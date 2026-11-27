Tot mai mulți oameni folosesc instrumente de inteligență artificială precum ChatGPT, Gemini sau Claude pentru activități cotidiene, de la redactarea mesajelor și obținerea unor recomandări până la întrebări despre sănătate și finanțe.

Cu toate acestea, specialiștii în securitate cibernetică avertizează că informațiile introduse în conversațiile cu aceste sisteme pot pune în pericol viața privată a utilizatorilor. Experții au identificat cinci categorii de date care nu ar trebui dezvăluite chatboturilor și recomandă mai multe măsuri pentru persoanele care au introdus deja informații confidențiale.

Inteligența artificială a devenit o componentă importantă a rutinei zilnice pentru milioane de oameni. Un sondaj realizat de Imagining the Digital Future Center, din cadrul Universității Elon, arată că aproximativ jumătate dintre americani folosesc deja tehnologii bazate pe inteligență artificială.

Popularitatea acestor instrumente este explicată prin accesibilitatea lor și prin posibilitatea de a obține rapid informații, recomandări sau ajutor pentru rezolvarea unor probleme personale.

Totuși, conversațiile cu chatboturile pot conține informații care ar trebui protejate. Potrivit unei analize publicate de HuffPost și preluate de Yahoo, specialiștii în securitate informatică recomandă prudență atunci când utilizatorii introduc date confidențiale în ChatGPT, Gemini, Claude sau alte sisteme similare.

Un studiu realizat de Stanford Institute for Human-Centered AI, care a analizat politicile de confidențialitate ale șase mari dezvoltatori de sisteme de inteligență artificială, a identificat diferențe importante în ceea ce privește utilizarea conversațiilor pentru îmbunătățirea modelelor și perioadele de păstrare a datelor.

Practicile nu sunt identice, ci diferă în funcție de furnizor, produs și setările alese de utilizatori, potrivit informațiilor publicate de Yahoo! News.

Prima categorie de informații pe care experții recomandă să nu le introducem în chatboturile AI este reprezentată de datele personale de identificare.

Acestea includ numele complet, adresa de domiciliu, numărul de telefon, codurile de identificare și seriile documentelor oficiale, precum pașaportul sau permisul de conducere.

George Al-Koura, specialist în securitatea informațiilor și realizator al podcastului Bare Knuckles and Brass Tacks, avertizează că divulgarea acestor date poate facilita furtul de identitate, atacurile de tip phishing sau utilizarea neautorizată a informațiilor personale.

Riscul nu se limitează la datele introduse direct în conversații. Și documentele încărcate pentru analiză pot conține informații confidențiale care permit identificarea unei persoane.

De exemplu, utilizatorii care apelează la inteligența artificială pentru îmbunătățirea unui CV ar trebui să elimine în prealabil datele personale de identificare care nu sunt necesare pentru această activitate.

O altă categorie de informații care necesită atenție este reprezentată de detaliile intime despre viața personală.

Spre deosebire de un motor de căutare obișnuit, un asistent de inteligență artificială permite conversații detaliate și poate răspunde într-un stil apropiat de comunicarea dintre oameni. Din acest motiv, utilizatorii pot ajunge să dezvăluie mai multe informații decât ar face-o în alte contexte digitale.

Ashley Casovan, director în cadrul AI Governance Center al International Association of Privacy Professionals, atrage atenția asupra impresiei exagerate de confidențialitate pe care o poate crea interacțiunea conversațională cu un chatbot.

Informațiile despre relații, comportamente, starea emoțională sau problemele familiale pot fi deosebit de sensibile și ar trebui tratate cu prudență.

Specialiștii subliniază că discuțiile purtate cu chatboturile nu beneficiază automat de aceleași forme de protecție juridică precum conversațiile cu profesioniști care au obligații legale de confidențialitate.

George Kamide, expert în securitate cibernetică, consideră îngrijorătoare tendința utilizării chatboturilor ca înlocuitori ai terapeuților sau ai relațiilor personale apropiate.

Datele medicale reprezintă o altă categorie importantă de informații care nu ar trebui introduse fără precauție în sistemele generale de inteligență artificială.

Potrivit unui sondaj KFF din 2024, unul din șase adulți americani folosea cel puțin o dată pe lună chatboturi AI pentru a obține informații și recomandări privind sănătatea.

Aceste instrumente pot fi utile pentru explicarea unor termeni medicali, înțelegerea unor informații generale sau pregătirea întrebărilor care urmează să fie adresate medicului. Totuși, utilizarea lor implică riscuri atât pentru confidențialitatea datelor, cât și pentru corectitudinea informațiilor primite.

Dr. Ravi Parikh, directorul Human-Algorithm Collaboration Lab de la Universitatea Emory, a explicat pentru The New York Times că majoritatea chatboturilor de uz general nu sunt supuse automat acelorași obligații de confidențialitate precum furnizorii americani de servicii medicale reglementați prin HIPAA.

Din acest motiv, experții recomandă eliminarea informațiilor de identificare din documentele medicale înainte ca acestea să fie încărcate într-un serviciu AI generalist.

Utilizatorii ar trebui să verifice și politicile de confidențialitate ale platformei folosite. Unele produse specializate pentru domeniul sănătății pot avea reguli și mecanisme de protecție diferite față de chatboturile destinate publicului larg.

Utilizarea inteligenței artificiale în activitatea profesională poate contribui la creșterea productivității, însă poate genera probleme de securitate atunci când angajații introduc informații interne în sisteme externe.

Experții recomandă să nu fie încărcate în chatboturi documente comerciale confidențiale, baze de date cu clienți, rapoarte interne, cod sursă protejat sau informații acoperite de acorduri de confidențialitate.

George Al-Koura avertizează că introducerea unor asemenea date poate încălca obligațiile contractuale sau regulile interne de securitate, în funcție de condițiile în care sunt utilizate instrumentele de inteligență artificială.

Problemele pot apărea inclusiv atunci când angajații urmăresc doar să rezume un document, să îmbunătățească un raport sau să verifice un fragment de cod.

Specialiștii recomandă folosirea unor versiuni anonimizate ale documentelor și verificarea politicilor companiei înainte de utilizarea unui chatbot în activitatea profesională.

Ultima categorie de informații pe care experții recomandă să nu fie dezvăluite chatboturilor este cea financiară.

Numerele cardurilor bancare, detaliile conturilor, extrasele de salariu, declarațiile fiscale și alte documente financiare pot conține informații care ar putea fi exploatate în cazul unei divulgări neautorizate.

Serviciile IT ale Universității din Kentucky recomandă evitarea introducerii unor asemenea date în chatboturile de inteligență artificială.

Specialiștii avertizează că informațiile financiare ajunse în posesia unor persoane neautorizate pot fi folosite pentru fraude, șantaj sau atacuri de inginerie socială.

Aceste atacuri pot fi personalizate prin folosirea unor detalii reale despre veniturile unei persoane, instituțiile bancare cu care aceasta lucrează sau activitatea sa financiară.

Pentru întrebări generale despre bani, utilizatorii pot apela la exemple ipotetice sau la date anonimizate, fără să dezvăluie informațiile reale ale conturilor bancare.

Persoanele care au introdus deja informații confidențiale în conversațiile cu un chatbot pot lua mai multe măsuri pentru a limita riscurile.

Specialiștii citați de HuffPost recomandă, în primul rând, ștergerea conversațiilor care conțin informații sensibile. Această măsură poate reduce expunerea datelor în cazul în care contul utilizatorului este compromis.

Totuși, ștergerea unei conversații nu garantează eliminarea imediată a tuturor copiilor informațiilor și nici nu poate anula o eventuală utilizare anterioară a acestora.

O altă măsură importantă este verificarea setărilor de confidențialitate ale platformei. În funcție de serviciul folosit și de tipul contului, utilizatorii pot avea posibilitatea să limiteze folosirea conversațiilor pentru îmbunătățirea modelelor, să controleze istoricul sau să modifice anumite opțiuni privind păstrarea informațiilor.

Experții recomandă și utilizarea pseudonimelor în locul numelor reale, precum și înlocuirea informațiilor exacte cu descrieri generale.

De exemplu, în locul numelui unui pacient sau al unei instituții medicale, utilizatorul poate introduce o formulare generică, suficientă pentru ca sistemul să înțeleagă problema și să ofere un răspuns relevant.

Cercetătorii de la Stanford Institute for Human-Centered AI consideră că responsabilitatea protejării informațiilor nu ar trebui să revină exclusiv utilizatorilor.

Aceștia recomandă îmbunătățirea reglementărilor privind confidențialitatea, introducerea consimțământului explicit pentru utilizarea datelor în procesul de antrenare a modelelor și dezvoltarea unor mecanisme automate de filtrare a informațiilor personale.

La rândul său, George Kamide susține că dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale face necesară o abordare mai atentă a securității și eticii digitale.

Pe măsură ce chatboturile devin tot mai capabile să reproducă stilul conversațiilor umane, utilizatorii pot ajunge să uite că interacționează cu sisteme informatice, nu cu persoane care au automat obligații profesionale de confidențialitate.

Prin urmare, specialiștii recomandă prudență în privința informațiilor introduse în aceste platforme, în special atunci când este vorba despre date de identificare, detalii intime, documente medicale, informații profesionale confidențiale sau date financiare.