Legendele sportului românesc Nadia Comăneci, Gheorghe Hagi și Ilie Năstase au participat miercuri, 25 noiembrie, la Audiența Generală organizată în Piața Sfântul Petru de la Vatican, unde au avut ocazia să îl întâlnească personal pe Papa Leon al XIV-lea.

Delegația română, din care au mai făcut parte președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR), Mihai Covaliu, și ambasadorul României pe lângă Sfântul Scaun, George Bologan, a luat parte la un eveniment cu o puternică încărcătură simbolică, organizat în contextul încheierii Anului Nadia Comăneci și al celebrării Zilei Naționale a României.

La întâlnirea săptămânală cu Suveranul Pontif au participat peste 20.000 de romani și pelerini din întreaga lume, în ciuda vremii ploioase, notează EVZ. Evenimentul a fost marcat și de prezența episcopului Cristian-Dumitru Crișan, episcop auxiliar al Arhieparhiei Greco-Catolice de Făgăraș și Alba Iulia.

Vizita delegației române a fost posibilă în urma demersurilor Ambasadei României pe lângă Sfântul Scaun, prin ambasadorul George Bologan, în colaborare cu Comitetul Olimpic și Sportiv Român. După încheierea audienței generale, sportivii români au avut privilegiul de a-l saluta personal pe Papa Leon al XIV-lea, în conformitate cu protocolul strict al Vaticanului.

Întâlnirea a fost însoțită și de un schimb simbolic de cadouri între sportivii români și Suveranul Pontif.

Nadia Comăneci i-a oferit Papei Leon al XIV-lea o bluză de trening cu semnătura sa, în semn de recunoștință. La rândul ei, fosta mare gimnastă a primit din partea Suveranului Pontif un medalion cu Fecioara Maria.

Campioana olimpică a ajuns la Roma direct din Statele Unite ale Americii, din Oklahoma, pentru a participa la această întâlnire. Din motive obiective, soțul său, Bart Conner, nu a putut să o însoțească de această dată.

Pentru Nadia Comăneci, momentul a avut o semnificație aparte, atât prin întâlnirea cu liderul Bisericii Catolice, considerat un simbol pentru zeci de milioane de oameni, cât și prin faptul că a reprezentat încheierea simbolică a Anului Nadia Comăneci. Fosta gimnastă a considerat vizita o onoare și un privilegiu, mai ales prin posibilitatea de a primi binecuvântarea Suveranului Pontif.

„Când trăiești o asemenea clipă în inima istoriei și a credinței, simți mai puternic ca oricând cât de multă nevoie are lumea de liniște, de solidaritate și de credință. Pentru mine, această întâlnire are o semnificație cu totul aparte, pentru că reprezintă și încheierea simbolică a unui capitol extraordinar: Anul Nadia Comăneci”, a subliniat aceasta.

Ilie Năstase a pregătit, la rândul său, un cadou inspirat din pasiunea Papei Leon al XIV-lea pentru tenis. Fostul lider mondial al tenisului masculin i-a oferit o rachetă de tenis, având în vedere că Suveranul Pontif practică acest sport și dispune de un teren de tenis la Vatican.

„E frumos că putem merge în locul acela sfânt. Soția mea este foarte credincioasă, este și ea fericită. Suntem fericiți că mergem acolo. Știu că joacă tenis și că are și un teren de tenis în curte, la Vatican, așa că e binevenită racheta de la mine. O să îi fac cadou o rachetă și Gică un tricou de fotbal, cred. E frumos, e frumos (n.red. că a fost omagiat la Turneul Campionilor acum o săptămână). Am văzut că lumea vrea ca și ceilalți sportivi să fie omagiați”, a mărturisit Ilie Năstase, la plecarea din țară.

Gică Hagi a păstrat discreția în privința darului pregătit pentru Suveranul Pontif, însă, înainte de plecarea spre Roma, menționase că a pregătit și el un tricou de fotbal.

„Bineînțeles că sunt emoționat pentru vizita asta. Este o onoare, sunt mândru să îl cunosc. O să auziți! Cu siguranță, da (n.r. despre cadoul pregătit). E importantă o binecuvântare, absolut. Doamne Ajută și pentru națională, să fie, să iasă și să terminăm anul cum trebuie”, a declarat Gică Hagi, potrivit GSP.

Cei doi foști mari sportivi au plecat spre capitala Italiei de pe Aeroportul Otopeni, fiind însoțiți de soțiile lor. Atât Hagi, în vârstă de 61 de ani, cât și Năstase, în vârstă de 80 de ani, au vorbit despre emoțiile provocate de această întâlnire și despre onoarea de a-l cunoaște personal pe Papa Leon al XIV-lea.

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Pentru Gheorghe Hagi, întâlnirea de la Vatican a avut și o dimensiune legată de activitatea sa actuală în fotbal. Selecționerul echipei naționale a României și-a exprimat speranța că binecuvântarea primită din partea Suveranului Pontif va fi de bun augur pentru prima reprezentativă.

Hagi a vorbit despre importanța acestui moment și despre dorința ca echipa națională să încheie anul cu rezultate bune. Totodată, a amintit de provocările care îi așteaptă pe tricolori în perioada următoare.

Printre acestea se numără tragerea la sorți pentru preliminariile Campionatului European, programată pe 6 decembrie, precum și barajul din Liga Națiunilor împotriva Estoniei.

În privința confruntării cu Estonia, selecționerul consideră că România pornește cu prima șansă, dar a atras atenția că adversarul trebuie tratat cu respect. Echipa estoniană nu a pierdut niciun meci în grupa din care face parte și a înregistrat progrese în ultima perioadă. Din acest motiv, Hagi se așteaptă la o partidă dificilă, în care obiectivul principal rămâne calificarea mai departe.

Audiența Generală de miercuri, 25 noiembrie, a fost dedicată și unui subiect major de actualitate: promovarea păcii și apărarea demnității umane, notează Vatican News.

În cadrul catehezei susținute în Piața Sfântul Petru, Papa Leon al XIV-lea a continuat seria meditațiilor despre constituția pastorală Gaudium et spes, document al Conciliului Vatican II. După ce, în săptămâna precedentă, vorbise despre recenta sa călătorie apostolică în Uruguay, Argentina și Peru, Suveranul Pontif a revenit la învățăturile Conciliului privind responsabilitatea oamenilor în construirea păcii.

Papa a subliniat că omenirea este chemată să devină, prin credința în Iisus Hristos, o familie unită, în care oamenii să trăiască în fraternitate și să contribuie la construirea unei lumi pașnice. Această perspectivă nu privește doar relațiile dintre oameni, ci și întreaga creație.

Pornind de la învățătura biblică potrivit căreia pacea este rodul împăcării prin Hristos, Suveranul Pontif a explicat că aceasta reprezintă atât un dar al harului divin, care trebuie primit, cât și un angajament personal și colectiv. Principiul este exprimat și în Fericirile rostite de Iisus, potrivit cărora făcătorii de pace vor fi numiți fiii lui Dumnezeu.

„Nimeni nu poate să ignore durerea care-i face să sufere pe bărbații și femeile de orice vârstă. Apelul solemn al Conciliului de a converti mințile și inimile la Cristos, rege de pace, îi invită pe toți oamenii să sfărâme lanțurile ideologice și economice care îi fac pe oameni sclavi ai războiului”, a spus papa Leon al XIV-lea la cateheza audienței generale de miercuri, 25 noiembrie , desfășurată în Piața Sfântul Petru din Cetatea Vaticanului.

În același timp, Papa Leon al XIV-lea a atras atenția că pacea nu poate fi considerată un obiectiv atins definitiv. Ea trebuie construită în permanență, deoarece conflictele și violența nu pot fi tratate ca fenomene inevitabile.

Suveranul Pontif a evidențiat și transformările produse de revoluția digitală asupra modului în care se desfășoară conflictele contemporane. Războaiele nu mai presupun doar confruntări militare vizibile, ci includ tot mai mult atacuri cibernetice, manipularea informațiilor, campanii de influențare și automatizarea deciziilor strategice.

În acest context, tehnologiile dezvoltate inițial pentru apărare pot fi transformate rapid în instrumente de atac, iar delimitarea dintre protecție și agresiune devine tot mai dificilă. Aceste forme moderne de conflict contribuie la amplificarea urii și a nedreptăților dintre popoare și provoacă distrugeri atât în rândul oamenilor, cât și asupra mediului înconjurător.

Un alt punct important al catehezei a fost reprezentat de efectele cursei înarmărilor asupra omenirii, în special asupra populațiilor vulnerabile.

Papa Leon al XIV-lea a readus în atenție avertismentele formulate în cadrul Conciliului Vatican II, potrivit cărora înarmarea excesivă reprezintă o problemă extrem de gravă, ale cărei consecințe sunt suportate în mod disproporționat de persoanele sărace.

Suveranul Pontif a atras atenția asupra suferinței provocate de războaie bărbaților, femeilor și copiilor, indiferent de vârstă. Copiii uciși sau mutilați și familiile distruse de conflicte reprezintă o realitate care impune o reacție din partea comunității internaționale.

În acest context, apelul Conciliului Vatican II este ca oamenii să renunțe la mecanismele ideologice și economice care îi țin captivi în logica războiului și să contribuie la construirea unei ordini internaționale bazate pe cooperare.

Papa a precizat că promovarea păcii nu presupune negarea dreptului guvernelor la legitimă apărare. În schimb, este necesară dezvoltarea unor organisme internaționale capabile să intervină eficient pentru restabilirea dreptății și apărarea celor asupriți.

De asemenea, este nevoie de instituții dedicate păcii și de o ordine politică și economică mondială construită pe dialog, cooperare și împărțirea resurselor culturale și materiale între națiuni. Obiectivul trebuie să fie dezvoltarea umană integrală și crearea condițiilor în care războiul să poată fi eliminat.

În încheierea catehezei, Papa Leon al XIV-lea a subliniat responsabilitatea creștinilor în promovarea păcii și apărarea demnității umane.

Aceștia sunt chemați să se implice activ, nu doar prin rugăciune, ci și prin decizii sociale și politice coerente. Suveranul Pontif a evidențiat importanța educării conștiințelor, a schimbării mentalităților și a vieții sacramentale, avându-l pe Hristos drept principiu al reconcilierii.

Totodată, a îndemnat oamenii să contribuie la construirea unor relații bazate pe fraternitate și sinceritate, atât la nivel individual, cât și între popoare. În perioadele marcate de suferință, căutarea păcii trebuie să continue, aceasta fiind în același timp un dar al lui Dumnezeu și rezultatul unui efort uman constant.

La final, Suveranul Pontif a invocat mijlocirea Fecioarei Maria, Regina Păcii, pentru susținerea tuturor eforturilor îndreptate spre bine, reconciliere și înțelegere între oameni.

Papa Leon al XIV-lea, ales în fruntea Bisericii Catolice în mai 2025, este primul Suveran Pontif originar din Statele Unite ale Americii. De la începutul pontificatului, acesta și-a manifestat apropierea față de sport și interesul pentru competițiile importante.

Suveranul Pontif practică tenisul și are la Vatican un teren dedicat acestui sport. De asemenea, urmărește competițiile sportive și este cunoscut pentru simțul umorului. La un moment dat, invitat să participe la un meci caritabil, a glumit pe seama posibilității de a-l avea drept adversar pe Jannik Sinner, fost lider mondial al tenisului, făcând referire la traducerea în limba engleză a numelui acestuia, care înseamnă păcătos.

În fotbal, Papa Leon al XIV-lea este un susținător declarat al echipei AS Roma, formație care a câștigat campionatul Italiei în sezonul 2000-2001.

Nadia Comăneci, Gheorghe Hagi și Ilie Năstase nu sunt primele personalități ale sportului românesc primite de actualul Suveran Pontif. De la începutul pontificatului, acesta a avut întâlniri și cu alte două nume importante din sportul românesc.

Este vorba despre Cristi Chivu, antrenorul lui Inter Milano, primit la Vatican după ce a câștigat titlul de campion al Italiei cu formația milaneză, și David Popovici, multiplu campion olimpic, mondial și european la natație.

Programul delegației române nu s-a încheiat odată cu participarea la Audiența Generală și întâlnirea cu Papa Leon al XIV-lea.

Imediat după evenimentul de la Vatican, Nadia Comăneci, Gheorghe Hagi, Ilie Năstase și ceilalți membri ai delegației au fost invitați la o recepție oficială organizată cu ocazia Zilei Naționale a României.

Evenimentul se desfășoară într-unul dintre palatele spectaculoase ale Romei și reunește numeroși invitați de marcă. Programul include un concert special și o recepție dedicată celebrării identității și valorilor românești.