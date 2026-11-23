Agenți chinezi suspectați că lucrează pentru serviciile de informații de la Beijing ar fi creat o rețea extinsă de companii fictive. Acestea publică anunțuri false de angajare pe platforme precum LinkedIn, pentru a atrage foști și actuali oficiali americani. Scopul ar fi obținerea unor informații sensibile despre securitatea națională a Statelor Unite, potrivit unei investigații CNN.

Operațiunea ar fi mai amplă decât se credea inițial și ar viza inclusiv jurnaliști, consultanți comerciali și alte persoane care dețin informații considerate valoroase pentru adversarii Washingtonului.

Investigația CNN a inclus interviuri cu 12 persoane abordate de aceste companii, precum și analiza unor site-uri suspecte. Jurnaliștii au identificat mai multe platforme care imită aspectul și conținutul celor dezactivate anterior de FBI.

În iunie, FBI a confiscat 13 site-uri despre care autoritățile americane susțineau că aveau legături cu firme de consultanță fictive. China a respins acuzațiile formulate de partea americană.

Max Lesser, analist principal la think tank-ul Foundation for Defense of Democracies (FDD), a identificat alte peste 100 de domenii online cu caracteristici asemănătoare. Unele dintre acestea ar avea infrastructură informatică sau alte conexiuni cu site-urile confiscate de FBI.

Potrivit lui Lesser, rețeaua prezintă caracteristicile unei operațiuni de informații chineze. Multe dintre domeniile identificate au rămas active luni întregi după dezvăluirea publică a existenței lor, în noiembrie 2025.

Unele au dispărut în ultimele luni, însă experții consideră că autoritățile americane au eliminat doar o mică parte din întreaga rețea.

„Aceste 13 domenii sunt doar vârful aisbergului”, a declarat Lesser pentru CNN, referindu-se la acțiunea FBI din iunie.

El a avertizat că închiderea site-urilor este necesară, dar insuficientă.

„Cred că guvernul SUA trebuie să accelereze aceste eforturi de reacție atunci când astfel de domenii îi sunt semnalate”, a adăugat analistul.

Un purtător de cuvânt al FBI a declarat că instituția continuă investigațiile și ia măsuri autorizate pentru limitarea amenințării.

„FBI continuă să investigheze această activitate și să ia măsuri autorizate pentru a reduce amenințarea, inclusiv prin eforturi care este posibil să nu fie vizibile publicului”, a transmis reprezentantul instituției.

Acesta a precizat că FBI încearcă și să informeze publicul despre riscurile asociate acestor operațiuni.

În replică, un purtător de cuvânt al ambasadei Chinei la Washington a respins acuzațiile.

„Nu cunosc ceea ce ați menționat. China se opune denigrării sale prin promovarea așa-numitei narațiuni despre «spionii chinezi»”, a declarat reprezentantul diplomatic.

Investigația evidențiază și legătura dintre aceste tentative de recrutare și plecările masive din administrația federală americană.

Sute de mii de angajați au părăsit guvernul SUA în primul an de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă. Plecările au avut loc în urma concedierilor, demisiilor și altor măsuri administrative.

Printre persoanele disponibilizate se numărau și foști angajați care dețineau autorizații de securitate. Aceștia reprezentau o categorie deosebit de interesantă pentru serviciile de informații străine.

China și Rusia și-ar fi intensificat eforturile de recrutare a americanilor care lucrau în domeniul securității naționale. Operațiunile ar fi vizat în special persoanele concediate sau care se temeau că își vor pierde locurile de muncă.

Un fost oficial de rang înalt din serviciile de informații americane a criticat modul în care administrația a gestionat plecările angajaților.

„Am creat o vulnerabilitate care nu era necesară. Am creat acces și oportunități pentru zeci de mii, dacă nu sute de mii de persoane, fără instrumentele necesare pentru a face față Partidului Comunist Chinez”, a declarat acesta pentru CNN.

Holden Triplett, fost director pentru contrainformații în cadrul Consiliului Național de Securitate în primul mandat al lui Trump, consideră că guvernul ar trebui să ofere sprijin suplimentar foștilor angajați.

Printre măsurile posibile s-ar număra verificări gratuite ale companiilor pentru care aceștia intenționează să lucreze.

Foștii oficiali care nu mai au autorizații de securitate nu beneficiază de aceleași posibilități de verificare a ofertelor suspecte. Totuși, ei pot deține în continuare informații importante despre activitatea instituțiilor americane.

„Există o mulțime de informații care, în opinia mea, sunt foarte puțin protejate, deoarece, odată ce părăsești guvernul, nu mai există niciun program care să mențină această protecție”, a explicat Triplett.

Wes Bryant, fost sergent-major al Forțelor Aeriene americane, a povestit că a fost abordat de o companie de consultanță pe care o suspectează că ar fi o structură paravan a serviciilor chineze.

Bryant lucra într-un birou al Pentagonului care urmărea reducerea victimelor civile în operațiunile militare. El susține că a fost obligat să demisioneze în primăvara anului 2025, după ce a criticat public reducerile efectuate în cadrul instituției.

„Aveam deja multă furie din cauza a ceea ce mi se întâmplase aici, în țară”, a declarat fostul militar.

Acesta a respins ideea că nemulțumirea față de propriul guvern l-ar putea determina să colaboreze cu Beijingul.

„Cum îndrăznește acest regim comunist să presupună că cineva ca mine, doar pentru că vorbește împotriva propriului guvern, ar vrea de fapt să comită trădare împotriva națiunii mele?”, a adăugat Bryant.

Un oficial al Biroului Directorului Național pentru Informații (ODNI) a declarat că instituția încearcă să-i ajute pe angajații actuali și foști să recunoască riscurile.

Centrul de contrainformații al ODNI a publicat mai multe avertismente despre activitățile serviciilor străine. Acestea includ tentativele de abordare online a angajaților guvernamentali prin mesaje profesionale înșelătoare.

Metoda de operare urmează un tipar relativ bine stabilit, potrivit documentelor judiciare și investigației CNN.

Companiile fictive își creează mai întâi site-uri cu aspect profesionist. Pentru realizarea acestora ar fi folosite inteligența artificială și identități furate.

Ulterior, firmele publică anunțuri de angajare pentru posturi de consultanță bine plătite. Ofertele sunt formulate vag și vizează frecvent domenii legate de China.

Candidații selectați pot ajunge să redacteze rapoarte de cercetare pentru companiile respective. În unele cazuri, aceștia nu cunosc identitatea beneficiarului final al informațiilor.

Autoritățile americane încearcă acum să stabilească amploarea eventualelor prejudicii aduse securității naționale.

Pericolul nu constă neapărat într-un singur document sau într-o informație clasificată transmisă de un fost oficial. Mai multe rapoarte aparent inofensive pot oferi împreună o imagine detaliată asupra politicilor și vulnerabilităților americane.

„Chiar dacă toți cei cu care discută (presupușii agenți chinezi) sunt extrem de precauți și nu dezvăluie nimic clasificat, aceștia vorbesc cu atât de multe persoane încât ar putea obține o imagine de ansamblu asupra unui program de informații”, a explicat Holden Triplett.

Daniel Wierzbicki, agent special responsabil de Divizia de Contrainformații și Infracțiuni Cibernetice a biroului FBI din Washington, a explicat că rapoartele pot fi combinate cu alte informații obținute prin interceptări electronice și surse umane.

Această combinație ar putea oferi Chinei un avantaj tactic sau economic în raport cu Statele Unite.

Wierzbicki a descris China drept un adversar foarte capabil, care își îmbunătățește metodele cu ajutorul inteligenței artificiale.

„Devine tot mai sofisticată și se adaptează pentru a crea identități false foarte eficiente”, a declarat acesta pentru CNN.

Întrebat câte investigații de contrainformații legate de China are FBI în desfășurare, agentul a răspuns: „Pot să spun doar că acest lucru mă ține ocupat în fiecare zi”.

Folosirea companiilor fictive pentru obținerea de informații nu este o metodă nouă pentru serviciile chineze, potrivit experților.

În 2018, cetățeanul singaporez Dickson Yeo a înființat o companie falsă și a publicat anunțuri de angajare. Potrivit Departamentului american al Justiției, 90% dintre CV-urile primite proveneau de la militari și angajați guvernamentali americani cu autorizații de securitate.

Yeo a fost condamnat la 14 luni de închisoare, după ce a pledat vinovat pentru activitatea de agent al serviciilor de informații chineze.

Aceste operațiuni s-au intensificat la începutul anului 2025, în perioada concedierilor masive din administrația federală americană. Dezvoltarea inteligenței artificiale și popularitatea platformelor profesionale au făcut recrutarea mai eficientă.

„LinkedIn este probabil cel mai mare instrument de informații creat vreodată”, a declarat Triplett.

Un reprezentant al platformei a precizat că utilizarea identităților false încalcă regulile serviciului.

„Crearea unui cont fals sau prezentarea unei identități false reprezintă o încălcare clară a condițiilor noastre de utilizare.

Rămânem concentrați pe detectarea abuzurilor sponsorizate de state și vom continua să aplicăm politicile împotriva conturilor false”, a transmis LinkedIn.

Amenințarea nu se limitează la Statele Unite. În iunie, SUA și aliații din grupul Five Eyes, respectiv Australia, Canada, Noua Zeelandă și Regatul Unit, au avertizat asupra riscurilor acestor operațiuni.

Potrivit avertismentului comun, informațiile obținute prin intermediul companiilor fictive pot pune în pericol viețile militarilor și altor angajați din prima linie. Acestea pot afecta și prosperitatea economică sau procesele democratice.

CNN a identificat mai multe site-uri suspecte care conțineau caractere chinezești în setări și în informațiile despre înregistrarea domeniilor. Unele firme pretindeau că au sediul în Singapore, fără să apară în registrele comerciale ale țării.

Una dintre companiile descoperite de Lesser se numește Aspirify Consulting. Site-ul acesteia ar fi folosit, timp de peste un an, aceeași adresă IP ca unul dintre site-urile confiscate de FBI.

Cele două platforme aveau și alte elemente comune de infrastructură și configurații de e-mail. Aceste conexiuni ar putea indica o legătură cu aceeași presupusă operațiune de informații chineze.

Site-ul Aspirify prezenta fotografii de arhivă și biografii incomplete ale angajaților. Compania publica inclusiv un anunț pentru un post de analist de politici internaționale.

Experiența în instituții guvernamentale, militare sau de informații era considerată un avantaj distinct pentru candidați.