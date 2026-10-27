OpenAI a lansat GPT-6.1 Terra, un model AI mai rapid și mai ieftin. Costurile scad cu 50%, iar erorile sunt reduse semnificativ

OpenAI a lansat GPT-6.1 Terra, un model de inteligență artificială care promite costuri de utilizare cu 50% mai mici decât versiunea precedentă și performanțe îmbunătățite în automatizarea sarcinilor pe computer. Compania raportează mai puține erori, rezultate mai bune la testele de raționament și viteze de execuție de peste trei ori mai mari decât alte modele GPT-6.

OpenAI a lansat GPT-6.1 Terra, o versiune actualizată a modelului său de inteligență artificială de dimensiune medie, care înlocuiește GPT-5.6 Terra.

Compania promite costuri cu 50% mai mici, o reducere a erorilor și viteze de execuție mai mari.

Noul model este destinat inclusiv automatizării sarcinilor de lucru realizate pe computer și este disponibil prin ChatGPT Work, Codex și API.

OpenAI a actualizat modelul Terra la GPT-6.1, după ce luna trecută a lansat noi versiuni GPT-6 pentru modelele Sol și Luna, fără să includă atunci modelul de dimensiune medie. Noua versiune urmărește să combine performanța în sarcinile complexe cu un cost de utilizare mai accesibil.

Compania are în prezent patru categorii principale de modele, ordonate în funcție de preț și capabilități: Luna, Terra, Sol și Astra. GPT-6.1 Terra ocupă segmentul intermediar și este conceput pentru activități profesionale care presupun atât raționament, cât și interacțiune cu aplicațiile informatice.

Potrivit OpenAI, modelul aduce îmbunătățiri în interpretarea informațiilor vizuale, utilizarea precisă a computerului și redactarea textelor într-un stil mai clar și mai natural. Acesta poate fi folosit pentru pregătirea propunerilor, interpretarea desenelor tehnice, completarea formularelor și editarea videoclipurilor.

Unul dintre principalele avantaje anunțate este reducerea prețului. GPT-6.1 Terra costă cu 50% mai puțin decât GPT-5.6 Terra, modelul pe care îl înlocuiește.

Reducerea ar putea face mai accesibilă automatizarea activităților repetitive desfășurate pe computer, în special în cazul utilizatorilor care au nevoie de un volum mare de operațiuni.

OpenAI susține că noua versiune Terra înregistrează progrese și în privința acurateței. În cadrul unui test intern bazat pe solicitări concepute pentru a provoca erori, rata acestora a scăzut de la 53,6% pentru GPT-5.6 Terra la 16,7% pentru GPT-6.1 Terra, atunci când modelele au fost evaluate la un nivel redus de efort de raționament.

La nivelul maxim de efort, rata erorilor a coborât cu 18 puncte procentuale, până la 4,3%. Potrivit companiei, rezultatul se apropie de cele obținute de modelele GPT-6 Astra și GPT-6.1 Sol.

În evaluarea Agents’ Last Exam, care măsoară capacitatea modelelor de a executa sarcini profesionale, GPT-6.1 Terra a obținut un scor cu 15 puncte procentuale mai mare decât versiunea precedentă, la un nivel mediu de raționament. OpenAI precizează că performanța a fost obținută la aproximativ o treime din costul asociat modelului anterior.

Testele includ activități complexe, precum transformarea desenelor arhitecturale într-un model tridimensional și analizarea cadru cu cadru a unui film de animație, pentru realizarea unui jurnal cu marcaje temporale destinat unei echipe de restaurare.

Compania afirmă că, la nivelul maxim de efort, Terra utilizează tokenurile de peste trei ori mai eficient decât Claude Opus 5.5 și are un preț per token de patru ori mai mic.

Combinația ar conduce la un cost per sarcină de aproximativ nouă ori mai redus. În plus, modelul ar finaliza sarcinile de peste trei ori mai repede decât GPT-6 Astra și GPT-6.1 Sol.

Noul model îmbunătățește interpretarea imaginilor și utilizarea aplicațiilor desktop

În testul MMMU-Pro, destinat evaluării raționamentului vizual, GPT-6.1 Terra a depășit GPT-5.6 Terra la toate nivelurile de efort analizate. OpenAI susține că rezultatele se apropie de cele ale modelelor sale mai avansate, GPT-6 Astra și GPT-6.1 Sol, la costuri considerabil mai mici.

Un alt reper este OSWorld 2.1, un test care verifică modul în care agenții AI folosesc aplicațiile desktop pentru a îndeplini sarcini cu mai mulți pași. La un nivel mediu de raționament, GPT-6.1 Terra a depășit cel mai bun rezultat obținut anterior de GPT-5.6 Terra, cu un cost per sarcină mult mai redus.

OpenAI a precizat și că noul model păstrează măsurile de protecție dezvoltate pentru GPT-6 Astra. GPT-6.1 Terra îndeplinește pragul critic în domeniul securității cibernetice, conform cadrului de evaluare Preparedness al companiei.

De asemenea, evaluările interne indică o probabilitate mai mare ca modelul să respecte limitele sarcinilor primite și să comunice sincer limitările sau obstacolele întâlnite.

În testele privind atacurile de tip prompt injection, Terra a demonstrat rezistență la instrucțiunile malițioase concepute pentru a-l îndepărta de obiectivul stabilit de utilizator.

GPT-6.1 Terra este disponibil începând de astăzi prin ChatGPT Work, Codex și API, potrivit anunțului făcut de OpenAI pe 27 octombrie.