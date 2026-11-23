Asigurările pot proteja bugetul unui tânăr în cazul unor cheltuieli medicale, accidente, pagube la locuință sau probleme apărute în timpul unei călătorii. Nu toate polițele sunt însă necesare pentru fiecare persoană. Unele sunt obligatorii prin lege, altele depind de situația financiară, iar anumite contracte pot include riscuri deja acoperite prin alte servicii. Alegerea trebuie făcută în funcție de protecția oferită, nu doar de prețul primei.

În România, există polițe pe care o persoană trebuie să le încheie pentru că legea impune acest lucru. Un exemplu este asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto (RCA), necesară proprietarilor de vehicule pentru acoperirea prejudiciilor produse terților prin accidente. Un alt exemplu este asigurarea obligatorie a locuinței împotriva dezastrelor naturale, cunoscută drept PAD.

În schimb, asigurările de sănătate, de viață și cele de călătorie sunt, în general, facultative. O persoană le poate încheia pentru a limita impactul financiar al unor evenimente neprevăzute, dar nu există o obligație generală ca fiecare tânăr să le cumpere.

Diferența este importantă și pentru buget. O poliță obligatorie trebuie menținută în vigoare atunci când persoana se află în situația prevăzută de lege. În cazul unei asigurări facultative, decizia depinde de riscurile pe care tânărul vrea să le acopere și de capacitatea sa de a suporta eventualele pierderi.

Înainte de semnare, trebuie verificate suma asigurată, riscurile incluse, franșiza, excluderile și procedura de solicitare a despăgubirii. Prețul cel mai mic nu înseamnă neapărat și protecția cea mai bună.

Tinerii care cumpără un apartament sau o casă trebuie să știe că asigurarea PAD este obligatorie pentru proprietarii locuințelor din România. Polița acoperă trei riscuri de dezastre naturale: cutremurele, alunecările de teren și inundațiile provocate de fenomene naturale.

În 2026, prima anuală este de 130 de lei pentru locuințele de tip A și de 50 de lei pentru cele de tip B. Sumele asigurate sunt de 100.000 de lei, respectiv 50.000 de lei, în funcție de categoria construcției.

PAD nu reprezintă însă o asigurare completă a locuinței. De exemplu, nu trebuie confundată cu o poliță care acoperă incendiul, explozia, furtul, vandalismul sau avariile instalațiilor de apă. Pentru asemenea riscuri, proprietarul poate încheia o asigurare facultativă, în funcție de oferta și condițiile asigurătorului.

O astfel de poliță poate fi utilă mai ales pentru tinerii care au investit economii într-un apartament și nu ar putea suporta ușor costurile unei reparații majore. Înainte de cumpărare, trebuie verificat dacă sunt asigurate doar elementele construcției sau și bunurile din interior, precum mobilierul, electronicele și electrocasnicele.

Cei care locuiesc cu chirie trebuie să facă diferența între proprietatea imobiliară și bunurile personale. Obligația PAD revine proprietarului locuinței, nu chiriașului. Acesta din urmă poate analiza o poliță pentru bunurile proprii sau pentru răspunderea față de proprietar și vecini, dacă produsul oferă asemenea acoperiri.

Pentru un apartament cumpărat prin credit ipotecar, banca poate solicita atât PAD, cât și o asigurare facultativă a imobilului, pe durata împrumutului. Aceste cerințe trebuie verificate în contractul de credit.

Pentru un tânăr care lucrează și are venituri regulate, o asigurare privată de sănătate poate oferi acces la anumite consultații, investigații, analize sau spitalizări, în funcție de pachetul ales. Aceasta poate completa sistemul public, dar nu îl înlocuiește automat și nu garantează accesul gratuit la orice serviciu medical.

Înainte de a cumpăra o poliță, trebuie verificat ce furnizori medicali sunt incluși, dacă există limite anuale de despăgubire, ce servicii necesită aprobare prealabilă și dacă sunt acoperite afecțiunile preexistente. Unele contracte pot impune perioade de așteptare sau pot exclude anumite tratamente și investigații.

Tinerii care au deja un abonament medical prin angajator ar trebui să compare serviciile incluse cu cele oferite de o asigurare individuală. Un abonament poate acoperi consultații și analize în rețeaua furnizorului, în timp ce o poliță de asigurare poate include și alte tipuri de protecție financiară. Cele două produse nu sunt automat echivalente.

Există și un avantaj fiscal pentru asigurările voluntare de sănătate. În 2026, angajații pot beneficia de deducerea primelor suportate din venituri proprii în limita echivalentului în lei a 400 de euro anual, la funcția de bază. Separat, primele suportate de angajator pentru angajați pot beneficia de tratament fiscal favorabil în limita a 400 de euro anual pentru fiecare persoană, cu respectarea condițiilor prevăzute de Codul fiscal.

Dacă angajatorul oferă deja un abonament sau o asigurare medicală, tânărul ar trebui să afle exact ce servicii sunt incluse înainte să plătească pentru un produs asemănător. Altfel, riscă să suporte de două ori costul unor beneficii pe care le-ar putea utiliza printr-un singur contract.

O problemă medicală apărută în timpul unei vacanțe poate genera cheltuieli importante, mai ales în țările în care serviciile medicale sunt scumpe. Asigurarea de călătorie poate acoperi, în funcție de contract, urgențe medicale, spitalizare, transport medical și repatriere.

Pentru deplasările în Uniunea Europeană, Spațiul Economic European, Elveția sau Regatul Unit, persoanele asigurate în sistemul public pot solicita Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate (CEASS). Acesta este gratuit și permite accesul la serviciile medicale necesare în timpul unei șederi temporare, în sistemul public al statului vizitat și în aceleași condiții aplicabile persoanelor asigurate acolo.

Cardul nu înseamnă însă că toate serviciile sunt gratuite. Dacă în țara respectivă pacienții suportă anumite coplăți, acestea pot fi solicitate și titularului cardului. De asemenea, CEASS nu acoperă tratamentele în sistemul privat, repatrierea medicală sau pierderea bagajelor.

Prin urmare, cardul european și asigurarea privată de călătorie au roluri diferite și se pot completa. O poliță privată poate fi utilă mai ales pentru destinații din afara Europei, pentru vacanțe cu activități sportive sau pentru persoane care vor să aibă acoperire pentru transportul medical în România.

Unele contracte includ și despăgubiri pentru anularea călătoriei, întârzierea zborului sau pierderea bagajelor. Aceste beneficii nu sunt însă prezente în toate pachetele. Tânărul trebuie să verifice ce situații sunt acceptate drept motiv de anulare și dacă despăgubirea este limitată la anumite cheltuieli.

O poliță ieftină poate deveni inutilă dacă exclude activitatea principală din vacanță. De exemplu, sporturile de iarnă, scufundările sau alte activități considerate riscante pot necesita o acoperire suplimentară. Trebuie verificate și limitele pentru cheltuieli medicale, bolile preexistente și condițiile în care asigurătorul poate refuza plata.

Asigurarea de viață este o poliță facultativă prin care se poate oferi protecție financiară beneficiarilor în cazul decesului persoanei asigurate. Unele produse includ și acoperiri pentru invaliditate, accidente sau alte evenimente, dar acestea depind de contract.

Pentru un tânăr fără copii, fără persoane în întreținere și fără datorii importante, o asigurare de viață poate să nu fie o prioritate imediată. Situația se schimbă dacă persoana contribuie la întreținerea părinților, are copii, un partener care depinde financiar de veniturile sale sau un credit ipotecar pe termen lung.

În aceste cazuri, polița poate ajuta familia să suporte cheltuielile curente sau să achite o parte din datoriile rămase. Înainte de semnare, trebuie stabilită suma asigurată în raport cu obligațiile financiare și cu veniturile de care depind membrii familiei.

Tinerii trebuie să distingă și între asigurarea de viață simplă, cu rol de protecție, și produsele care combină protecția cu economisirea sau investițiile. Cele din urmă pot avea costuri, comisioane și condiții de retragere diferite. Dacă obiectivul este protejarea familiei, este important ca partea de asigurare să fie clară, iar componenta investițională să fie înțeleasă separat.

Asigurarea de viață nu este obligatorie prin lege pentru orice persoană care contractează un credit ipotecar. Totuși, o bancă poate avea condiții proprii de creditare și poate solicita o anumită formă de protecție, în limitele legislației aplicabile. Tânărul trebuie să ceară clarificări despre caracterul obligatoriu al poliței și să compare costul acesteia cu oferta totală de credit.

Tinerii care dețin un autoturism trebuie să încheie o poliță RCA, indiferent dacă folosesc mașina zilnic sau doar ocazional. Aceasta acoperă prejudiciile produse terților prin accidente, nu reparațiile propriului vehicul atunci când șoferul este vinovat.

Pentru protejarea propriei mașini există asigurarea facultativă CASCO. Aceasta poate acoperi accidente, furt, vandalism sau fenomene naturale, în funcție de condițiile contractului. Nu este obligatorie prin lege, dar poate fi solicitată de finanțator în cazul anumitor contracte de leasing sau de credit.

CASCO poate merita pentru o mașină nouă, scumpă sau cumpărată prin finanțare, deoarece o reparație majoră poate afecta serios bugetul proprietarului. Pentru o mașină veche, cu valoare redusă, costul anual al poliței poate fi disproporționat față de despăgubirea maximă posibilă.

Înainte de semnare, trebuie comparate valoarea asigurată, franșiza, riscurile acoperite și condițiile de despăgubire. O franșiză mai mare poate reduce prima, dar înseamnă că proprietarul va suporta o parte mai mare din pagubă.

O greșeală frecventă este cumpărarea mai multor produse fără verificarea beneficiilor pe care persoana le are deja. Un angajat poate avea asigurare medicală prin companie, poate beneficia de un abonament privat și poate cumpăra separat o poliță care acoperă servicii similare.

Înainte de a semna un nou contract, este recomandată verificarea documentelor existente. Trebuie comparate serviciile, limitele de despăgubire, rețelele de furnizori și excluderile. Două polițe care par asemănătoare pot avea acoperiri foarte diferite.

De asemenea, o asigurare nu trebuie cumpărată doar pentru că este inclusă într-un pachet bancar sau într-un abonament. Dacă un produs este atașat unui credit, clientul trebuie să afle dacă reprezintă o condiție pentru obținerea finanțării sau doar o opțiune suplimentară. Costul trebuie analizat în raport cu avantajele concrete.

Un alt aspect important este actualizarea polițelor atunci când se schimbă situația personală. Un tânăr care se mută în chirie, cumpără o locuință, contractează un credit sau devine părinte poate avea nevoie de alte tipuri de protecție decât în primii ani de activitate.

Indiferent de tipul poliței, există câteva elemente care trebuie analizate înainte de semnarea contractului:

Riscurile acoperite: evenimentele pentru care asigurătorul plătește despăgubiri trebuie să fie menționate clar.

evenimentele pentru care asigurătorul plătește despăgubiri trebuie să fie menționate clar. Suma asigurată: reprezintă limita până la care poate fi plătită despăgubirea, nu o sumă garantată în orice situație.

reprezintă limita până la care poate fi plătită despăgubirea, nu o sumă garantată în orice situație. Franșiza: este partea din pagubă suportată de persoana asigurată, dacă polița prevede o asemenea contribuție.

este partea din pagubă suportată de persoana asigurată, dacă polița prevede o asemenea contribuție. Excluderile: indică situațiile în care asigurătorul nu acordă despăgubiri.

indică situațiile în care asigurătorul nu acordă despăgubiri. Perioadele de așteptare: unele servicii nu pot fi solicitate imediat după încheierea contractului.

unele servicii nu pot fi solicitate imediat după încheierea contractului. Procedura de despăgubire: trebuie verificat cum se anunță evenimentul, ce documente sunt necesare și în ce condiții se face plata.

trebuie verificat cum se anunță evenimentul, ce documente sunt necesare și în ce condiții se face plata. Costul total: prima anuală trebuie comparată cu protecția oferită și cu eventualele costuri suplimentare.

Tinerii pot solicita mai multe oferte pentru același tip de protecție și pot compara documentele de informare ale produselor. De asemenea, este important să verifice dacă societatea de asigurare și intermediarul sunt autorizați sau înregistrați corespunzător.

O asigurare merită cumpărată atunci când protejează împotriva unui risc care ar putea produce o pierdere greu de suportat din veniturile proprii. Pentru un proprietar, PAD este obligatorie, iar o poliță facultativă poate completa protecția.

Pentru cine călătorește frecvent, asigurarea de călătorie poate preveni cheltuieli mari. Pentru o persoană cu familie sau datorii importante, asigurarea de viață poate oferi sprijin financiar celor apropiați.

În schimb, plata mai multor polițe cu beneficii similare, fără verificarea condițiilor, poate însemna cheltuieli care nu aduc o protecție suplimentară reală.