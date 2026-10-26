Ilie Bolojan îl ironizează pe Sorin Grindeanu: Își asumă rolul unui premier, anunțând activități și stabilind, practic, agenda domnului Niculescu

Fostul premier și președinte al PNL, Ilie Bolojan, îl critică pe Sorin Grindeanu pentru declarațiile referitoare la deficitul bugetar al României. Într-o postare publicată pe rețelele sociale, luni, 26 octombrie, Bolojan contestă interpretarea datelor economice și invocă estimările agențiilor internaționale de rating pentru anul 2026. Liderul liberal susține că Grindeanu ar pregăti justificări pentru o eventuală nerespectare a țintei de deficit și pentru neîndeplinirea promisiunilor bugetare.

Ilie Bolojan a lansat un atac la adresa lui Sorin Grindeanu, acuzându-l că încearcă să influențeze agenda premierului Niculescu și că pune sub semnul întrebării estimările privind deficitul bugetar al României. Fostul șef al Guvernului consideră că poziția adoptată de Grindeanu arată o înțelegere greșită a situației finanțelor publice.

În mesajul publicat pe rețelele sociale, Bolojan susține că președintele PSD și-ar fi asumat atribuții care aparțin șefului Executivului, prin anunțarea unor activități și stabilirea priorităților guvernamentale.

„Observ că domnul Grindeanu își asumă rolul unui premier de facto, anunțând activități și stabilind, practic, agenda domnului Niculescu.

Ar fi și mai bine dacă domnul Grindeanu ar ști, totuși, despre ce vorbește”, a scris Ilie Bolojan.

Fostul premier a continuat prin a explica modul în care agențiile internaționale de rating analizează situația bugetară a României. Potrivit acestuia, evaluările sunt realizate pe baza datelor disponibile, inclusiv a obligațiilor de plată, iar instituțiile respective au propriile mecanisme de verificare a informațiilor.

Bolojan a argumentat că agențiile de rating trebuie să ofere evaluări credibile investitorilor și clienților lor, motiv pentru care analizează în detaliu indicatorii economici și financiari.

„Asta pentru că deficitul României, calculat pe baza tuturor datelor și cu toate facturile emise pe masă, a fost estimat de agențiile de rating. Ar trebui să știe că experții acestora întorc pe toate părțile cifrele și se uită la toate detaliile, pentru că răspund în fața propriilor clienți. Dacă greșesc, își compromit propria credibilitate”, a explicat președintele PNL.

În argumentația sa, Ilie Bolojan a făcut referire la evaluările celor trei mari agenții internaționale de rating, susținând că acestea nu au retrogradat România și că prognozele lor pentru deficitul bugetar din 2026 se situează în jurul valorii de 6% din produsul intern brut.

Potrivit cifrelor prezentate de fostul premier, Moody’s estimează un deficit de 5,8% din PIB, Fitch anticipează 5,9%, iar Standard & Poor’s indică un nivel de 6,2%.

Bolojan a folosit aceste estimări pentru a contesta criticile lui Grindeanu și pentru a ridica problema credibilității informațiilor transmise agențiilor de rating de către autoritățile române.

„Agențiile de rating nu numai că nu au retrogradat România, dar au estimat pentru țara noastră următoarele deficite totale pentru 2026: Moody’s – 5,8% din PIB, Fitch – 5,9% și Standard & Poor’s – 6,2% din PIB.

Sau contestă domnul Grindeanu competența agențiilor de rating? Să le-o spună când se întorc.

Acuză domnul Grindeanu Ministerul Finanțelor că a indus în eroare agențiile de rating, în condițiile în care PSD a avut reprezentanți la vârful acestuia tot anul, inclusiv în perioada de interimat?

Asta îl va ajuta mult în relația cu piețele și investitorii. Un mare “atu” pentru România în negocieri”, a transmis Ilie Bolojan.

Prin aceste afirmații, liderul liberal a atras atenția asupra responsabilității reprezentanților PSD care au ocupat funcții de conducere în Ministerul Finanțelor. Totodată, el a sugerat că punerea sub semnul întrebării a datelor prezentate instituțiilor internaționale ar putea afecta relația României cu investitorii și piețele financiare.

Un alt punct al criticilor formulate de Ilie Bolojan privește interpretarea deficitului înregistrat pe parcursul anului, în comparație cu rezultatul bugetar de la sfârșitul lunii decembrie. Fostul premier susține că evoluția trimestrială trebuie analizată și în raport cu cheltuielile efectuate anticipat pentru proiectele finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

În opinia sa, unele plăți realizate înainte de încasarea fondurilor europene pot influența temporar execuția bugetară. Bolojan a arătat că sumele aferente cererilor de plată 5 și 6 din PNRR ar urma să fie încasate până la sfârșitul anului, ceea ce ar modifica situația financiară față de cea înregistrată la nivel trimestrial.

În același timp, liderul PNL a acuzat PSD că ar fi responsabil pentru pierderea unor fonduri europene, invocând nerespectarea țintelor de decarbonizare și neaprobarea legii salarizării.

„Știe diferența dintre un deficit de etapă, trimestrial, când ai avansat multe cheltuieli ca să termini PNRR, și deficitul de la finalul anului, când îți vor intra banii din cererile de plată PNRR 5 și 6, cu excepția, desigur, a banilor pierduți din vina PSD din cauza nerespectării țintelor de decarbonizare și a neaprobării legii salarizării?

E cam ca atunci când trebuie să scoți mai mulți bani din cutiile de pantofi ca să plătești diverse cheltuieli, urmând să le umpli la loc mai târziu. Astfel, la finalul anului, ai acolo cât ți-ai propus. Asta, dacă nu le golești din nou”, a explicat fostul premier.

Prin comparația folosită, Bolojan a încercat să evidențieze diferența dintre momentul efectuării unor cheltuieli și cel al încasării fondurilor destinate acoperirii acestora. Argumentul său este că deficitul înregistrat într-o anumită etapă a anului nu trebuie confundat cu nivelul estimat pentru închiderea exercițiului bugetar.

În ultima parte a mesajului, președintele PNL a trecut de la explicațiile privind indicatorii bugetari la acuzații referitoare la intențiile politice ale lui Sorin Grindeanu. Bolojan susține că liderul PSD ar încerca să pregătească terenul pentru justificarea unui eventual eșec în respectarea obiectivelor fiscale.

Potrivit fostului premier, Grindeanu ar urmări aprobarea unor cheltuieli suplimentare la rectificările bugetare programate în perioada următoare, fără adoptarea unor măsuri corespunzătoare de control al cheltuielilor publice.

Bolojan consideră că o asemenea abordare ar putea conduce la depășirea țintei de deficit, responsabilitatea urmând să fie atribuită ulterior celor care au formulat estimările bugetare acceptate de agențiile internaționale de rating.

Totodată, fostul șef al Guvernului afirmă că poziția lui Grindeanu ar avea legătură și cu elaborarea bugetului pentru anul 2027, în condițiile în care unele promisiuni politice nu ar beneficia de finanțarea necesară.