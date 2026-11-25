Belgia a inaugurat marți, 24 noiembrie, cea mai mare fabrică de sateliți din Europa, un proiect industrial menit să consolideze capacitatea continentului de a produce infrastructură spațială. Unitatea este amplasată în Marcinelle, lângă Charleroi, și aparține companiei belgiene Aerospacelab. Fabrica va contribui inclusiv la dezvoltarea constelației europene de comunicații IRIS2, concepută ca alternativă la Starlink.

La ceremonia de inaugurare a participat și Regele Philippe al Belgiei. Noua unitate se întinde pe aproximativ 20.000 de metri pătrați și reprezintă o investiție de circa 100 de milioane de euro.

Fabrica este proiectată pentru o capacitate anuală de aproximativ 500 de sateliți. Potrivit companiei, aceasta este a treia cea mai mare unitate de producție de acest fel din lume.

Unul dintre principalele obiective ale fabricii este producția de sateliți pentru IRIS2, proiectul Uniunii Europene destinat dezvoltării unei rețele securizate de comunicații. Aceasta urmărește să reducă dependența Europei de infrastructurile furnizorilor din afara continentului, precum Starlink, rețeaua dezvoltată de Elon Musk.

În septembrie, Aerospacelab și partenerii săi au obținut un contract în valoare de aproximativ 2,4 miliarde de euro. În baza acestuia, compania va fabrica 264 dintre cei 348 de sateliți prevăzuți pentru constelația europeană.

Proiectul face parte din eforturile Uniunii Europene de a-și consolida autonomia strategică în domeniul spațial. Europa urmărește să profite de oportunitățile economice tot mai mari din afara Pământului și să depindă mai puțin de infrastructura americană.

Dezvoltarea capacităților proprii este considerată importantă și în contextul preocupărilor privind fiabilitatea Statelor Unite ca partener strategic.

Deși inaugurarea oficială a avut loc marți, fabrica nu a început încă activitatea industrială. Potrivit informațiilor prezentate la deschidere, producția este așteptată să înceapă la începutul anului 2027, iar obiectivul pentru fabricație la scară largă este sfârșitul lui 2028.

Angajații urmează să se mute în noua unitate în luna ianuarie. Complexul cuprinde aproximativ 7.000 de metri pătrați destinați producției și 4.000 de metri pătrați de camere curate, necesare fabricării echipamentelor spațiale.

Aerospacelab mizează pe integrarea verticală a proceselor industriale. Compania proiectează, fabrică și testează intern majoritatea componentelor, pentru a controla mai bine costurile, termenele și calitatea produselor.

În perioada următoare, aproximativ 500 de persoane ar urma să lucreze în fabrică. Compania și-a stabilit însă obiectivul de a ajunge la circa 1.000 de angajați până la sfârșitul anului 2027, scrie eualive.net.

Tot la ceremonia de inaugurare, conducerea a anunțat că Aerospacelab își va schimba denumirea în Ectro, începând cu 30 noiembrie. Noul nume provine de la termenul științific „ectropie”, care descrie creșterea ordinii și organizării într-un sistem.

Directorul general și fondatorul companiei, Benoît Deper, a explicat că schimbarea reflectă transformarea firmei dintr-un startup cu activitate de laborator într-un producător industrial de amploare, transmite și Euronews.com.

„Ne schimbăm cu adevărat categoria odată cu această fabrică”, a declarat Benoît Deper la inaugurare.

Acesta a subliniat și ritmul accelerat de dezvoltare al companiei, care și-a depășit propriile așteptări.

„Am crescut chiar mai repede decât propriile noastre ambiții”, a afirmat fondatorul, descriind evoluția firmei de la un „startup minuscul”, înființat în 2018, la un proiect industrial important pentru suveranitatea spațială a Europei.

Aerospacelab a fost fondată în 2018 de Benoît Deper, inginer civil format la UCLouvain. Înainte de a înființa compania, acesta a lucrat la NASA și într-un startup din California specializat în sateliți.

După revenirea în Belgia, Deper și-a propus să industrializeze producția de sateliți. Obiectivul său era să treacă de la fabricarea individuală a echipamentelor la un proces de producție la scară mare.

Primele activități s-au desfășurat în spații improvizate din Louvain-la-Neuve. Printre acestea s-a numărat inclusiv o bucătărie transformată într-o cameră curată improvizată.

Creșterea rapidă a companiei a făcut însă ca spațiile inițiale să devină insuficiente. În 2022, conducerea a decis construirea noii fabrici din Marcinelle, pe un fost teren industrial.

Lucrările au început în 2024, iar construcția a fost finalizată în puțin peste doi ani. Noua unitate reprezintă astfel o etapă importantă în dezvoltarea companiei și în transformarea regiunii Charleroi.

La inaugurare au participat și ministrul federal pentru politica științifică, Vanessa Matz, respectiv ministrul Economiei din Valonia, Pierre-Yves Jeholet, alături de reprezentanți ai administrației locale.

Oficialul valon a descris schimbarea de direcție a regiunii printr-o declarație sugestivă: Valonia „nu doar privește stelele, ci le construiește”.

Proiectul a beneficiat și de sprijinul unor investitori regionali, printre care Carbon, companie cunoscută anterior sub numele Sambrinvest.

Noua fabrică reprezintă o schimbare importantă pentru Charleroi, oraș asociat mult timp cu industria tradițională, fabricile abandonate și aeroportul său low-cost. Prin investiția Aerospacelab, Belgia își consolidează poziția în industria spațială europeană, iar compania se pregătește să devină unul dintre producătorii importanți de sateliți de pe continent.