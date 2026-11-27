Președintele Nicușor Dan a explicat vineri, la Bruxelles, de ce alegerile prezidențiale din anul 2024 au fost anulate. Șeful statului a precizat că decizia Curții Constituționale s-a bazat pe finanțarea și promovarea netransparentă a campaniei lui Călin Georgescu, precum și pe utilizarea abuzivă a rețelelor sociale.

Președintele Nicușor Dan a declarat, vineri, la Bruxelles, că alegerile prezidențiale din 2024 nu au fost anulate din cauza influenței Rusiei. Potrivit șefului statului, decizia Curții Constituționale s-a bazat pe campania lui Călin Georgescu, finanțată și promovată netransparent, precum și pe folosirea abuzivă a rețelelor sociale.

Nicușor Dan a explicat și reacția Președinției la raportul AUR privind anularea alegerilor. Comunicatul transmis de Palatul Cotroceni preciza că probele pe care s-a bazat Curtea Constituțională nu erau complete la momentul hotărârii.

Președintele a recomandat publicului să citească raportul AUR și să analizeze dacă acesta aduce informații noi. El a precizat că, potrivit evaluării echipei sale, documentul nu conține elemente suplimentare.

Nicușor Dan a explicat că decizia Curții Constituționale a avut la bază trei motive. Acestea au vizat cheltuielile de campanie, publicitatea electorală netransparentă și utilizarea netransparentă a rețelelor digitale.

Potrivit președintelui, Călin Georgescu a declarat cheltuieli electorale zero. Totuși, amploarea campaniei sale nu putea fi realizată fără resurse financiare.

Nicușor Dan a mai precizat că materialele promoționale ale candidatului nu respectau regulile privind identificarea mandatarului financiar. Spre deosebire de ceilalți candidați, Georgescu ar fi folosit materiale provenite din mai multe surse, fără marcajele legale.

Al treilea motiv invocat de Curtea Constituțională a vizat utilizarea netransparentă a rețelelor digitale. Președintele a menționat inclusiv manipularea algoritmilor platformelor sociale.

Nicușor Dan a explicat că, la momentul deciziei, Curtea nu dispunea de o analiză completă a utilizării algoritmilor. Instituția avea însă indicii serioase privind manipularea digitală.

Ulterior, aceste suspiciuni au fost confirmate, potrivit președintelui. El a invocat un raport TikTok, care ar fi identificat 27.000 de conturi ce au acționat coordonat.

Șeful statului a precizat că două dintre cele trei motive erau evidente la momentul pronunțării. Al treilea motiv era susținut de indicii care s-au confirmat ulterior.

Referitor la alegerile parlamentare, Nicușor Dan a afirmat că acestea nu au fost afectate de un eveniment excepțional. El a comparat scrutinul cu alegerile prezidențiale, în care Călin Georgescu a obținut un rezultat neașteptat.

Președintele a menționat că Georgescu avea aproximativ 3% în sondaje cu două săptămâni înaintea primului tur. Ulterior, acesta a obținut 23% din voturi în primul tur.

Nicușor Dan a afirmat că alegerile parlamentare au avut contestații obișnuite. Totuși, nu a existat un eveniment care să pună sub semnul întrebării validitatea procesului electoral.

Întrebat dacă alegerile ar fi continuat în cazul în care Marcel Ciolacu ar fi intrat în turul al doilea, președintele a respins speculațiile. El a susținut că România este un stat de drept.

Nicușor Dan a afirmat că, în acest caz, Curtea Constituțională și-a exercitat atribuțiile în mod necesar. Președintele a apreciat că instituția a acționat curajos în contextul respectiv.

Referitor la raportul promis privind influența Rusiei, Nicușor Dan a precizat că documentul trebuie evaluat prin argumente. El a susținut că raportul AUR nu aduce elemente noi față de dezbaterea publică anterioară.

Președintele a amintit un interviu acordat de fostul președinte al Curții Constituționale, Marian Enache, în februarie 2025. În opinia sa, discuția a clarificat aspectele juridice și procedurale privind anularea alegerilor.

Nicușor Dan a afirmat că motivele legate de finanțarea și promovarea netransparentă erau clare încă de atunci. În privința manipulării digitale, el a susținut că informațiile s-au clarificat ulterior.

Președintele a declarat că aspectele juridice privind anularea alegerilor sunt lămurite. În schimb, el consideră că influența Rusiei în România necesită o analiză mai amplă.

Nicușor Dan a precizat că raportul promis va aborda influența rusă din ultimii zece ani. El a afirmat că există dovezi importante, inclusiv privind scrutinul din 24 noiembrie 2024.

Șeful statului și-a asumat responsabilitatea pentru întârzierea publicării raportului. El a afirmat că informațiile ar fi trebuit să fie deja disponibile publicului.

Întrebat dacă influența Rusiei s-ar fi putut manifesta și la alegerile parlamentare, Nicușor Dan a răspuns afirmativ. Totuși, el a subliniat că influența rusă nu a reprezentat temeiul juridic al anulării alegerilor prezidențiale.

Președintele a explicat că influența Rusiei se manifestă în România și în alte state europene. Aceasta poate include operațiuni electorale, sabotaje, atacuri cibernetice și alte forme de război hibrid.

Nicușor Dan a revenit, vineri, asupra declarațiilor făcute la Bruxelles, printr-un mesaj publicat pe Facebook. El a precizat că decizia anulării alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024 nu s-a bazat juridic, direct, pe interferența Rusiei.

Președintele a explicat că această precizare nu exclude existența unor încercări de manipulare a procesului electoral. Potrivit acestuia, influența rusă în spațiul informațional românesc este prezentă de cel puțin zece ani.

Nicușor Dan a afirmat că alegerile din 2024 au reprezentat un episod al războiului hibrid dus de Federația Rusă împotriva democrațiilor europene. El a menționat că raportul prezentat de procurorul general în anul precedent ar demonstra această influență.

Președintele a mai precizat că există și alte elemente care confirmă implicarea Rusiei. Acestea urmează să fie incluse în raportul pe care îl va publica după finalizare.

Nicușor Dan a subliniat că motivele juridice ale anulării trebuie separate de investigarea operațiunilor de influență rusă. El a indicat drept temei juridic Decizia nr. 32 a Curții Constituționale.

Președintele a concluzionat că anularea alegerilor a fost dispusă de o autoritate a statului român. Potrivit acestuia, motivarea Curții Constituționale nu face referire directă la influența Rusiei.