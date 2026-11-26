Premiul de categoria I la Loto 6/49 a fost câștigat joi, 26 noiembrie 2026. Biletul norocos a fost jucat în Lehliu-Gară, județul Călărași. Câștigătorul va primi suma de 3.029.871,28 de lei.

Biletul care a adus premiul cel mare a fost înregistrat la agenția loto 40-009 din Lehliu-Gară. Acesta a costat 16,50 lei și a fost completat cu două variante simple la Loto 6/49.

Suma câștigată la tragerea din 26 noiembrie este de 3.029.871,28 de lei. Premiul depășește 567.000 de euro și reprezintă câștigul de categoria I al extragerii.

Potrivit informațiilor privind rezultatele tragerii, acesta este al cincilea câștig de categoria I obținut în acest an la Loto 6/49.

Ultimul premiu de categoria I fusese câștigat la tragerea din 12 noiembrie 2026. Atunci, valoarea câștigului a fost de 5.226.582,80 de lei.

Comparativ cu premiul acordat la tragerea din 26 noiembrie, suma câștigată în urmă cu două săptămâni a fost mai mare. Ambele câștiguri au fost obținute la aceeași categorie a jocului Loto 6/49.

Potrivit regulamentului privind organizarea și administrarea jocurilor de tip loto tradițional, câștigătorul are la dispoziție 90 de zile pentru a-și revendica premiul.

Termenul începe să curgă de la data tragerii. Astfel, persoana care a jucat biletul norocos la agenția 40-009 din Lehliu-Gară trebuie să solicite plata câștigului în intervalul prevăzut de regulament.

Premiul de 3.029.871,28 de lei a fost obținut cu un bilet de 16,50 lei, completat cu două variante simple la Loto 6/49.