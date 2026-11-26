Prognoza meteo pentru vineri, 27 noiembrie 2026, anunță vreme închisă și precipitații în cea mai mare parte a țării. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) prognozează ploi în numeroase regiuni, dar și lapoviță și ninsoare în Moldova, estul Transilvaniei și la munte.

Local, se va depune un strat nou de zăpadă, iar izolat există risc de polei. Vântul se va intensifica în sud-estul țării, cu viteze care pot ajunge la 65 km/h.

Temperaturile vor avea variații importante de la o regiune la alta. Maximele zilei se vor situa între 1 și 13 grade Celsius. Cele mai scăzute valori sunt prognozate în nordul Moldovei, iar cele mai ridicate pe litoral.

Precipitațiile vor fi prezente atât pe parcursul zilei, cât și în timpul nopții. În unele zone, cantitățile de apă vor depăși 10 litri pe metru pătrat.

Potrivit ANM, vremea va fi predominant închisă în cea mai mare parte a țării. Temporar vor fi precipitații. Pe timpul zilei, acestea vor afecta mai ales regiunile din jumătatea nordică a țării. Noaptea, ploile se vor extinde îndeosebi în sud și în est.

Cantitățile de apă vor fi, în general, de 2-6 litri pe metru pătrat. Izolat, în regiunile sudice și estice, acestea vor depăși 10 litri pe metru pătrat.

Precipitațiile vor fi predominant sub formă de ploaie. Totuși, spre seară și în cursul nopții, în Moldova, estul Transilvaniei și la munte, vor apărea local și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. În aceste zone, stratul nou de zăpadă va avea între 2 și 5 centimetri.

Izolat, condițiile meteorologice vor favoriza depunerile de polei. Acest fenomen poate apărea în zonele afectate de precipitații, pe fondul temperaturilor scăzute.

Vântul va sufla slab și moderat în cea mai mare parte a teritoriului. În a doua parte a intervalului, acesta va începe să se intensifice treptat în regiunile sud-estice.

Vitezele vântului vor ajunge, în general, la 45-65 km/h. Intensificările sunt prognozate mai ales spre finalul zilei și pe parcursul nopții.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 1 grad Celsius în nordul Moldovei și 13 grade Celsius pe litoral. În celelalte regiuni, valorile termice vor varia în funcție de condițiile locale.

Pe timpul nopții, temperaturile minime vor coborî până la -3 grade Celsius și vor ajunge la cel mult 7 grade. Izolat, se va semnala ceață.

În Capitală, vremea va fi predominant închisă. Norii vor persista, iar temporar vor fi precipitații, mai ales seara și în cursul nopții.

Meteorologii prognozează ploi, cu cantități de apă cuprinse între 1 și 5 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat în prima parte a intervalului.

Ulterior, acesta se va intensifica. În a doua parte a intervalului, vitezele vântului vor ajunge la 45-55 km/h.

Temperatura maximă din București va fi cuprinsă între 8 și 9 grade Celsius. Noaptea, valorile termice vor coborî până la 1-3 grade Celsius.