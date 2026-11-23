Dragoș Benea, coordonatorul proiectului de reorganizare administrativ-teritorială al PSD, susține comasarea județelor în structuri de aproximativ un milion de locuitori. Acesta consideră că România trebuie să se pregătească pentru o competiție mai puternică la nivel european pentru atragerea fondurilor de coeziune.

Propunerea sa vizează păstrarea denumirii de județ, chiar dacă limitele administrative vor fi modificate. Social-democratul a explicat, luni seară, la Digi24, că reorganizarea este necesară pentru ca unitățile administrative din România să poată concura cu structuri similare din alte state europene. În opinia sa, dimensiunea populației va avea un rol important în această competiție.

„O regiune de un milion de oameni din Polonia se va bate cu una de un milion din Cehia și vine din România, un județ cu 300.000 de oameni”, a explicat Dragoș Benea.

Coordonatorul proiectului PSD a precizat că dezbaterea privind reorganizarea administrativ-teritorială a început deja, iar partidul trebuie să vină cu o propunere finală. El a făcut referire la angajarea răspunderii și la organizarea unui referendum la nivel național.

„Se circulă și se ventilează hărți la televizor, ceea ce nu este rău din punctul meu de vedere, că a început această dezbatere. Noi suntem condamnați, ca partid de guvernământ, să venim cu propunerea finală înainte de angajarea răspunderii și un referendum la nivel național. Regulile nu sunt structuri ale administrației publice locale, sunt niște pârghii până la urmă, sunt niște agenții ale statului român, pârghii de implementare fonduri europene. Doamna Olguța Vasilescu a vorbit de harta aferentă organizării, nu de sistemul în sine. Eu am propus ca punct de plecare în această dezbatere modelul curților de apel”, a declarat Dragoș Benea.

Acesta a explicat că modelul curților de apel poate reprezenta un punct de plecare pentru discuțiile despre noua organizare. Argumentul său este că sistemul funcționează eficient în relația cu cetățenii. Benea consideră că numărul românilor care ajung la o curte de apel este mai mare decât cel al persoanelor care se adresează unui consiliu județean.

„Ca punct de plecare, pentru că este un sistem care el însuși este complicat și cazon și s-a dovedit eficient în relația cu cetățeanul. Eu cred că numărul românilor care trec pragul unei curți de Apel este net superior numărului românilor care trec pragul unui consiliu județean”, a precizat coordonatorul proiectului.

Dragoș Benea susține că reorganizarea nu trebuie să presupună introducerea denumirii de regiune pentru noile structuri administrative. El consideră că termenul de județ trebuie păstrat, chiar dacă suprafața și populația acestora se vor modifica.

„Se vor numi județe. Județele sunt de pe vremea lui Ștefan cel Mare, pomenite în hrisoave. Nu văd de ce am importa acest cuvânt (regiune) care este la modă la nivelul Uniunii Europene. Regiuni vor fi județe. Vor fi modificări. Eu am mai vorbit de o cifră și despre cea de aici. Și cu o condiție de 1 milion de oameni, aproximativ 1 milion de oameni. Că dacă ajungi cu două județe însumate la 950.000, n-are rost să cauți un alt județ ca să depășești milionul cu orice preț”, a afirmat Dragoș Benea.

Pragul de un milion de locuitori ar reprezenta, astfel, un reper pentru stabilirea noilor structuri. Social-democratul a precizat că nu consideră necesară depășirea acestui număr cu orice preț. El a dat exemplul a două județe care, însumate, ar avea aproximativ 950.000 de locuitori.

Pentru a-și susține propunerea, coordonatorul PSD a făcut referire la o analiză privind organizarea administrativă din 16 țări cu suprafețe și populații comparabile cu România. Printre statele menționate se numără Danemarca, Polonia, Cehia, Ungaria, Bulgaria, Franța, Italia, Spania și Portugalia.

Potrivit datelor prezentate de acesta, din cele 1.198 de regiuni analizate, 163 au cel puțin un milion de locuitori. Alte unități administrative au populații cuprinse între 500.000 și 700.000 de persoane. Benea a menționat și existența unor teritorii insulare sau autonome, precum Corsica, Madeira, Azore și Ceuta.

„Am studiat 16 țări similare cu România ca întindere, suprafață, populație și din Danemarca, Polonia, Cehia, Ungaria, Bulgaria, Franța, Italia, Spania, Portugalia și pot continua din 1198 de regiuni, suratele omoloage ale județelor noastre, 163 au o populație de minim un milion. Restul sunt insule gen Corsica, Madeira, Azore, teritorii autonome gen Ceuta, Olanda, Finlanda, iar altele 20 au o populație între 500 și 700 de mii. Cehia și Ungaria, Bulgaria, de exemplu, Polonia, au toate, aproape toate regiunile cu populații de peste un milion și jumătate de locuitori. Eu pun invers întrebarea. Noi suntem singura țară din Uniunea Europeană care n-avem nicio regiune de un milion, excepția Bucureștiului, cu excepția Bucureștiului, care e un capitol aparte. O țară comparabilă cu celelalte 16 de care vorbeam. Nu vorbim de Malta, Slovenia”, a mai arătat Dragoș Benea.

Unul dintre principalele argumente invocate de Dragoș Benea pentru reorganizarea administrativ-teritorială este accesul la fondurile europene de coeziune. Acesta consideră că mecanismul competiției pentru finanțare se va schimba, iar regiunile vor avea un rol mai important decât statele.

Social-democratul a amintit că dezvoltarea României de după aderarea la Uniunea Europeană, în 2007, s-a bazat în principal pe fondurile de coeziune. În opinia sa, viitoarea competiție pentru aceste resurse va fi mai intensă, iar structurile administrative cu populații mai mari vor avea un rol important.