Whitney Ainscough, în vârstă de 33 de ani, a găsit o metodă prin care își acoperă cheltuielile pentru masa de Crăciun și obține și un câștig. Femeia le cere membrilor familiei câte 25 de lire sterline pentru „festinul” pregătit de sărbători.

Deși preparatele vor costa aproximativ 40 de lire, suma pe care speră să o încaseze ajunge la 130 de lire. Astfel, Whitney estimează că va rămâne cu un profit de 90 de lire după ce va găti pentru cei dragi.

Mama, care locuiește în Rotherham, Marea Britanie, a decis să majoreze tarifele pentru masa festivă. Anul trecut, adulții au plătit 20 de lire, iar copiii au contribuit cu 10 lire.

Pentru Crăciunul din acest an, prețurile au crescut cu câte 5 lire pentru fiecare categorie. Femeia spune că rudele acceptă costurile și consideră că prețul este corect.

Whitney a început să le ceară bani rudelor pentru preparatele sale după ce a renunțat la locul de muncă. Anterior, aceasta lucra ca farmacist-consilier.

În perioada în care a beneficiat de Universal Credit, nu își permitea să gătească pentru familie atât de des pe cât și-ar fi dorit. Așa a apărut ideea ca rudele să contribuie financiar la mesele pregătite de ea.

În acest an, femeia nu va cumpăra curcan pentru masa de Crăciun. În schimb, va folosi două găini, deoarece „nimeni nu poate face diferența”.

Meniul va include și legume, precum morcovi și varză de Bruxelles. Whitney intenționează să le cumpere atunci când vor fi reduse la preț, pentru a menține cheltuielile cât mai mici.

Whitney recunoaște că obține un câștig din masa de Crăciun, însă consideră că acesta este justificat de munca depusă, scrie Mirror.co.uk. Ea se ocupă atât de gătit, cât și de pregătirea întregului eveniment.

„Cu siguranță câștig bani în ziua de Crăciun. Nu am de gând să vă mint”, a spus femeia.

Whitney consideră că banii reprezintă un mic bonus pentru efortul depus în ziua sărbătorii. Ea a explicat că pregătirea mesei presupune multă muncă, în timp ce ceilalți membri ai familiei se pot relaxa.

„Este un mic bacșiș de Crăciun pentru mine, pentru că mă ocup de tot ce înseamnă gătit și pregătiri”, a declarat aceasta.

Pentru a se asigura că toate rudele își achită contribuția, femeia a cumpărat inclusiv un terminal de plată cu cardul. Decizia a venit după ce sora sa spunea frecvent că nu are bani cash.

„Sora mea spune mereu că nu are niciodată bani cash, așa că anul trecut mi-am cumpărat un terminal de plată. În felul acesta, nimeni nu mai poate scăpa fără să plătească”, a explicat Whitney.

Ea compară prețul cerut cu cel al unei mese la restaurant, unde costul ar ajunge la aproximativ 50 de lire de persoană.

„Dacă mergi la restaurant, te costă 50 de lire de persoană. În plus, gătitul este foarte stresant, în timp ce toți ceilalți se pot relaxa. Atunci de ce nu aș putea să cer bani?”, a spus femeia.

Masa de Crăciun nu este singura ocazie în care Whitney gătește pentru familia sa. Femeia pregătește frecvent prânzul de duminică, iar membrii mai tineri se ocupă ulterior de spălatul vaselor.

Aceștia trebuie să facă și alte treburi prin casă pentru a-și câștiga contribuția la masă, după cum a explicat Whitney.

Femeia spune că preparatele sale sunt apreciate, iar rudele revin de fiecare dată pentru a lua masa împreună.

„Este un prânz de duminică extraordinar. Merită fiecare bănuț, iar acesta este motivul pentru care se întorc”, a declarat aceasta.

În mod obișnuit, meniul de duminică include cartofi la cuptor și piure, cârnați înveliți în bacon, pui sau vită, șorici de porc crocant și budinci Yorkshire.

Whitney mai pregătește varză de Bruxelles la air fryer, morcovi și păstârnac glazurați cu miere, mazăre și broccoli.

Festinul din acest an va fi pregătit pentru nouă persoane. Whitney estimează că toate ingredientele vor costa aproximativ 40 de lire sterline.

Este al treilea an în care femeia percepe bani pentru masa de Crăciun. Ea a organizat evenimentul în 2023 și 2025, iar acum va continua aceeași practică.

„Este vorba doar despre faptul că fiecare contribuie cu partea lui. Eu gătesc, iar tuturor le place mai mult mâncarea mea”, a spus Whitney.

Femeia consideră că înțelegerea este avantajoasă pentru toți membrii familiei.

„Toată lumea consideră că este o situație avantajoasă pentru ambele părți”, a adăugat aceasta.

Whitney nu le cere bani propriilor copii, care au 14, nouă și trei ani. Totuși, aceștia trebuie să spele vasele și să se ocupe de alte treburi casnice.

Whitney și-a făcut publică decizia de a taxa masa festivă, iar reacțiile utilizatorilor de pe rețelele sociale au fost împărțite.

Unele persoane au criticat ideea, spunând că nu ar cere bani propriilor rude pentru masa de Crăciun. Alții au menționat că în familiile lor membrii se ocupă pe rând de organizarea sărbătorii.

Femeia spune că înțelege aceste opinii, însă insistă că rudele sale apreciază mâncarea pregătită de ea.