Premiul de categoria I la Loto 6/49, câștigat pe 26 noiembrie. Unde a fost jucat biletul norocos și cât a costat
Loto. SURSĂ FOTO: Pixabay
Premiul de categoria I la Loto 6/49 a fost câștigat joi, 26 noiembrie 2026. Biletul norocos a fost jucat în Lehliu-Gară, județul Călărași. Câștigătorul va primi suma de 3.029.871,28 de lei.
Premiul de categoria I la Loto 6/49, câștigat la Lehliu-Gară. Cât a costat biletul norocos
Biletul care a adus premiul cel mare a fost înregistrat la agenția loto 40-009 din Lehliu-Gară. Acesta a costat 16,50 lei și a fost completat cu două variante simple la Loto 6/49.
Suma câștigată la tragerea din 26 noiembrie este de 3.029.871,28 de lei. Premiul depășește 567.000 de euro și reprezintă câștigul de categoria I al extragerii.
Loto 6/49: al cincilea premiu de categoria I câștigat în 2026
Potrivit informațiilor privind rezultatele tragerii, acesta este al cincilea câștig de categoria I obținut în acest an la Loto 6/49.
Ultimul premiu de categoria I fusese câștigat la tragerea din 12 noiembrie 2026. Atunci, valoarea câștigului a fost de 5.226.582,80 de lei.
Comparativ cu premiul acordat la tragerea din 26 noiembrie, suma câștigată în urmă cu două săptămâni a fost mai mare. Ambele câștiguri au fost obținute la aceeași categorie a jocului Loto 6/49.
Câștigătorul Loto 6/49 are 90 de zile pentru revendicarea premiului
Potrivit regulamentului privind organizarea și administrarea jocurilor de tip loto tradițional, câștigătorul are la dispoziție 90 de zile pentru a-și revendica premiul.
Termenul începe să curgă de la data tragerii. Astfel, persoana care a jucat biletul norocos la agenția 40-009 din Lehliu-Gară trebuie să solicite plata câștigului în intervalul prevăzut de regulament.
Premiul de 3.029.871,28 de lei a fost obținut cu un bilet de 16,50 lei, completat cu două variante simple la Loto 6/49.
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