Black Friday aduce un val de atacuri cibernetice asupra magazinelor. Inteligența artificială amplifică riscurile pentru comercianți
SURSA FOTO: Dreamstime - Atac cibernetic
Atacurile cibernetice de Black Friday sunt tot mai numeroase, pe fondul utilizării inteligenței artificiale de către atacatori. Potrivit datelor companiei de asigurări CFC, atacurile ransomware asupra firmelor din comerț, turism și ospitalitate sunt cu 50% mai frecvente în noiembrie decât media lunară. În același timp, mai puțin de jumătate dintre comercianții mici și mijlocii dețin asigurări împotriva incidentelor cibernetice.
Atacurile cibernetice de Black Friday devin tot mai frecvente
Black Friday și Cyber Monday reprezintă unele dintre cele mai importante perioade de vânzări pentru comercianți. Totuși, creșterea traficului online și a numărului de tranzacții vine și cu riscuri suplimentare de securitate.
Potrivit datelor privind dosarele de despăgubire ale asigurătorului CFC, atacurile ransomware asupra companiilor din comerț, turism și ospitalitate sunt cu 50% mai frecvente în noiembrie decât media unei luni obișnuite.
Ransomware este un tip de atac informatic prin care infractorii blochează sau criptează datele unei organizații, solicitând de regulă bani pentru restabilirea accesului.
Lindsey Maher, responsabilă pentru dezvoltarea globală a asigurărilor cibernetice la CFC, a explicat că retailerii petrec luni întregi pregătindu-și site-urile, stocurile și logistica pentru creșterea numărului de clienți.
În opinia sa, Black Friday ar trebui tratat și ca un test al capacității de rezistență la incidente cibernetice, nu doar ca o oportunitate de creștere a veniturilor, transmite Reuters.
Doar 43% dintre retailerii mici și mijlocii au asigurări împotriva riscurilor cibernetice
Sectorul comerțului se numără printre domeniile cu un nivel redus de protecție prin asigurări cibernetice.
Datele CFC arată că numai 43% dintre retailerii mici și mijlocii dețin astfel de polițe.
Prin comparație, procentul ajunge la 81% în sectorul serviciilor financiare și la 71% în industria tehnologică.
David Molony, responsabil pentru asigurările cibernetice și sponsorii financiari din Europa, Orientul Mijlociu și Africa la Aon, a explicat că retailerii nu cumpără, în general, polițe suplimentare doar pentru weekendul Black Friday.
În schimb, aceștia se concentrează pe testarea sistemelor și consolidarea măsurilor de protecție.
Molony avertizează că un incident informatic produs în perioada de vârf a vânzărilor se poate transforma rapid dintr-o problemă operațională într-o pierdere financiară semnificativă.
Inteligența artificială accelerează atacurile și identificarea vulnerabilităților
Utilizarea inteligenței artificiale schimbă modul în care sunt desfășurate atacurile cibernetice.
Francisco Donoso, director pentru produse și tehnologie la Beazley Security, a explicat că AI permite atacatorilor să acționeze mai rapid.
Potrivit acestuia, numărul vulnerabilităților descoperite este de aproape șase ori mai mare decât în urmă cu un an.
Ritmul accelerat face tot mai dificilă menținerea sistemelor informatice la un nivel adecvat de securitate.
Sydonie Williams, responsabilă pentru riscurile cibernetice internaționale la Beazley, a atras atenția că retailerii sunt deosebit de expuși.
Lanțurile complexe de aprovizionare, volumele mari de date privind cardurile bancare și dependența de sistemele digitale sporesc impactul potențial al unui atac.
Totuși, inteligența artificială poate fi utilizată și pentru îmbunătățirea mecanismelor de apărare împotriva amenințărilor informatice.
Un atac informatic a costat retailerul american Target 202 milioane de dolari
Consecințele financiare ale incidentelor cibernetice pot fi considerabile, mai ales în perioadele cu vânzări ridicate.
Un exemplu este atacul informatic suferit de retailerul american Target în 2013, în timpul sezonului cumpărăturilor de sărbători.
Incidentul a compromis datele a cel puțin 40 de milioane de carduri bancare.
Potrivit companiei, cheltuielile nete cumulate generate de atac au ajuns la 202 milioane de dolari.
Cazul ilustrează impactul financiar pe care îl poate avea compromiterea sistemelor informatice ale unui mare comerciant.
Britanicii ar urma să cheltuiască aproximativ 235 de lire sterline de persoană de Black Friday
Riscurile cibernetice cresc într-o perioadă în care comercianții se pregătesc pentru volume importante de vânzări.
Potrivit unei cercetări PwC, consumatorii britanici care intenționează să profite de reducerile de Black Friday ar urma să cheltuiască, în medie, 235 de lire sterline, echivalentul a aproximativ 307 dolari.
Cheltuielile totale din Regatul Unit sunt estimate să atingă cel mai ridicat nivel din 2022.
Pentru comercianți, funcționarea neîntreruptă a platformelor online, a sistemelor de plată și a operațiunilor logistice devine astfel esențială.
Experții din industria asigurărilor avertizează că, în această perioadă, întreruperea activității din cauza unui atac cibernetic poate produce pierderi importante într-un interval foarte scurt.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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