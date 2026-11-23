Guvernul din Republica Moldova pregătește o reorganizare a instituțiilor publice, care prevede eliminarea a peste 1.000 de posturi. Proiectul inițiat de Cancelaria de Stat ar putea duce la disponibilizarea a 168 de angajați. Majoritatea funcțiilor vizate sunt deja vacante, iar unele nu beneficiază de finanțare. Costurile disponibilizărilor sunt estimate la aproape șapte milioane de lei moldovenești.

Republica Moldova pregătește o restructurare a administrației publice, prin reducerea numărului de posturi aprobate în instituțiile statului. Proiectul elaborat de Cancelaria de Stat prevede eliminarea a 1.035,5 unități dintr-un total de 12.941,5 posturi. Măsura vizează atât funcții ocupate, cât și poziții care figurează doar în organigramele instituțiilor.

Potrivit publicației Ziarul de Gardă, documentul se află în etapa consultării publice. Prin urmare, reducerile propuse nu au fost aprobate definitiv de Guvern. Numărul posturilor eliminate și structura reorganizării ar putea suferi modificări înaintea adoptării documentului.

Cele mai importante reduceri sunt prevăzute la Agenția Națională pentru Sănătate Publică și Serviciul Fiscal de Stat. Prima instituție ar urma să elimine 363 de posturi, iar cea de-a doua, 274 de funcții.

În ambele instituții, reducerile vizează exclusiv posturi neocupate. În cazul Serviciului Fiscal de Stat, funcțiile respective nu beneficiază nici de alocări bugetare. Astfel, eliminarea lor nu generează automat economii din cheltuielile salariale efectuate în prezent.

O altă instituție vizată este Agenția Servicii Publice, unde se propune eliminarea a 86 de posturi. Aceste funcții sunt vacante, însă au finanțare prevăzută în buget. Reducerea lor ar putea genera economii anuale estimate la aproximativ 31,56 milioane de lei moldovenești.

Reducerea numărului de posturi din administrație nu presupune automat concedierea tuturor persoanelor corespunzătoare funcțiilor eliminate. Diferența apare deoarece organigramele instituțiilor includ atât posturi ocupate, cât și funcții pentru care nu există angajați.

Unele dintre aceste poziții beneficiază de finanțare, chiar dacă nu au fost ocupate. Alte posturi figurează în structura instituțională, fără să existe fonduri alocate pentru plata salariilor.

Din acest motiv, eliminarea a peste 1.000 de funcții nu înseamnă disponibilizarea unui număr echivalent de salariați. Datele incluse în proiect indică faptul că 168 de persoane ar urma să își piardă locurile de muncă.

Cheltuielile asociate reducerii personalului sunt estimate la aproape șapte milioane de lei moldovenești. Aceste costuri trebuie diferențiate de economiile administrative anticipate după aplicarea reorganizării.

Reorganizarea propusă de autoritățile din Republica Moldova include și modificări ale structurii instituțiilor publice. Potrivit notei de fundamentare, proiectul nu se limitează la reducerea numărului de angajați sau a posturilor vacante.

Una dintre măsurile prevăzute este absorbția Oficiului Național al Turismului de către Agenția de Investiții. Autorii proiectului consideră că activitățile celor două instituții se suprapun în mai multe domenii.

Printre atribuțiile comune se numără promovarea imaginii țării și participarea la târguri și expoziții internaționale. Instituțiile desfășoară, de asemenea, campanii de comunicare și proiecte finanțate de partenerii de dezvoltare.

Conform propunerii, Agenția de Investiții ar prelua drepturile și obligațiile Oficiului Național al Turismului. Noua structură ar reuni activitățile de promovare a investițiilor, exporturilor și turismului.

Prin această comasare, autoritățile urmăresc eliminarea atribuțiilor administrative care se suprapun. Proiectul prevede concentrarea responsabilităților respective într-o singură instituție.

Cancelaria de Stat justifică reorganizarea prin necesitatea reducerii cheltuielilor administrative și a eliminării competențelor instituționale suprapuse. Proiectul urmărește și adaptarea schemelor de personal la necesitățile actuale ale instituțiilor publice.

Documentația prevede respectarea garanțiilor legale aplicabile angajaților afectați de reducerile de personal. Aceste prevederi trebuie avute în vedere în procedurile de disponibilizare care ar putea urma aprobării proiectului.

Consultarea publică rămâne deschisă până la 3 decembrie 2026, conform informațiilor publicate pe platforma guvernamentală Particip.gov.md. În această perioadă pot fi transmise observații și propuneri privind măsurile incluse în document.

Forma definitivă a reorganizării va fi stabilită după analizarea observațiilor primite în cadrul consultării publice. Aplicarea reducerilor și a comasărilor instituționale depinde de decizia finală a Guvernului Republicii Moldova.