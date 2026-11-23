România se confruntă cu atacuri cibernetice constante, inclusiv din partea unor grupări de hackeri asociate Rusiei. Experta în securitate cibernetică Chris Kubecka avertizează că țara se află printre posibilele ținte ale operațiunilor de spionaj informatic. Declarațiile vin după ce Serviciul Român de Informații (SRI) a anunțat identificarea unui atac atribuit grupării rusești Turla, care a vizat serverele unei instituții guvernamentale.

Potrivit expertei, atacurile informatice împotriva României sunt frecvente, iar numărul acestora este în creștere. Amenințările vizează atât instituțiile publice, cât și infrastructurile informatice care gestionează informații importante.

„Se întâmplă în fiecare secundă, în fiecare zi, iar numărul atacurilor cibernetice este în creștere în România”, a explicat Chris Kubecka, expert în securitate cibernetică, la digi24.

La finalul anului trecut, România a fost vizată de un atac informatic de amploare. Conform informațiilor comunicate de SRI, hackerii grupării Turla au reușit să compromită serverele unei instituții guvernamentale. Intervenția autorităților a împiedicat însă extinderea incidentului.

Chris Kubecka susține că instituțiile românești au reacționat rapid după identificarea atacului. Potrivit informațiilor pe care le-a obținut de la surse din interior, sistemele afectate au fost izolate, iar autoritățile au încercat să limiteze pagubele și să elimine accesul atacatorilor.

„Deși nu pot vorbi în mod oficial în numele instituțiilor românești, am aflat de la surse din interior că acestea au reușit să limiteze destul de repede incidentul. Au izolat atacul, au încercat să limiteze toate pagubele și să se asigure că nu mai există atacatori în interiorul sistemelor. România este însă un caz aparte din cauza contextului geopolitic și a poziției sale geografice. Situația este oarecum îngrijorătoare pentru că eu cred că România este, într-o anumită măsură, o țintă a Rusiei”, spune experta.

Autoritățile române au precizat că, în timpul atacului, nu au fost extrase date sensibile. Aceste informații reprezentau însă unul dintre obiectivele operațiunii informatice.

Experta atrage atenția și asupra profilului grupării Turla. Aceasta este considerată o structură bine organizată, despre care există suspiciuni că ar avea legături cu serviciile de informații militare rusești.

„Turla este o grupare foarte bine organizată și există suspiciuni că, are legături directe cu ofițeri ai GRU – Serviciul de Informații Militare al Rusiei. Asta înseamnă că cel mai probabil, activitățile sale beneficiază și de finanțare consistentă. În repetate rânduri, mai multe guverne au atribuit atacuri acestei grupări”, a explicat Chris Kubecka.

SRI a anunțat că verifică și alte incidente informatice asociate campaniilor desfășurate de Rusia. Instituția a avertizat că sistemele unor autorități românești pot rămâne vulnerabile în fața unor operațiuni similare.

Turla este considerată una dintre cele mai sofisticate grupări de hackeri active la nivel internațional. Activitatea sa datează din anii 1990, iar autoritățile occidentale au asociat-o cu structuri de informații ale statului rus, inclusiv FSB sau GRU.

Gruparea este cunoscută și sub numele de Snake, Uroburos sau Venomous Bear. Principala sa specializare este spionajul informatic. Operațiunile urmăresc accesul la informații confidențiale și colectarea de documente clasificate.

Printre țintele preferate se numără instituțiile guvernamentale, ministerele de Externe și ambasadele. Sunt vizate și structurile militare, organizațiile din domeniul apărării și companiile care activează în sectoare strategice.

Turla a desfășurat operațiuni de spionaj împotriva mai multor state membre NATO și ale Uniunii Europene. România se numără printre țările vizate de astfel de campanii informatice.

Pentru a pătrunde în sistemele informatice, hackerii folosesc programe malware complexe și tehnici avansate de infiltrare. Aceștia utilizează și infrastructuri de comunicații dificil de identificat, ceea ce complică activitatea echipelor de securitate cibernetică.

După obținerea accesului la o rețea, atacatorii pot rămâne ascunși perioade îndelungate. În acest timp, monitorizează activitatea utilizatorilor și caută documente confidențiale. Informațiile pot fi extrase fără ca accesul neautorizat să fie detectat imediat.

Una dintre cele mai cunoscute operațiuni asociate grupării a implicat programul malițios Snake. Acesta a fost utilizat timp de aproape două decenii pentru activități de spionaj internațional.

În mai 2023, FBI și partenerii internaționali au anunțat destructurarea infrastructurii informatice asociate instrumentului Snake. Acesta fusese folosit pentru colectarea clandestină de informații din zeci de țări.

Turla rămâne asociată unor operațiuni informatice complexe, desfășurate discret și pe perioade lungi. Capacitatea grupării de a pătrunde în rețele și de a colecta informații fără a fi detectată rapid reprezintă un risc pentru instituțiile și organizațiile vizate.