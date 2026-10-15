PSD joacă totul pe cartea Guvernului Niculescu. Dan Andronic avertizează că partidul riscă să plătească un preț politic uriaș: Ori la bal, ori la spital

PSD își asumă un risc politic major prin participarea la viitorul guvern condus de Luca Niculescu, consideră jurnalistul Dan Andronic, într-un editorial publicat în Evenimentul Zilei (EVZ). Cu 11 miniștri propuși, dar fără controlul funcției de premier, social-democrații ar putea deveni principalii responsabili pentru rezultatele noului cabinet. În același timp, PNL, USR și AUR se pregătesc să exercite presiune asupra guvernării, fiecare dintr-o poziție politică diferită.

Participarea PSD la noua formulă guvernamentală reprezintă mai mult decât o simplă revenire la putere. Social-democrații își asumă responsabilitatea pentru funcționarea unui cabinet care va trebui să gestioneze probleme economice și bugetare importante, într-un climat politic tensionat.

În editorialul intitulat „Guvernul «All In». Jocul la risc al PSD”, Dan Andronic descrie această decizie drept un pariu în care partidul își poate recâștiga credibilitatea sau poate suferi pierderi politice semnificative.

„PSD se pregătește să pună pe masă mai mult decât o listă de miniștri. Pune ceea ce îi mai rămâne din credibilitatea de partid capabil să guverneze”, scrie jurnalistul.

Formula guvernamentală este construită în jurul lui Luca Niculescu, desemnat candidat pentru funcția de prim-ministru de președintele Nicușor Dan.

PSD a aprobat participarea la guvernare cu 11 miniștri, însă cabinetul propus trebuie să primească votul Parlamentului pentru a fi învestit.

Dan Andronic consideră că această configurație creează o asociere politică între PSD și președintele Nicușor Dan, chiar dacă șeful statului nu face parte formal dintr-o coaliție.

Social-democrații ar urma să dețină majoritatea portofoliilor ministeriale, dar nu și funcția de premier.

Această diferență poate deveni importantă atunci când vor apărea probleme legate de finanțarea măsurilor guvernamentale sau de aplicarea reformelor.

Una dintre vulnerabilitățile identificate în editorial privește raportul dintre responsabilitatea politică și controlul asupra deciziilor guvernamentale.

PSD va avea numeroși miniștri, dar anumite măsuri vor depinde de acordul întregului cabinet, în special cele care presupun alocări bugetare.

În lista prezentată, portofoliul Finanțelor îi revine lui Alexandru Nazare, inclus în categoria tehnocraților.

Această împărțire ar putea crea dificultăți pentru social-democrați dacă măsurile promise nu vor putea fi finanțate sau aplicate.

Dan Andronic apreciază că electoratul va asocia rezultatele guvernării în primul rând cu partidul care deține cele mai multe ministere, indiferent de procedurile administrative și de responsabilitățile celorlalți membri ai cabinetului.

„Publicul va vedea sigla partidului înainte să citească traseul avizelor”, observă jurnalistul.

Prin urmare, PSD ar putea avea dificultăți în a explica eventualele eșecuri prin lipsa controlului asupra unor decizii, în condițiile unei participări atât de importante la guvernare.

Poziția Partidului Național Liberal reprezintă un alt element important al viitoarei configurații politice. Liberalii conduși de Ilie Bolojan susțin învestirea cabinetului Niculescu, dar nu doresc să participe la guvernare alături de PSD.

Această strategie le-ar permite să contribuie la instalarea noului executiv fără să își asume direct responsabilitatea pentru activitatea miniștrilor.

Totuși, Dan Andronic consideră că liberalii nu vor putea evita complet costurile politice ale acestei decizii.

Votul acordat pentru învestire va rămâne un element pe care adversarii politici îl vor putea invoca, chiar dacă PNL nu va avea reprezentanți în cabinet.

În același timp, sprijinul parlamentar pentru instalarea guvernului nu garantează susținerea ulterioară a tuturor măsurilor promovate de executiv.

PSD ar putea astfel să se confrunte cu opoziția liberalilor inclusiv în privința politicilor economice.

USR și AUR se poziționează, la rândul lor, împotriva formulei guvernamentale propuse.

Liderul USR, Dominic Fritz, a anunțat că va propune partidului să respingă cabinetul și a acuzat PSD că urmărește blocarea reformelor și controlul resurselor publice. Dan Andronic precizează că acestea sunt acuzații politice formulate de liderul USR, nu fapte demonstrate.

Totuși, ele indică direcția în care s-ar putea desfășura confruntarea politică. Numirile controversate, eventualele probleme de integritate și întârzierile reformelor ar putea deveni principalele teme de atac ale USR.

AUR critică noua formulă dintr-o altă perspectivă. Petrișor Peiu a respins susținerea cabinetului Niculescu și l-a descris drept un posibil „guvern prezidențial”.

Potrivit analizei lui Dan Andronic, apropierea dintre PSD și Nicușor Dan ar putea fi folosită de AUR pentru a susține că actualele structuri de putere au ajuns la o înțelegere politică.

Jurnalistul consideră că aceste trei partide nu au nevoie de o alianță pentru a exercita presiune asupra PSD.

PNL poate critica politica economică, USR poate insista asupra reformelor și integrității, iar AUR poate contesta întreaga construcție guvernamentală.

Situația finanțelor publice reprezintă una dintre cele mai dificile provocări pentru viitorul cabinet.

Agenția S&P a menținut ratingul României la BBB-/A-3, cu perspectivă negativă. Estimarea privind deficitul bugetar pentru 2026 este de 6,25% din produsul intern brut (PIB).

Aceste constrângeri financiare limitează posibilitățile guvernului de a adopta măsuri care presupun cheltuieli suplimentare.

PSD a inclus printre priorități indexarea pensiilor, eliminarea contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru anumite categorii și continuarea investițiilor publice.

În același timp, partidul și-a asumat respectarea țintelor de deficit.

Dan Andronic atrage atenția că aceste obiective trebuie susținute printr-o strategie financiară coerentă.

Dacă social-democrații promit măsuri de protecție socială, dar ajung să administreze noi restricții, pot suporta un cost electoral important.

Pe de altă parte, asumarea unor cheltuieli fără finanțare ar putea agrava problemele bugetare.

În opinia jurnalistului, credibilitatea viitoarei guvernări va depinde mai puțin de declarațiile politice și mai mult de bugetul adoptat și de capacitatea statului de a efectua plățile asumate.

Un alt test pentru social-democrați va fi reforma administrativă inclusă în programul anunțat. Printre măsurile avute în vedere se află comasarea localităților cu până la 1.500 de locuitori.

Dan Andronic consideră că o asemenea reformă ar putea genera rezistență inclusiv în organizațiile locale ale PSD.

Reorganizarea administrativă poate afecta funcții, poziții de influență și interese politice existente la nivel local.

În aceste condiții, aplicarea reformei ar putea deveni dificilă pentru un partid care dispune de o structură teritorială importantă.

Capacitatea PSD de a accepta eventualele costuri politice interne ar urma să reprezinte un indicator al disponibilității sale de a pune în practică schimbările anunțate.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că activitatea guvernului va fi evaluată după șase luni.

Această perioadă ar putea oferi conducerii partidului posibilitatea de a analiza rezultatele cabinetului și de a decide dacă menține actuala formulă de participare la guvernare.

Totuși, Dan Andronic consideră că termenul nu reprezintă neapărat o soluție prin care PSD să se poată distanța de eventualele probleme.

După șase luni, evaluarea va viza inclusiv activitatea miniștrilor social-democrați, desemnați chiar de conducerea partidului.

În consecință, o eventuală retragere sau schimbare de strategie nu ar elimina responsabilitatea politică pentru deciziile adoptate în această perioadă.

Editorialul analizează și implicațiile politice ale deciziei președintelui Nicușor Dan de a-l desemna pe Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru.

Deși desemnarea premierului reprezintă o atribuție instituțională, alegerea unei anumite formule guvernamentale poate avea consecințe asupra imaginii șefului statului.

Dacă noul cabinet va reuși să asigure stabilitate politică și să obțină rezultate economice, președintele ar putea beneficia de pe urma acestei decizii.

În schimb, eventualele eșecuri ale guvernului ar putea afecta și credibilitatea sa.

Dan Andronic consideră că șefului statului i-ar fi dificil să revendice meritele unei formule guvernamentale fără să își asume și o parte din responsabilitatea pentru rezultatele acesteia.

În analiza sa, Dan Andronic identifică și posibilitatea unui rezultat favorabil pentru social-democrați.

Un guvern care reușește să restabilească predictibilitatea, să finanțeze serviciile publice și să aplice reforme suportabile ar putea oferi PSD argumente pentru recâștigarea încrederii electoratului.

Succesul ar putea demonstra și că o colaborare politică între adversari poate produce rezultate administrative.

Riscul rămâne însă ridicat, în condițiile în care partidul va avea o reprezentare importantă în cabinet și va fi asociat direct cu performanța acestuia.

„Cu atât de mulți miniștri, PSD va avea prea multă putere ca să invoce neputința și prea multă răspundere ca să se ascundă în spatele premierului”, scrie Dan Andronic.

Jurnalistul descrie această formulă drept un pariu în care PSD își asumă o expunere politică aproape totală, iar rezultatele economice vor conta decisiv în percepția publicului.