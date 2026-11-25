Părinții care obțin venituri din drepturi de autor sau din alte drepturi de proprietate intelectuală ar putea beneficia de indemnizații mai mari pentru creșterea copilului. Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a stabilit că deducerea forfetară de 40%, aplicată în scop fiscal, nu trebuie să diminueze și baza de calcul al indemnizației.

Instanța supremă a pronunțat luni, 23 noiembrie, Decizia nr. 15/2026. Aceasta vine în urma unui recurs în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Iași.

Judecătorii au clarificat modul în care veniturile din drepturi de proprietate intelectuală trebuie luate în considerare la stabilirea indemnizației pentru creșterea copilului.

Din aceste venituri trebuie scăzute impozitul pe venit și, acolo unde este cazul, contribuțiile sociale obligatorii. În schimb, deducerea forfetară de 40% nu trebuie aplicată și în cazul calculării indemnizației.

„În interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 2 alin. (2) teza întâi și art. 3 alin. (2) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010, în cazul persoanelor care au realizat venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la determinarea bazei de calcul al indemnizației pentru creșterea copilului se scad impozitul pe venit și, după caz, contribuțiile sociale obligatorii datorate potrivit legii, fără ca deducerea forfetară de 40% utilizată, potrivit art. 72 alin. (2) din Codul fiscal, la determinarea venitului net fiscal, să fie aplicată și la determinarea bazei indemnizației”, se arată în decizia ÎCCJ.

Codul fiscal prevede un mecanism distinct de impozitare a veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală pentru care se aplică regimul forfetar.

Pentru stabilirea venitului net fiscal, din suma brută încasată se deduce o cotă de cheltuieli de 40%. Ulterior, asupra sumei rămase se aplică impozitul pe venit de 10%.

Beneficiarul nu este obligat să prezinte documente justificative pentru cheltuielile aferente acestei deduceri forfetare.

Nelămurirea juridică a apărut în privința modului în care această deducere influențează calcularea indemnizației pentru creșterea copilului.

Prin decizia instanței supreme, cele două mecanisme de calcul sunt delimitate. Astfel, suma luată în considerare pentru stabilirea indemnizației nu va fi redusă cu deducerea forfetară de 40%.

În consecință, părinții care realizează astfel de venituri pot beneficia de o indemnizație mai mare decât cea rezultată prin aplicarea deducerii.

Potrivit OUG nr. 111/2010, indemnizația lunară pentru creșterea copilului reprezintă 85% din media veniturilor nete eligibile.

Calculul are la bază veniturile realizate în 12 luni din ultimii doi ani anteriori nașterii copilului.

Legislația stabilește atât o limită minimă, cât și una maximă pentru suma acordată beneficiarilor.

Cuantumul minim al indemnizației este echivalentul a 2,5 indicatori sociali de referință (ISR). În același timp, valoarea maximă a indemnizației este de 8.500 de lei pe lună.

Prin urmare, chiar dacă baza de calcul este mai mare, indemnizația nu poate depăși plafonul maxim prevăzut de legislație.

Hotărârea instanței supreme nu modifică regimul fiscal aplicabil veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală.

Deducerea forfetară de 40% va continua să fie utilizată pentru determinarea venitului net fiscal, în situațiile prevăzute de Codul fiscal.

Clarificarea adusă de ÎCCJ privește exclusiv stabilirea bazei de calcul al indemnizației pentru creșterea copilului.

Deciziile pronunțate în cadrul recursurilor în interesul legii devin obligatorii de la data publicării în Monitorul Oficial.