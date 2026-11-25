Revelion 2027 pe Arena Națională va fi organizat în zona VIP a stadionului din București. DJ Sava, DJ Harra și proiectul Manele Fever se numără printre artiștii care vor asigura programul muzical. Biletele pornesc de la 396 de lei de persoană, iar oferta include mâncare, băuturi, acces la spectacole și parcare.

Arena Națională din București va găzdui o petrecere specială în noaptea dintre ani. Evenimentul „Revelion Arena Vibes 2027” este organizat de compania Salt & Pepper Catering și se va desfășura în zona VIP a celui mai mare stadion din România.

Petrecerea va începe la ora 20:00. Participanții vor avea parte de un program muzical care se va întinde până după miezul nopții. Pe scenă vor urca DJ Sava, DJ Harra și artiștii proiectului Manele Fever.

Prețul biletelor este stabilit în mai multe etape. Tarifele cresc pe măsură ce se apropie noaptea de Revelion. Cei interesați trebuie să țină cont de datele anunțate de organizatori înainte de achiziționarea locurilor.

În această perioadă, un bilet pentru petrecerea de Revelion costă 396 de lei. Începând cu 27 decembrie, prețul va crește. O nouă majorare este programată după Crăciun. Din 28 decembrie, tariful va ajunge la 510 lei pentru fiecare participant.

Astfel, persoanele care vor cumpăra biletele în ultimele zile ale anului vor plăti 1.020 de lei pentru două locuri. Diferența față de tariful actual este de 228 de lei pentru un cuplu.

Prețuri:

396 lei până pe 7 decembrie

450 lei până pe 27 decembrie

510 lei până pe 31 decembrie

Prețul include mai multe servicii. Participanții vor avea acces la programul artistic, mâncare și băuturi. Parcarea este, de asemenea, inclusă în ofertă. Cei care ajung cu mașina vor putea utiliza atât parcarea exterioară, cât și parcarea subterană. Din aceasta din urmă, accesul către zona VIP se va face direct cu liftul, potrivit entertix.ro.

Programul muzical va începe cu DJ Sava. Acesta va urca la pupitru la ora 21:30 și va asigura primele momente muzicale ale serii.

La ora 23:45, cu puțin timp înainte de miezul nopții, programul va continua cu DJ Harra. După trecerea în noul an, petrecerea va continua cu un moment dedicat iubitorilor de manele.

De la ora 02:30, pe scenă va urca proiectul Manele Fever, cu DJ Andreas și MC Pette. Programul este organizat astfel încât muzica să continue și după intrarea în 2027.

Programul anunțat de organizatori este următorul:

Ora 20:00: Acces în zona VIP

Ora 21:30: DJ Sava;

Ora 23:45: DJ Harra;

Ora 00:00: trecerea în 2027;

Ora 02:30: Manele Fever, cu DJ Andreas și MC Pette.

Oferta pentru Revelion Arena Vibes 2027 include și un meniu cu numeroase preparate culinare. Organizatorii au pregătit mai multe feluri de mâncare, cu accent pe preparate cu specific oriental.

La începutul mesei, invitații vor avea la dispoziție șase tipuri de salate și mai multe variante de aperitive. Printre preparatele anunțate se numără hummusul, salata grecească, specialitățile din carne de vită, brânzeturile și mezelurile.

Meniul continuă cu mai multe feluri principale. Acestea includ preparate din porc, miel și pui, dar și o specialitate cu specific turcesc.

Printre opțiunile disponibile se află friptura de porc aromatizată cu ierburi de Provence, mielul pregătit în stil arăbesc, puiul la grătar și kebabul Adana picant.

Preparatele vor fi însoțite de garnituri. Participanții vor putea alege orez basmati, cartofi gratinați și legume.

Pentru desert, oferta cuprinde baclava cu ciocolată și baclava în varianta clasică. Pe listă se află și tarta cu mere, servită cu sos de vanilie.

Băuturile sunt incluse în prețul biletului. Lista anunțată cuprinde mai multe categorii de băuturi alcoolice și cocktailuri.

Participanții vor putea alege whisky, vodcă, rom și gin. Oferta include și vin alb, vin roșu și vin spumant.

De asemenea, organizatorii au pregătit mai multe tipuri de cocktailuri. Acestea completează oferta de băuturi disponibilă pe parcursul petrecerii.

Zona VIP a Arenei Naționale nu găzduiește pentru prima dată o petrecere de Revelion. La trecerea dintre 2025 și 2026, aici a fost organizat evenimentul „Retrovelion Balkanika”.

Programul muzical de atunci i-a inclus pe artiștii de la Azur, Taraful de la Vărbilău și Nicolaus Papadopoulos.

Pentru ediția precedentă, biletele au fost anunțate la două categorii de preț. Un loc la categoria standard costa 600 de lei, în timp ce accesul VIP era disponibil pentru 700 de lei.

Prin comparație, tariful de pornire pentru Revelion Arena Vibes 2027 este de 396 de lei de persoană. Acesta este cu 204 lei mai mic decât prețul standard anunțat pentru ediția precedentă.

Prețul actualizat al biletelor pentru petrecerea din 2027 va ajunge însă la 450 de lei din 8 decembrie și la 510 lei începând cu 28 decembrie.