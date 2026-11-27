Aproape toate sistemele de pensii și beneficii din Marea Britanie au devenit indisponibile vineri dimineață, 27 noiembrie 2026, în urma unui incident cibernetic identificat de Departamentul pentru Muncă și Pensii (DWP).

Persoanele care încercau să își verifice pensia de stat, să depună o cerere pentru prestații de invaliditate sau să solicite Credit Universal nu au putut accesa serviciile online. Autoritățile britanice dau însă asigurări că plățile regulate ale pensiilor și beneficiilor sociale nu sunt afectate și vor continua să fie efectuate conform programului obișnuit.

Potrivit informațiilor publicate de The Guardian, cauza incidentului nu este cunoscută publicului, iar autoritățile nu au confirmat dacă este vorba despre un atac cibernetic. Departamentul pentru Muncă și Pensii colaborează cu instituțiile responsabile de securitatea cibernetică pentru investigarea situației și restabilirea serviciilor.

Incidentul apare la câteva zile după ce guvernul britanic a emis o alertă privind creșterea riscului unor atacuri de sabotaj rusești pe teritoriul Regatului Unit, în special asupra companiilor care sprijină Ucraina.

DWP a decis să scoată temporar din funcțiune o parte dintre serviciile sale online după identificarea unui incident cibernetic care a afectat sistemele instituției.

Departamentul lucrează împreună cu Centrul Național de Securitate Cibernetică (National Cyber Security Centre) și Centrul Guvernamental de Coordonare Cibernetică (Government Cyber Coordination Centre) pentru a stabili ce s-a întâmplat și pentru a readuce platformele online cât mai repede posibil. Obiectivul autorităților este și limitarea întreruperilor provocate utilizatorilor.

Persoanele care au nevoie de serviciile online ale instituției, dar nu le pot accesa, sunt îndemnate să încerce din nou mai târziu.

DWP a precizat că plățile regulate ale pensiilor și beneficiilor sociale nu sunt afectate de incident. Prin urmare, beneficiarii vor continua să primească banii în mod normal, chiar dacă anumite servicii digitale sunt temporar indisponibile.

Totodată, instituția a transmis un avertisment privind tentativele de fraudă. Reprezentanții departamentului au subliniat că DWP nu solicită niciodată prin mesaje date bancare și nu le cere beneficiarilor să acceseze linkuri primite în astfel de comunicări.

„Plățile regulate ale beneficiilor și pensiilor nu sunt afectate și vor fi plătite ca de obicei. Dacă un serviciu online de care aveți nevoie nu este disponibil, vă rugăm să încercați din nou mai târziu. Ca întotdeauna, nu vă vom trimite niciodată mesaje pentru a vă solicita detalii bancare sau pentru a vă ruga să faceți clic pe linkuri”, a transmis DWP.

Incidentul are loc într-un context în care securitatea infrastructurilor digitale și rezistența instituțiilor în fața atacurilor informatice reprezintă subiecte importante pentru administrația britanică.

Cel mai înalt funcționar al Departamentului pentru Muncă și Pensii, Sarah Healey, secretarul permanent al instituției, a participat în această lună la o audiere în fața Comisiei parlamentare pentru muncă și pensii.

În cadrul discuțiilor, aceasta a fost întrebată cine se va asigura că sistemele informatice ale DWP nu vor deveni o primă linie de confruntare într-un eventual război hibrid declanșat de Kremlin.

Healey a recunoscut că securitatea cibernetică și reziliența sistemelor reprezintă unele dintre problemele care îi provoacă cele mai mari preocupări în exercitarea funcției.

Incidentul din Marea Britanie vine după un alt episod care a afectat infrastructura comercială din Europa.

La începutul lunii noiembrie 2026, frigiderele și congelatoarele din supermarketuri aflate în șapte țări europene au înregistrat defecțiuni. În unele cazuri, termostatele au fost modificate de la distanță, temperaturile fiind ridicate până la 50 de grade Celsius.

Incidentul a fost atribuit unui atac cibernetic. Uniunea Europeană a condamnat ceea ce a considerat a fi o încercare deliberată de perturbare a lanțului de aprovizionare cu alimente și de subminare a încrederii consumatorilor.

Liam Byrne, deputat laburist și președintele Comisiei pentru afaceri, inovare, știință și comerț din Camera Comunelor, a declarat că este prea devreme pentru a formula concluzii privind cauza incidentului care a afectat sistemele DWP.

Acesta a atras însă atenția asupra faptului că atacurile cibernetice vor deveni tot mai frecvente în actualul context internațional. În opinia sa, instituțiile și companiile vor trebui să își îmbunătățească măsurile de securitate informatică.

Avertismentul vizează inclusiv întreprinderile mici, care trebuie să acorde o atenție mai mare riscurilor cibernetice și protejării sistemelor informatice.

Prioritatea imediată în cazul incidentului din Marea Britanie rămâne restabilirea serviciilor Departamentului pentru Muncă și Pensii, astfel încât persoanele care depind de platformele online ale instituției să își poată relua operațiunile obișnuite. Între timp, autoritățile continuă investigațiile pentru a stabili natura incidentului și cauzele care au dus la indisponibilitatea sistemelor.