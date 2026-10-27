IMM România cere schimbări fiscale și relansarea programelor de finanțare. Guvernul a primit o listă de solicitări

IMM România solicită Guvernului condus de Luca Niculescu modificarea unor măsuri fiscale și introducerea unor programe de sprijin pentru întreprinderile mici și mijlocii. Reprezentanții patronatelor au prezentat propunerile luni, 26 octombrie, în cadrul unei întâlniri desfășurate la Palatul Victoria. Printre solicitări se numără eliminarea unor taxe, relansarea programelor de finanțare și majorarea voucherelor de vacanță. Organizația cere și măsuri pentru reducerea costurilor cu energia, susținerea transportatorilor și finanțarea serviciilor medicale.

IMM România a transmis premierului Luca Niculescu o serie de propuneri economice și fiscale, după ce a constatat că programul de guvernare pentru perioada 2026–2028 nu cuprinde un capitol distinct dedicat întreprinderilor mici și mijlocii.

Reprezentanții organizației patronale consideră necesară introducerea unor măsuri care să răspundă dificultăților întâmpinate de antreprenori, în special în privința accesului la finanțare, a costurilor de funcționare și a dezvoltării investițiilor.

În acest context, patronatele au solicitat ca politicile guvernamentale să includă instrumente concrete pentru susținerea activității IMM-urilor, precum și programe care să încurajeze înființarea și dezvoltarea afacerilor.

Una dintre prioritățile prezentate Guvernului privește diminuarea cheltuielilor suportate de întreprinderile mici și mijlocii pentru energie și combustibili, considerate de organizația patronală factori care influențează direct costurile operaționale și competitivitatea firmelor.

IMM România solicită identificarea rapidă a unor soluții pentru reducerea acestor cheltuieli, astfel încât întreprinderile să își poată desfășura activitatea în condiții financiare mai favorabile.

În privința accesului la capital, organizația propune relansarea programului IMM Invest și dezvoltarea unor instrumente de finanțare destinate inclusiv întreprinderilor nou-înființate.

Un rol important ar urma să îl aibă Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM), prin mecanisme de garantare care să faciliteze obținerea finanțărilor bancare.

Potrivit patronatelor, aceste instrumente ar putea contribui la creșterea investițiilor, dezvoltarea activităților antreprenoriale și înființarea unor noi locuri de muncă.

Modificarea regimului fiscal reprezintă o altă componentă importantă a propunerilor înaintate Executivului, IMM România cerând eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) și păstrarea sistemului de impozitare bazat pe cota unică.

Organizația solicită, totodată, clarificarea regulilor fiscale aplicabile microîntreprinderilor, pentru ca firmele să cunoască exact condițiile în care pot beneficia de acest regim de impozitare.

Solicitările vizează în mod expres stabilirea clară a plafonului de încadrare în categoria microîntreprinderilor, precum și precizarea cotelor de impozitare aplicabile acestora.

Prin aceste propuneri, reprezentanții IMM România urmăresc obținerea unui cadru fiscal mai predictibil pentru întreprinderile mici și mijlocii.

Pentru susținerea turismului intern, IMM România propune acordarea unor vouchere de vacanță cu o valoare anuală cuprinsă între 1.600 și 2.000 de lei, care să poată fi utilizate exclusiv pentru servicii turistice din România.

O altă solicitare privește introducerea unei bonificații de 20% pentru voucherele utilizate în extrasezon, în intervalul octombrie–mai.

Potrivit organizației, această facilitate ar putea încuraja distribuirea călătoriilor pe o perioadă mai mare a anului și ar contribui la diminuarea diferențelor dintre sezonul turistic de vârf și lunile cu o cerere mai redusă.

Măsurile propuse urmăresc sprijinirea operatorilor economici din turism și stimularea consumului de servicii turistice pe piața internă. Acestea reprezintă, în prezent, solicitări ale patronatelor, nu facilități aprobate de Guvern.

În sectorul transporturilor internaționale, IMM România cere revizuirea tratamentului fiscal aplicat indemnizațiilor acordate conducătorilor auto profesioniști, prin majorarea limitelor până la care aceste sume beneficiază de regimul fiscal prevăzut de legislație.

Prima modificare propusă constă în creșterea plafonului zilnic de la 87,5 euro la 120 de euro, pentru indemnizațiile acordate șoferilor care desfășoară activități de transport internațional.

Patronatele solicită și instituirea unui mecanism de indexare periodică a acestui plafon, astfel încât valoarea sa să poată fi actualizată.

O a treia propunere vizează majorarea celui de-al doilea plafon fiscal, calculat în raport cu salariul de bază. Organizația cere creșterea limitei de la echivalentul a trei salarii de bază la patru salarii de bază.

IMM România a inclus în lista de solicitări adresate Guvernului și măsuri privind finanțarea serviciilor medicale, insistând asupra necesității unui sistem de alocare a resurselor bugetare care să ofere predictibilitate furnizorilor.

În acest sens, organizația cere asigurarea fondurilor și adoptarea cadrului normativ necesar pentru stabilirea valorii punctului aferent serviciilor medicale din ambulatoriul de specialitate la 8 lei, începând cu 1 ianuarie 2027.

Propunerea privește mecanismul de finanțare a serviciilor medicale și presupune atât identificarea resurselor financiare, cât și introducerea reglementărilor necesare aplicării noii valori.

În cadrul discuțiilor de la Palatul Victoria, reprezentanții IMM România și-au exprimat disponibilitatea de a participa la consultările privind programul de guvernare pentru perioada 2026–2028.

Organizația consideră necesară menținerea unui dialog constant între autoritățile publice și reprezentanții mediului de afaceri, pentru formularea unor măsuri economice adaptate nevoilor întreprinderilor.

La întâlnirea cu premierul Luca Niculescu au participat Florin Duma și Liliana Agheorghicesei, prim-vicepreședinți ai IMM România, Lucescu Beniamin, președintele Federației Operatorilor Români de Transport (FORT), și Cristian Hotoboc, președintele Patronatului Furnizorilor de Servicii Medicale Private (PALMED).