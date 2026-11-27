Donald Trump îl apără pe șeful Nvidia, Jensen Huang: Nu are absolut nimic de ce să se teamă
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Președintele american Donald Trump a declarat joi că Jensen Huang, directorul general al Nvidia, nu reprezintă o amenințare la adresa securității naționale a Statelor Unite. Liderul de la Casa Albă susține că dispune de numeroase informații care îi confirmă această convingere. Trump a afirmat și că a intervenit, alături de alți oficiali americani, pentru a facilita revenirea lui Huang la conducerea gigantului tehnologic.
Donald Trump susține că Jensen Huang nu reprezintă o amenințare la adresa securității SUA
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, și-a exprimat joi sprijinul pentru Jensen Huang, directorul general al Nvidia, după controversele care au dus la îndepărtarea temporară a acestuia din funcție.
În declarațiile făcute reporterilor la reședința sa din Mar-a-Lago, Florida, liderul american a afirmat că Huang nu are motive să se teamă de eventualele suspiciuni privind securitatea națională.
„Cred că nu are absolut nimic de ce să se teamă”, a declarat Trump, potrivit AFP.
Întrebat cum poate avea această certitudine, în condițiile în care Departamentul de Justiție nu a anunțat efectuarea unei anchete amănunțite asupra directorului Nvidia, președintele american a invocat informațiile de care dispune.
Trump a precizat că își bazează poziția pe „informațiile pe care le am, care sunt numeroase”, fără să ofere detalii suplimentare despre acestea.
Jensen Huang a fost îndepărtat de la conducerea Nvidia după dezvăluirea unei relații extraconjugale
Jensen Huang, unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri din industria inteligenței artificiale, a fost nevoit să demisioneze la începutul lunii noiembrie.
Decizia a venit după apariția unor informații despre o relație extraconjugală cu o femeie de afaceri suspectată că ar avea legături cu serviciile de informații chineze.
Potrivit relatării AFP, compania condusă anterior de aceasta este suspectată că ar fi ajutat firme chineze să obțină cipuri americane, încălcând restricțiile de export impuse de Washington.
Aceste suspiciuni nu reprezintă însă o dovadă că Jensen Huang ar fi fost implicat în activități care amenință securitatea națională a Statelor Unite.
Plecarea sa neașteptată de la conducerea Nvidia a provocat o scădere puternică a acțiunilor companiei.
Ulterior, consiliul de administrație a decis reinstalarea lui Huang în funcția de director general, iar titlurile Nvidia au înregistrat o ușoară revenire.
Trump afirmă că a intervenit personal pentru revenirea lui Jensen Huang la Nvidia
Donald Trump a declarat că a colaborat cu alți oficiali americani pentru a facilita reinstalarea lui Jensen Huang la conducerea companiei.
O asemenea implicare a administrației americane în deciziile interne ale unei companii private de dimensiunea Nvidia este neobișnuită.
Președintele SUA și-a justificat intervenția prin impactul pe care plecarea directorului general l-a avut asupra companiei și asupra valorii acțiunilor sale.
„Am văzut ce se întâmpla cu compania, ce se întâmpla cu acţiunile sale, şi cred că este un lucru minunat că el s-a întors”, a declarat Trump.
Liderul american consideră că intervenția sa a avut efecte pozitive nu doar pentru Nvidia, ci și pentru economia Statelor Unite.
„Aşadar, cred (…) că am făcut cu adevărat un lucru măreţ pentru ţara noastră şi chiar pentru lume”, a adăugat președintele american.
Jensen Huang își descrie revenirea la conducerea Nvidia drept un al doilea mandat
Potrivit lui Donald Trump, Jensen Huang este mulțumit că a revenit în funcția de director general al Nvidia.
Președintele american a afirmat că antreprenorul compară această revenire cu începutul unui nou mandat.
„Este foarte fericit să se întoarcă. El numeşte acest lucru ca al doilea mandat al său”, a declarat Trump.
Reinstalarea lui Huang are loc într-un moment în care Nvidia se află în centrul competiției mondiale pentru dezvoltarea inteligenței artificiale, iar exporturile de cipuri avansate către China sunt supuse restricțiilor impuse de autoritățile americane.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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