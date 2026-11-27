Amazon va lansa serviciul Amazon Autos, la începutul anului 2027, pentru a facilita achiziționarea automobilelor online. Platforma va permite clienților să consulte ofertele, să compare prețurile, să rezerve vehicule și să analizeze finanțarea.

Gigantul american de comerț electronic Amazon a anunțat lansarea serviciului Amazon Autos în Marea Britanie, la începutul anului 2027. Extinderea marchează prima lansare internațională a platformei online dedicate achiziționării de automobile.

Producătorul sud-coreean Hyundai va fi unul dintre primii parteneri ai platformei. Acesta va comercializa automobile noi și second-hand, electrice, hibride și pe benzină. Printre modelele disponibile se vor număra IONIQ 3, IONIQ 5, KONA și i20.

Platforma va include, de la lansare, și automobile second-hand comercializate de grupul britanic de dealeri Vertu Motors. Amazon a anunțat că va prezenta noi parteneriate auto în lunile următoare.

Clienții vor putea consulta ofertele pe Amazon.co.uk și verifica prețurile automobilelor. Vor putea rezerva un vehicul și solicita o evaluare estimativă a mașinii deținute. Platforma va permite și analizarea opțiunilor de finanțare.

Tranzacțiile vor fi finalizate la reprezentanțele auto, iar dealerii își vor stabili propriile prețuri.

Directorul Amazon Autos International, Matt Nuffort, a declarat că achiziționarea unui automobil reprezintă una dintre cele mai importante cumpărături. Nuffort a precizat că Amazon urmărește simplificarea procesului și creșterea transparenței.

„Achiziţionarea unui automobil este una dintre cele mai importante cumpărături pe care le fac oamenii şi considerăm că aceasta ar trebui să fie la fel de simplă şi transparentă precum cumpărarea oricărui alt produs de pe Amazon”, a spus Nuffort.

Amazon Autos este serviciul prin care Amazon a intrat pe piața vânzărilor de automobile. Platforma permite clienților să caute, să compare și să rezerve automobile online, prin intermediul site-ului Amazon.

Serviciul a fost lansat în SUA în decembrie 2024. Ulterior, Amazon a început să îl extindă în mai multe orașe americane. Amazon încearcă să simplifice procesul de cumpărare a unui automobil, folosind experiența sa în comerțul electronic. Cumpărarea unei mașini presupune, de obicei, căutarea ofertelor, compararea prețurilor și contactarea dealerilor. Amazon Autos mută o parte importantă a acestor activități într-un singur spațiu online.

Compania nu devine însă producător auto și nici nu înlocuiește complet reprezentanțele. Platforma funcționează ca o piață online, unde automobilele sunt prezentate de producători și dealeri.

Amazon susține că serviciul poate aduce dealerilor clienți noi. În Statele Unite, compania a precizat că 69% dintre clienții care au ajuns la un dealer prin Amazon Autos nu îl luaseră anterior în considerare.