Premierul Luca Niculescu anunță schimbări în relația Guvernului cu firmele. Ce măsuri vrea să ia pentru relansarea economiei

Premierul Luca Niculescu anunță o schimbare de abordare a statului față de cetățeni și mediul de afaceri, cu accent pe relansarea economiei, atragerea investițiilor și îmbunătățirea colectării veniturilor bugetare. În urma unei întâlniri cu reprezentanții mai multor organizații ale antreprenorilor și investitorilor din România, șeful Guvernului a subliniat că echilibrarea finanțelor publice nu poate fi realizată la nesfârșit prin majorarea taxelor și a evidențiat oportunitățile asociate aderării României la OCDE.

Premierul Luca Niculescu a anunțat, într-un mesaj publicat pe Facebook, că obiectivul principal al Guvernului pe care îl conduce este atragerea de bani în România, atât la bugetul de stat, cât și în economie, fără majorarea presiunii asupra celor care susțin activitatea economică.

Șeful Executivului consideră că România trebuie să își repornească motoarele economice și să sprijine companiile care creează locuri de muncă, în loc să le afecteze activitatea prin taxe și birocrație excesive.

Declarațiile au fost făcute după o întâlnire cu reprezentanții mediului de afaceri din România, la care au participat organizații reprezentative pentru întreprinderile mici și mijlocii, antreprenori și investitori.

La discuții au luat parte reprezentanții IMM România, Concordia, Confederației Antreprenorilor și Investitorilor din România, Romanian Business Leaders și Asociației Oamenilor de Afaceri din România.

Premierul a descris dialogul cu aceste organizații drept unul constructiv și orientat spre soluții concrete, subliniind importanța schimbării modului în care statul se raportează atât la cetățeni, cât și la mediul de afaceri.

„Guvernul pe care îl conduc are ca obiectiv principal să aducă bani în țară, la buget și în economie, nu să crească poverile pe cei care le duc. Trebuie să repornim motoarele economiei, să îi ajutăm pe cei care oferă locuri de muncă, nu să îi sufocăm în taxe și birocrație”, a scris acesta pe Facebook.

Potrivit lui Luca Niculescu, relansarea economiei depinde și de capacitatea statului de a crea un cadru favorabil dezvoltării companiilor și atragerii investițiilor.

În acest sens, investitorii au nevoie de un Guvern care să acționeze ca un partener corect, să ofere predictibilitate și să asigure condiții pentru dezvoltarea afacerilor.

Premierul a evidențiat mai multe direcții considerate importante pentru mediul de afaceri: stabilitatea, existența unor instrumente care să faciliteze dezvoltarea companiilor și achitarea la timp a obligațiilor statului.

De asemenea, Executivul trebuie să susțină sectoarele strategice, să stimuleze inovarea și să protejeze capitalul românesc.

Aceste măsuri sunt prezentate drept elemente necesare pentru repornirea activității economice și pentru crearea unui mediu în care companiile să poată investi și genera noi locuri de muncă.

În viziunea premierului, relația dintre stat și investitori trebuie să se bazeze pe predictibilitate și cooperare, astfel încât mediul de afaceri să beneficieze de condiții adecvate pentru dezvoltare.

„Am avut astăzi un dialog foarte bun și aplicat cu reprezentanții mediului de afaceri din România: IMM România, Concordia, Confederația Antreprenorilor și Investitorilor din România, Romanian Business Leaders, Asociația Oamenilor de Afaceri din România. Este esențială schimbarea de abordare a statului față de cetățeni și față de mediul de afaceri”, a mai scris premierul.

Un alt subiect important abordat de premier vizează modul în care statul își gestionează resursele și își consolidează veniturile bugetare.

Luca Niculescu consideră că autoritățile trebuie să demonstreze că utilizează corect banii publici, prin reducerea risipei și îmbunătățirea eficienței cheltuielilor.

Printre prioritățile indicate se numără combaterea evaziunii fiscale și îmbunătățirea colectării veniturilor la buget.

Potrivit șefului Guvernului, consolidarea fiscală nu poate fi realizată pe termen nelimitat prin creșterea taxelor. În consecință, statul trebuie să acorde o atenție mai mare modului în care colectează veniturile existente și utilizează fondurile publice.

Reducerea risipei, combaterea evaziunii și eficientizarea cheltuielilor sunt prezentate drept componente importante ale unei abordări prin care autoritățile să își îmbunătățească situația financiară fără să transfere permanent presiunea asupra contribuabililor.

Mesajul premierului pune astfel accent pe necesitatea unei schimbări de abordare în administrarea finanțelor publice, în paralel cu măsurile destinate relansării economice.

„Pentru a reporni motoarele economiei, investitorii au nevoie de un Guvern care să le fie partener corect, să ofere predictibilitate și pârghii de dezvoltare, stabilitate și să-și achite la timp obligațiile, să susțină sectoarele strategice, să stimuleze inovarea și să protejeze capitalul românesc. La fel de important este ca statul să-și probeze corectitudinea prin reducerea risipei, cheltuirea mai eficientă a banului public, combaterea evaziunii și îmbunătățirea colectării. Consolidarea fiscală nu poate fi făcută la nesfârșit prin creșterea taxelor”, a mai scris premierul.

Luca Niculescu a evidențiat și importanța procesului de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Premierul consideră că România se află mai aproape ca niciodată de aderarea la această organizație, pe care o prezintă drept o oportunitate majoră pentru dezvoltarea economică a țării.

Potrivit acestuia, aderarea ar putea contribui la atragerea investițiilor, la îmbunătățirea accesului la capital și la deschiderea unor noi oportunități pe piețele externe.

Accesul la tehnologii moderne reprezintă un alt avantaj evidențiat de șeful Executivului.

În același timp, procesul de aderare este asociat cu posibilitatea modernizării instituțiilor românești.

Prin urmare, apropierea de OCDE este prezentată nu doar ca o oportunitate pentru mediul de afaceri, ci și ca un context favorabil pentru îmbunătățirea funcționării instituțiilor și dezvoltarea economiei.

„România este mai aproape ca niciodată de aderarea la OCDE. Este o oportunitate foarte mare pentru investiții, pentru accesul la capital, la piețe externe, la tehnologii moderne, dar și pentru modernizarea instituțiilor noastre”, a scris acesta.

Premierul a anunțat că dialogul cu reprezentanții companiilor și investitorilor va continua în mod constant.

Potrivit lui Luca Niculescu, colaborarea dintre stat și mediul de afaceri trebuie să urmărească un obiectiv comun: îmbunătățirea nivelului de trai al populației.

În acest context, șeful Guvernului a atras atenția asupra nevoilor tinerilor din România, care au nevoie de locuri de muncă mai bine plătite, de oportunități noi și de perspectiva unei vieți mai bune în propria țară.

Premierul consideră că un viitor mai bun pentru România poate fi construit prin cooperarea dintre stat, mediul de afaceri și societate.

Mesajul său pune accent pe responsabilitatea comună a acestor categorii în susținerea dezvoltării economice și în crearea unor condiții de viață mai bune pentru populație.

De asemenea, șeful Executivului a mulțumit reprezentanților mediului de afaceri pentru propunerile transmise echipei guvernamentale în cadrul primei întâlniri de acest fel.

„În aceste linii vom continua dialogul constant cu mediul de afaceri pentru că împreună, stat și investitori, avem un obiectiv major – o viață mai bună pentru oameni. Tinerii noștri au nevoie de locuri de muncă mai bine plătite, de noi oportunități și de speranța unei vieți mai bune acasă, în România. Doar împreună – statul român, mediul de afaceri, societatea – putem construi un viitor mai bun pentru națiunea noastră”, a completat Luca Niculescu.

La prima întâlnire cu reprezentanții mediului de afaceri, premierul Luca Niculescu a fost însoțit de o echipă guvernamentală din care au făcut parte următorii membri și reprezentanți ai Executivului:

Marian Neacșu , vicepremier și ministrul Afacerilor Interne;

, vicepremier și ministrul Afacerilor Interne; Alexandru Nazare , ministrul Finanțelor;

, ministrul Finanțelor; Daniel-Cătălin Zamfir , ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului;

, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului; Costinel-Bogdan Dumitru , ministru delegat pentru digitalizare și inteligență artificială;

, ministru delegat pentru digitalizare și inteligență artificială; Dumitru Chisăliță , ministrul Energiei;

, ministrul Energiei; Marcel-Alexandru Stoica , ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;

, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației; Petre-Florin Manole , ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale;

, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale; Luminița Odobescu , consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-ministrului;

, consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-ministrului; Mihaela Ștefan, secretar de stat.

Premierul a subliniat că întreaga echipă guvernamentală trebuie să identifice cele mai bune soluții pentru relansarea economiei și creșterea calității vieții oamenilor.