Inteligența artificială ar putea schimba modul în care sunt rezolvate cele mai dificile probleme matematice. Modelul Claude, dezvoltat de compania Anthropic, a contribuit la demonstrarea ipotezei Riemann, o problemă veche de 167 de ani. Anunțul a provocat reacții puternice în comunitatea științifică. Unii cercetători consideră realizarea un moment important pentru matematică. Alții avertizează că rezultatul nu demonstrează, de unul singur, apariția unei superinteligențe artificiale.

Anunțul Anthropic a fost făcut vineri și a readus în atenție una dintre cele mai cunoscute probleme nerezolvate din matematică. Cercetătorul Levent Alpöge a folosit Claude pentru a găsi o soluție la ipoteza Riemann. Problema face parte din cele șase probleme ale Premiului Mileniului. Fiecare dintre acestea are o recompensă de un milion de dolari, oferită de Institutul de Matematică Clay.

Ipoteza Riemann a fost formulată pentru prima dată în 1859. Aceasta privește distribuția numerelor prime, adică a numerelor care pot fi împărțite exact doar la unu și la ele însele. Deși par distribuite aleatoriu, aceste numere ar putea urma un model matematic ascuns și riguros.

O demonstrație validă ar avea implicații importante pentru matematică și informatică. Distribuția numerelor prime este relevantă pentru numeroase sisteme de calcul. O mai bună înțelegere a acesteia ar putea permite dezvoltarea unor metode de procesare mai rapide și mai eficiente.

Levent Alpöge a lucrat timp de mai multe luni cu modelul Claude. Cercetătorul prezentase deja un rezultat parțial în luna august. Utilizarea inteligenței artificiale pentru probleme matematice complexe nu reprezintă o premieră în activitatea sa.

În septembrie, acesta a prezentat și o demonstrație parțială referitoare la ecuațiile Navier-Stokes și Euler. Acestea descriu dinamica fluidelor și se numără printre problemele importante ale matematicii.

Ambele demonstrații au fost trimise către Lean. Este o platformă interactivă open-source, folosită pentru verificarea automată a demonstrațiilor matematice. Sistemul permite testarea rezultatelor și verificarea lor independentă de către alți cercetători.

Matematicianul Andrew Sutherland, de la Massachusetts Institute of Technology (MIT), și reprezentanții inițiativei Lean FRO/Mathlib au analizat demonstrația. Potrivit informațiilor prezentate, verificările nu au identificat erori.

Dimensiunea demonstrației este neobișnuită. Aceasta cuprinde 17.374.215 linii de cod Lean, distribuite în 175.187 de fișiere separate. Materialul este susținut și de o schiță textuală generată de inteligența artificială, care nu a fost publicată și care depășește 250.000 de pagini.

Volumul documentației face dificilă analiza integrală de către oameni. Nici măcar Alpöge nu a reușit să înțeleagă pe deplin amploarea rezultatului. Cercetătorul a vorbit despre capacitățile modelului Claude și despre evoluția colaborării cu acesta.

„Claude a început să mă lase uimit” și „m-a depășit cu mult aproape de linia de sosire”, a declarat Alpöge. Acesta a mai spus că „Claude a zburat, a dansat și a strălucit aproape de linia de sosire”, informează Euronews.

Rezultatul a fost primit favorabil de mai mulți matematicieni. Hector Pasten, de la Universitatea Pontificală Catolică din Chile, a descris demonstrația drept „ceva asemănător unei Pietre Rosetta”. În opinia sa, aceasta creează o legătură între ramuri ale matematicii care până acum erau considerate separate.

James Maynard, de la Universitatea Oxford, a numit realizarea „ceva de sărbătorit”. El a subliniat importanța faptului că matematicienii pot înțelege acum motivul pentru care afirmația este adevărată.

Nu toate reacțiile au fost însă favorabile utilizării inteligenței artificiale. Matematicianul italian independent Alessandro Masullo a publicat, chiar în aceeași zi, o demonstrație tradițională, realizată de el însuși. Aceasta era incompletă și venea după 12 ani de muncă individuală. Masullo a explicat că a refuzat să folosească inteligența artificială deoarece nu are încredere în această tehnologie.

Matematicianul australian-american Terence Tao anticipase, în octombrie, că inteligența artificială ar putea rezolva ipoteza Riemann până în 2050. Anunțul privind demonstrația a apărut la numai o lună după această estimare.

Reacțiile au depășit comunitatea matematică. Alexandr Wang, șeful departamentului de inteligență artificială de la Meta, a avertizat duminică, într-o postare pe X, că realizarea marchează „începutul unei schimbări semnificative”. El a susținut că evoluția ar putea conduce la o „predare a societății către inteligența artificială”, pe măsură ce mașinile vor prelua activități din tot mai multe domenii.

Elon Musk a considerat, la rândul său, că momentul reprezintă o etapă definitorie pentru dezvoltarea inteligenței artificiale. Acesta a reacționat pe platforma X cu mesajul: „A sosit o superinteligență fără echivoc. Bine ați venit în Singularitate.”

O altă dezbatere privește dimensiunea demonstrației. Cele peste 250.000 de pagini de material explicativ ridică dificultăți pentru cercetătorii care încearcă să înțeleagă întregul raționament.

Această situație a readus în discuție o întrebare filosofică importantă: cât valorează un adevăr matematic dacă oamenii nu pot înțelege pe deplin demonstrația care îl susține?

Criticii inteligenței artificiale au atras atenția asupra rolului esențial al oamenilor în obținerea rezultatului. Printre aceștia se numără Gary Marcus și Yann LeCun, considerat unul dintre pionierii domeniului.

Cei doi au subliniat că Claude nu a rezolvat problema fără intervenție umană. Procesul a presupus luni de îndrumare din partea cercetătorului, dar și utilizarea unei infrastructuri open-source construite de matematicieni. Din acest motiv, criticii consideră că rezultatul nu reprezintă o dovadă suficientă a apariției unei superinteligențe artificiale.

Rezolvarea ipotezei Riemann ar putea influența modul în care se desfășoară cercetarea științifică. Colaborarea dintre intuiția umană și inteligența artificială oferă posibilitatea abordării unor probleme matematice extrem de complexe.

În matematică, sute de teoreme au fost formulate pornind de la presupunerea că ipoteza Riemann este adevărată. Acestea includeau avertismentul „presupunând că ipoteza Riemann este adevărată…”. O demonstrație validă ar transforma aceste presupuneri în rezultate susținute matematic.

Există implicații și pentru informatică. Demonstrarea ipotezei ar confirma fiabilitatea anumitor algoritmi utilizați pentru procesarea numerelor prime mari. Aceștia ar putea funcționa cu garanții matematice mai solide privind rezultatele obținute.

De asemenea, unele sisteme informatice ar putea renunța la codul suplimentar folosit pentru situațiile în care ipoteza era tratată doar ca o presupunere. Acest lucru ar permite simplificarea anumitor procese și ar putea contribui la creșterea eficienței sistemelor de calcul.

Demonstrarea ipotezei Riemann nu înseamnă însă că securitatea internetului a fost compromisă. Rezultatul nu sparge criptarea folosită online. Dimpotrivă, demonstrația oferă o confirmare matematică pentru fiabilitatea anumitor algoritmi rapizi utilizați la verificarea numerelor foarte mari pentru a stabili dacă sunt prime.