Cele mai populare orașe din Europa pentru escapade de Crăciun și Anul Nou au fost stabilite pe baza tendințelor de căutare Google. Londra, Paris și Edinburgh ocupă primele trei poziții, potrivit unei analize realizate de TUI Musement. Clasamentul include zece destinații europene care atrag interesul turiștilor în perioada sărbătorilor de iarnă.

Londra este orașul european care a stârnit cel mai mare interes pentru vacanțele de Crăciun și Revelion. Capitala britanică a înregistrat 272.320 de căutări asociate celor două sărbători. Dintre acestea, 184.100 au vizat perioada Crăciunului, iar 88.200 au fost legate de Anul Nou.

Potrivit TUI Musement, luminile festive de pe Oxford Street și Regent Street, vitrinele decorate și parcul tematic Winter Wonderland contribuie la atmosfera specifică sărbătorilor din capitala britanică.

„În timpul sezonului sărbătorilor, luminile de pe Oxford Street și Regent Street, vitrinele decorate elaborat și Țara Minunilor de Iarnă transformă orașul”, a declarat TUI Musement.

Compania a menționat și croazierele pe Tamisa. Acestea le oferă turiștilor posibilitatea de a admira principalele repere ale orașului, iluminate în perioada sărbătorilor, potrivit Euronews.

Paris ocupă locul al doilea în clasament, cu 252.800 de căutări asociate Crăciunului și Anului Nou. Capitala Franței atrage vizitatorii prin piețele sale festive și prin evenimentele organizate în perioada sărbătorilor.

Unul dintre punctele de interes este piața de Crăciun de pe Champs-Élysées. După o absență de zece ani, aceasta revine cu 200 de expozanți găzduiți în căsuțe din lemn. Piața se întinde între Rond-Point des Champs-Élysées și Place de la Concorde.

Pe locul al treilea se află Edinburgh, cu 173.840 de căutări. Capitala Scoției este cunoscută pentru evenimentele organizate în perioada Crăciunului și a Anului Nou.

TUI Musement descrie centrul istoric al orașului ca transformându-se „într-o scenă desprinsă direct dintr-o poveste de Crăciun, cu piața tradițională de la East Princes Street Gardens, atracții de bâlci și vitrine festive”.

Un alt eveniment important este Hogmanay, tradiția scoțiană dedicată Revelionului și Anului Nou. Programul include concerte, petreceri stradale, procesiuni cu torțe și focuri de artificii deasupra Castelului Edinburgh.Viena și Strasbourg, atracții pentru vacanțele de iarnă,

Capitala Austriei este apreciată pentru piețele tradiționale de Crăciun, printre care se numără cea din Rathausplatz, situată în fața primăriei.

Orașul oferă și concerte de muzică clasică organizate în clădiri istorice. Pentru noaptea dintre ani, turiștii pot participa la Silvesterpfad, tradiția vieneză care reunește mai multe festivități organizate în diferite zone ale orașului.

Pe locul cinci se află Strasbourg, cu 140.560 de căutări. Orașul francez găzduiește cea mai veche piață de Crăciun din Franța. Vizitatorii pot explora opt piețe amenajate în centrul istoric.

Printre cele mai cunoscute se numără Christkindelsmärik, organizată pentru prima dată în 1570. Un alt punct de atracție este bradul de Crăciun din Place Kléber.

„Un alt punct de atracție este spectaculosul brad de Crăciun din Place Kléber, care are aproximativ 30 de metri înălțime”, a declarat TUI Musement.

Amsterdam ocupă locul al șaselea, cu 139.630 de căutări. În 2026, Festivalul Luminilor marchează 15 ani de la lansare. Evenimentul include instalații artistice amplasate de-a lungul canalelor orașului, care pot fi admirate atât din barcă, cât și în timpul plimbărilor pe jos.

Atmosfera de sărbătoare este completată de piețele de Crăciun organizate în piața Museumplein. În apropiere de Rijksmuseum, muzeul de artă și istorie olandeză, este amenajat și un patinoar.

Roma se află pe locul al șaptelea, cu 126.750 de căutări. Capitala Italiei propune o serie de atracții și preparate tradiționale pentru perioada Crăciunului.

Printre deserturile specifice sezonului se numără panettone și pandoro. Turiștii pot vizita și piața de Crăciun din Piazza Navona, unul dintre locurile cunoscute ale orașului.

TUI Musement recomandă și vizitarea scenelor Nașterii Domnului din Piața Sfântul Petru, la Vatican. Acestea reprezintă una dintre atracțiile tradiționale ale sezonului festiv.

Praga ocupă locul al optulea, cu 113.050 de căutări. Capitala Cehiei atrage turiștii prin piețele de Crăciun și arhitectura centrului istoric.

Unul dintre punctele recomandate pentru vizitatori este Turnul Primăriei Vechi. De aici, turiștii pot admira piața de Crăciun, acoperișurile clădirilor istorice și bradul iluminat amplasat în piață.

Budapesta se află pe locul al nouălea, cu 110.510 căutări. Capitala Ungariei oferă o combinație între piețele tradiționale de Crăciun și atracțiile sale termale.

O vizită la Băile Termale Széchenyi este una dintre activitățile recomandate după explorarea pieței de Crăciun de la Bazilica Sfântul Ștefan. Complexul termal reprezintă o atracție cunoscută a orașului, inclusiv în sezonul rece.

Topul celor mai populare zece destinații europene pentru Crăciun și Anul Nou este completat de Dublin. Capitala Irlandei a înregistrat 105.620 de căutări.

Orașul este cunoscut pentru instalațiile tradiționale de lumini de Crăciun de pe Grafton Street. Printre atracțiile perioadei se numără și concertele de colinde organizate la Catedrala Sfântul Patrick.

Clasamentul realizat de TUI Musement cuprinde zece destinații europene, ordonate în funcție de volumul combinat al căutărilor pentru Crăciun și Anul Nou:

Londra, Regatul Unit – 272.320 de căutări

Paris, Franța – 252.800 de căutări

Edinburgh, Regatul Unit – 173.840 de căutări

Viena, Austria – 158.270 de căutări

Strasbourg, Franța – 140.560 de căutări

Amsterdam, Olanda – 139.630 de căutări

Roma, Italia – 126.750 de căutări

Praga, Cehia – 113.050 de căutări

Budapesta, Ungaria – 110.510 căutări

Dublin, Irlanda – 105.620 de căutări

Analiza TUI Musement a vizat orașele europene cu o populație de peste 150.000 de locuitori. Datele au fost colectate pentru intervalul noiembrie 2025-octombrie 2026 și au inclus volumele de căutare Google pentru expresiile „Crăciun în oraș” și „Anul Nou în oraș”.