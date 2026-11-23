George Simion a anunțat luni că AUR intenționează să desființeze Consiliul Național al Audiovizualului (CNA), dacă va ajunge la guvernare. Liderul partidului consideră că atribuțiile instituției pot fi preluate de instanțele judecătorești. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă dedicate anulării alegerilor prezidențiale din 2024. Simion a criticat și sancțiunile aplicate unor televiziuni.

George Simion a prezentat poziția AUR privind desființarea CNA, în timpul unei conferințe de presă organizate luni. Evenimentul a inclus prezentarea unui raport referitor la anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Liderul formațiunii a susținut că instituția contribuie la extinderea aparatului birocratic.

Declarațiile au venit după întrebarea adresată de un jurnalist privind o eventuală modificare a Legii audiovizualului nr. 504/2002. Acesta a solicitat clarificări despre delimitarea atribuțiilor CNA în raport cu dreptul constituțional la libertatea de exprimare. Discuția a vizat și articolul 53 din Constituția României.

Prevederea constituțională stabilește condițiile în care autoritățile pot restrânge exercitarea unor drepturi sau libertăți fundamentale. Restrângerea trebuie să fie prevăzută de lege și să respecte condițiile stabilite de Constituție.

În răspunsul său, președintele AUR a susținut că responsabilitățile CNA ar putea reveni instanțelor de judecată. Acesta a criticat existența unor instituții administrative ale căror atribuții ar putea fi exercitate, în opinia sa, de sistemul judiciar.

„Opinia noastră, n-ar trebui să existe astfel de instituții precum Consiliul Național al Audiovizualului. Trăim într-un hățiș birocratic care sufocă românii, sufocă mediul privat și care nu face nimic altceva decât ce ar putea face o instanță de judecată”, a declarat George Simion.

George Simion și-a exprimat nemulțumirea față de modul în care CNA aplică sancțiuni posturilor de televiziune. Liderul AUR a acuzat instituția că penalizează televiziunile care difuzează informații despre partidele aflate în opoziție. Afirmațiile reprezintă acuzațiile politicianului, fără ca în materialul prezentat să fie indicate dovezi care să le confirme.

Președintele AUR a invocat și un episod în care susține că i-ar fi fost încălcat dreptul la viață privată. Potrivit relatării sale, un post de televiziune ar fi prezentat informații despre locuința sa într-un interval de maximă audiență. Simion a folosit acest exemplu pentru a critica activitatea de supraveghere a audiovizualului.

În prezent, CNA este autoritatea publică autonomă care reglementează domeniul audiovizualului, în baza Legii nr. 504/2002. Instituția urmărește respectarea legislației de către furnizorii de servicii media audiovizuale și poate aplica sancțiuni pentru încălcarea acesteia.

George Simion a precizat că AUR nu intenționează să promoveze separat un proiect legislativ dedicat exclusiv desființării CNA. Potrivit liderului formațiunii, măsura ar urma să fie aplicată în cadrul unei reorganizări instituționale mai ample. Această reorganizare este condiționată de o eventuală participare a partidului la guvernare.

„Proiect de lege privind desființarea CNA. Nu un proiect de lege, ci intrarea noastră la guvernare și desființarea acestei instituții”, a afirmat liderul AUR.

Simion nu a prezentat un calendar pentru eliminarea instituției și nici un mecanism legislativ concret. De asemenea, nu a explicat cum ar urma să fie transferate atribuțiile CNA către instanțele judecătorești.

În contextul criticilor formulate de liderul AUR, B1TV.ro a relatat anterior despre o sancțiune aplicată postului Realitatea Plus. CNA a decis suspendarea emisiei televiziunii pentru trei ore, după constatarea unor încălcări ale legislației audiovizuale. Decizia a fost adoptată în exercitarea atribuțiilor de supraveghere și sancționare prevăzute de cadrul legal.