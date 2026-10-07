SpaceX primește undă verde pentru încă 15.000 de sateliți Starlink. Compania ar putea concura direct cu operatorii de telefonie mobilă

SpaceX a primit aprobarea Comisiei Federale pentru Comunicații din SUA (FCC) pentru lansarea și operarea a 15.000 de sateliți destinați Starlink Mobile. Noua constelație este concepută pentru a conecta direct telefoanele mobile la sateliți și ar urma să permită inclusiv apeluri, streaming, navigare pe internet și utilizarea unor aplicații mai solicitante.

Decizia deschide și posibilitatea ca SpaceX să ofere propriile servicii mobile, fără să depindă obligatoriu de un operator terestru. Compania ar putea ajunge astfel să concureze direct cu operatori precum AT&T și Verizon, dar și cu actualul său partener T-Mobile.

FCC a aprobat solicitarea SpaceX pe 6 octombrie. Autoritatea americană a acordat companiei și o derogare care îi permite să furnizeze servicii wireless prin satelit fără să încheie un acord de închiriere a spectrului cu un operator mobil terestru.

SpaceX primește astfel posibilitatea de a vinde conectivitate mobilă folosind propriul spectru.

Sateliții au primit aprobarea pentru utilizarea spectrului achiziționat de la EchoStar, alături de frecvențele provenite de la T-Mobile.

Decizia nu înseamnă însă că SpaceX va renunța la colaborările cu operatorii de telefonie. Parteneriatele rămân importante pentru extinderea rețelelor existente în zonele în care infrastructura terestră nu oferă acoperire.

Cele 15.000 de unități aprobate acum fac parte dintr-un sistem diferit de constelația Starlink Gen2 pentru care SpaceX a primit o altă autorizație la începutul anului.

În ianuarie, FCC a aprobat încă 7.500 de sateliți Starlink Gen2, ceea ce a ridicat dimensiunea autorizată a acelui sistem la 15.000 de unități. Decizia respectivă viza în principal extinderea capacității serviciului de internet Starlink, dar includea și funcții de conectare directă la telefoanele mobile.

Noua aprobare privește o cerere diferită, depusă în septembrie 2025. Documentele inițiale descriau un nou sistem de comunicații mobile prin satelit format din până la 15.000 de aparate, amplasate la altitudini cuprinse între 326 și 335 de kilometri.

Împreună, cele două sisteme au aprobări pentru 30.000 de sateliți. În acest calcul nu este inclusă constelația Starlink de primă generație, care beneficiază de o autorizație separată.

Până la începutul lunii octombrie, SpaceX lansase aproape 13.000 de sateliți Starlink, dintre care aproximativ 11.150 se mai aflau pe orbită, potrivit datelor de monitorizare ale lui Jonathan McDowell.

Noua generație a serviciului mobil este concepută pentru a depăși actualele funcții de bază, precum mesajele și transferurile reduse de date.

Operatorul japonez KDDI, care a anunțat în septembrie un acord pentru Starlink Mobile V2, susține că serviciul de nouă generație va permite efectuarea de apeluri direct de pe telefon, streaming, navigare pe internet și utilizarea unor aplicații care necesită un volum mai mare de date.

KDDI intenționează să introducă serviciul în zonele aflate în afara acoperirii rețelelor terestre până la sfârșitul anului 2027.

Parteneriatul arată că posibilitatea SpaceX de a opera mai independent față de companiile de telefonie nu exclude acordurile cu acestea. Operatorii pot utiliza infrastructura Starlink pentru a-și extinde serviciile în regiuni izolate sau în alte zone fără acoperire terestră.

Planurile SpaceX ridică din nou semne de întrebare legate de numărul tot mai mare de sateliți aflați pe orbita joasă a Pământului.

În observațiile transmise în cadrul procedurii pentru aprobarea sistemului mobil, American Astronomical Society a atras atenția asupra mai multor riscuri. Printre acestea se numără interferențele cu observațiile astronomice, deșeurile orbitale și efectele pe care reintrarea sateliților în atmosferă le-ar putea avea asupra acesteia.

Aprobarea FCC reprezintă o etapă importantă pentru proiect, însă SpaceX trebuie în continuare să lanseze noua constelație și să demonstreze că poate furniza serviciile mobile promise.