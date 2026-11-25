Secretarul general al NATO, Mark Rutte, solicită statelor europene să își pregătească populația pentru un eventual război. Oficialul a transmis avertismentul în cadrul reuniunii Adunării Parlamentare NATO de la Berlin. În România, reprezentanții ISU Brașov reamintesc importanța pregătirii pentru situații de urgență. Ministerul Afacerilor Interne pune la dispoziția cetățenilor o listă cu obiectele necesare în asemenea împrejurări.

Pregătirea populației pentru un eventual război trebuie să devină o responsabilitate comună a autorităților, instituțiilor și cetățenilor. Secretarul general al NATO consideră că statele europene trebuie să își consolideze capacitatea de reacție în situații de criză. Oficialul recomandă adoptarea măsurilor aplicate deja în mai multe țări nordice.

Potrivit Antena 3, Mark Rutte a explicat inclusiv ce responsabilități ar trebui să aibă civilii în asemenea circumstanțe. Aceștia trebuie „cel puțin să nu stea în calea armatei și să știe cum pot fi de ajutor”.

În discursul susținut la Berlin, secretarul general al Alianței a evidențiat deficiențele existente în pregătirea societăților europene. Finlanda, Norvegia, Suedia și Danemarca au fost prezentate drept exemple pentru celelalte state membre NATO. Rutte a insistat asupra necesității implicării companiilor, comunităților locale și instituțiilor publice.

„Reziliența este un subiect la care țările NATO încă mai au de lucrat, la fel și guvernele. Dar aici nu e vorba doar de NATO și de guverne. Așa ceva implică întreaga societate. Mediul de afaceri trebuie implicat. Instituțiile trebuie implicate. Comunitățile trebuie implicate. Cetățenii trebuie implicați. Și aici putem învăța de la cei mai buni din NATO – Norvegia, Suedia, Danemarca și Finlanda – și poate și alte 1-2 state care sunt, cu adevărat, înaintea plutonului și care și-au asigurat cetățenii de ce trebuie să facă în caz de război”, a declarat Mark Rutte.

Necesitatea consolidării pregătirii civile a fost argumentată printr-o serie de incidente de securitate atribuite Rusiei de către Mark Rutte.

Oficialul NATO a amintit incidentele cu rachete și drone care au vizat Polonia. Acesta a menționat și incendierea unor fabrici, perturbarea traficului aerian și atacurile cibernetice.

Secretarul general al Alianței a făcut referire inclusiv la situația de securitate din Marea Neagră. Printre incidentele enumerate se numără loviturile asupra unor nave aflate în largul coastelor României și Bulgariei.

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Brașov recomandă populației să dispună de provizii și echipamente pentru situații excepționale. Colonelul Marian Terciu, adjunctul șefului instituției, explică faptul că rucsacul pregătit pentru cutremure poate fi utilizat și în alte crize. Conținutul acestuia trebuie să acopere necesitățile esențiale ale unei persoane pentru 72 de ore.

Printre obiectele recomandate se află lanternele cu acumulatori și bateriile de rezervă. Cetățenii trebuie să dispună și de un aparat de radio care funcționează independent de rețeaua electrică. Acesta permite recepționarea informațiilor transmise de autorități în cazul întreruperii alimentării cu electricitate.

Colonelul Marian Terciu recomandă și o rezervă de cel puțin doi litri de apă pentru fiecare persoană. Rucsacul trebuie să conțină alimente neperisabile, precum conservele și biscuiții. O rezervă de medicamente necesare membrilor familiei trebuie, de asemenea, inclusă în echipamentul de urgență.

Ministerul Afacerilor Interne a publicat pe site-ul instituției recomandări privind echiparea rucsacului de urgență. Acestea vizează atât asigurarea necesităților de bază, cât și accesul la informații în situații critice. Inventarul include produse alimentare, echipamente de iluminat, articole medicale și copii ale documentelor de identitate.

Potrivit recomandărilor MAI, rucsacul de urgență trebuie să conțină: