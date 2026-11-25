Circulația trenurilor Eurostar este afectată miercuri, 25 noiembrie, de o grevă neanunțată a unei părți dintre angajații companiei. Mai multe curse au fost anulate sau înregistrează întârzieri, iar operatorul avertizează că perturbările ar putea afecta și alte rute.

Cel puțin șase trenuri care circulau între Bruxelles, Paris și Londra au fost anulate, potrivit informațiilor transmise de companie. Eurostar le recomandă pasagerilor afectați să își reprogrameze călătoriile și să nu se prezinte în gară dacă trenul lor a fost anulat.

Compania a fost informată despre acțiunea sindicală în cursul nopții. Greva afectează în special legătura feroviară dintre Londra și Paris, însă sunt raportate probleme și pe alte trasee.

Orarul oficial al operatorului indică anularea mai multor trenuri care urmau să plece din gara London St Pancras către Paris Gare du Nord.

Printre cursele suspendate se numără cele programate la orele 7:01, 8:01 și 12:31. Actualizările publicate de Eurostar arată că au fost înregistrate și alte anulări, precum și întârzieri suplimentare.

Compania a confirmat amploarea perturbărilor și a avertizat că situația poate afecta mai multe servicii feroviare.

Eurostar a explicat că acțiunea sindicală a fost declanșată pe neașteptate și a provocat probleme importante în circulația trenurilor.

„Din cauza unei acțiuni sindicale neașteptate astăzi, ne confruntăm cu anulări și perturbări severe ale trenurilor noastre între Londra și Paris. Și alte rute ar putea fi afectate. Recomandăm pasagerilor să își reprogrameze călătoria pentru o altă dată”, a transmis compania.

Eurostar le oferă călătorilor afectați posibilitatea de a-și modifica rezervările pentru o altă dată. Cei care nu mai doresc să călătorească pot solicita rambursarea integrală a biletelor.

Pasagerii care aveau programate deplasări între Paris și Londra sunt informați direct de operator cu privire la modificările serviciilor.

Compania îi avertizează pe cei ale căror trenuri au fost anulate să nu se deplaseze la gară, deoarece nu vor putea efectua călătoria.

„Îi rugăm pe clienți să nu vină în gară dacă trenul lor a fost anulat, deoarece nu vor putea călători”, a transmis un purtător de cuvânt al Eurostar.

Operatorul și-a cerut scuze pentru problemele provocate și a precizat că încearcă să îi sprijine pe pasageri. Asistența este oferită atât în gări, cât și prin intermediul centrului de relații cu clienții.

Compania nu a anunțat cât timp este de așteptat să dureze greva angajaților. De asemenea, Eurostar nu a oferit imediat detalii suplimentare solicitate de Reuters.

În privința conflictului de muncă, operatorul a precizat că negocierile cu sindicatul sunt în desfășurare. Reprezentanții companiei au transmis că sunt disponibili pentru continuarea dialogului și identificarea unei soluții.

Eurostar le recomandă călătorilor să urmărească periodic informațiile publicate pe site-ul oficial și în aplicația companiei. Acestea conțin actualizări privind circulația trenurilor și eventualele modificări ale programului.