Cifra de afaceri din comerțul cu ridicata a crescut cu 3,8% în septembrie 2026 față de luna precedentă, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Cele mai mari creșteri au fost înregistrate în comerțul cu echipamente informatice și de telecomunicații și cu bunuri de consum nealimentare. Comparativ cu septembrie 2025, sectorul a înregistrat însă o scădere de 1,1%.

Cifra de afaceri din comerțul cu ridicata, cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete, a scăzut în septembrie 2026 cu 1,1% față de aceeași lună din 2025.

Potrivit comunicatului publicat de INS pe 27 noiembrie, reducerea a fost de 1,1% atât în seria brută, cât și în seria ajustată în funcție de numărul zilelor lucrătoare și de sezonalitate.

Cele mai mari scăderi anuale, calculate ca serie brută, au fost înregistrate în activitățile de intermediere în comerțul cu ridicata, unde cifra de afaceri s-a redus cu 20,3%.

Comerțul cu ridicata nespecializat a scăzut cu 19,5%, iar cel al produselor agricole brute și al animalelor vii a înregistrat o diminuare de 11%.

Reduceri au fost raportate și în comerțul cu ridicata al echipamentelor informatice și de telecomunicații, de 9,6%, precum și în comerțul cu alte mașini, echipamente și furnituri, de 3,5%.

În cazul produselor alimentare, băuturilor și tutunului, cifra de afaceri a scăzut cu 1,6%.

În timp ce majoritatea categoriilor au consemnat scăderi anuale, două segmente ale comerțului cu ridicata au avut evoluții pozitive.

Comerțul cu ridicata al bunurilor de consum, altele decât cele alimentare, a înregistrat o creștere de 12,8% față de septembrie 2025.

De asemenea, comerțul cu ridicata specializat al altor produse a avansat cu 12,7%.

Acestea au fost singurele două categorii pentru care INS a raportat creșteri ale cifrei de afaceri în septembrie 2026, comparativ cu aceeași lună a anului precedent, în seria brută.

Comparativ cu august 2026, cifra de afaceri din comerțul cu ridicata a crescut cu 3,8% în seria brută.

Avansul a fost susținut în principal de comerțul cu echipamente informatice și de telecomunicații, care a înregistrat o creștere lunară de 19%.

Comerțul cu bunuri de consum nealimentare a urcat cu 16,7%, iar activitățile de intermediere în comerțul cu ridicata au crescut cu 7,9%.

În schimb, comerțul cu produse agricole brute și animale vii a scăzut cu 17,7% față de august.

Datele ajustate în funcție de sezonalitate și de numărul zilelor lucrătoare arată însă o evoluție diferită. Potrivit INS, cifra de afaceri din comerțul cu ridicata s-a redus cu 2,3% față de luna precedentă.

În perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2026, cifra de afaceri din comerțul cu ridicata a crescut cu 0,1% față de intervalul corespunzător din 2025, atât în seria brută, cât și în cea ajustată.

Cele mai importante creșteri cumulate au fost înregistrate în comerțul cu ridicata specializat al altor produse, cu un avans de 11,6%.

Comerțul cu bunuri de consum nealimentare a crescut cu 8,9%, iar cel al echipamentelor informatice și de telecomunicații cu 4,2%.

Pe de altă parte, comerțul cu ridicata nespecializat a înregistrat o scădere de 15,2%, iar activitățile de intermediere s-au redus cu 10,2%.

Comerțul cu produse agricole brute și animale vii a scăzut cu 9,8%, în timp ce vânzările angro de produse alimentare, băuturi și tutun s-au diminuat cu 4%.

O reducere de 2,7% a fost raportată și în comerțul cu alte mașini, echipamente și furnituri.