu 2,9%.

În perioada 1 ianuarie – 30 septembrie2026 comparativ cu perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2025, cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor, serie brută, a scăzut pe ansamblu, cu 0,3%, ca urmare a scăderilor înregistrate la activităţile de servicii informatice şi în tehnologia informaţiei (-1,0%), alte servicii furnizate în principal întreprinderilor (-0,9%) și la activităţile de transporturi (-0,5%). Creșteri au înregistrat: activităţile de comunicaţii (+5,9%) și activităţile de producţie cinematografică, video, programe de televiziune; difuzare şi transmitere de programe (+3,4%).

În perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2026 comparativ cu perioada 1 ianuarie – 30.I2025, cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, a scăzut pe ansamblu, cu 1,1%.