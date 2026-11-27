Liderii din Uniunea Europeană sunt tot mai dispuși să își asume riscul unei confruntări cu administrația președintelui SUA, Donald Trump. Disputele vizează introducerea unei taxe europene pe serviciile digitale, limitarea accesului companiilor americane la contractele de apărare finanțate de UE și continuarea sprijinului financiar pentru Ucraina. Unele state membre rămân însă preocupate de posibilele consecințe asupra relațiilor transatlantice.

Negocierile privind viitorul buget multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034 au adus în prim-plan mai multe propuneri care riscă să provoace noi dispute între Bruxelles și Washington.

În cadrul discuțiilor de joi, președintele francez Emmanuel Macron s-a numărat printre liderii care au susținut introducerea unor măsuri contestate de administrația americană.

Schimbarea de atitudine vine după mai mulți ani de conflicte comerciale și divergențe privind războiul din Ucraina, potrivit Politico.

Potrivit diplomaților europeni, rezultatul alegerilor americane de la jumătatea mandatului, în care Partidul Republican a fost învins, a contribuit la reducerea temerilor unor guverne europene privind o posibilă confruntare cu Donald Trump.

Un diplomat european a explicat că Statele Unite suportă acum consecințele atitudinii agresive adoptate anterior față de partenerii europeni. În opinia sa, evitarea unor măsuri controversate nu mai garantează protejarea UE de presiunile Washingtonului.

Una dintre principalele surse de tensiune este propunerea președintelui Consiliului European, António Costa, privind introducerea unei taxe europene pe serviciile digitale.

Măsura ar urma să vizeze companiile cu o cifră de afaceri globală de peste 750 de milioane de euro, dintre care cel puțin 50 de milioane de euro realizate în Europa.

Printre companiile care ar putea fi afectate se numără Google, Meta și Amazon.

Emmanuel Macron a declarat că Franța susține introducerea unei asemenea taxe încă din 2018.

Președintele francez consideră că Uniunea Europeană are motive întemeiate să aplice această contribuție, acuzând Statele Unite că nu respectă acordurile fiscale internaționale convenite în cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Propunerea beneficiază și de sprijinul unor reprezentanți ai Parlamentului European.

Eurodeputatul român Siegfried Mureșan, coraportor pentru viitorul buget multianual al UE, consideră că taxa digitală ar putea contribui la finanțarea bugetului comunitar fără majorarea contribuțiilor statelor membre.

Administrația Trump se opune introducerii unei taxe europene pe serviciile digitale, considerând că aceasta ar afecta disproporționat companiile americane.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a transmis că Washingtonul respinge atât propunerea actuală, cât și alte taxe similare, pe care le consideră discriminatorii și dăunătoare consumatorilor.

Strategia de securitate națională a SUA, publicată în decembrie 2025, identifica deja barierele comerciale digitale considerate nejustificate drept o amenințare pentru interesele americane.

Bernd Lange, președintele Comisiei pentru comerț internațional din Parlamentul European, a avertizat că introducerea taxei ar putea provoca noi conflicte cu Washingtonul, inclusiv în domeniul tarifelor vamale.

Statele Unite pregătesc deja noi tarife împotriva UE în cadrul unei investigații separate. Sunt avute în vedere și alte anchete, inclusiv privind presupusa discriminare digitală.

Deși sprijinul pentru introducerea taxei digitale a crescut, statele membre nu au ajuns la o poziție comună.

Germania și-a manifestat deschiderea față de propunere, după ce anterior se opusese unei asemenea măsuri din cauza riscului de tensionare a relațiilor cu Statele Unite.

Danemarca și Finlanda, două țări cu relații transatlantice apropiate, nu s-au pronunțat public împotriva inițiativei.

În schimb, Suedia își menține opoziția de principiu față de introducerea unor noi taxe europene destinate finanțării bugetului UE.

Irlanda, unde își au sediile europene mai multe companii americane de tehnologie, se opune și ea unei asemenea contribuții.

Malta, Luxemburg și Țările de Jos nu au adoptat încă o poziție definitivă.

Premierul Luxemburgului, Luc Frieden, și-a exprimat îngrijorarea privind efectele taxei asupra relațiilor cu Washingtonul.

La o reuniune a ambasadorilor europeni, desfășurată luni, nicio delegație nu s-a opus ferm propunerii, însă mai multe state au solicitat explicații suplimentare privind aplicarea acesteia.

Un alt punct sensibil al negocierilor privește propunerea de acordare a unui tratament preferențial companiilor europene în cadrul achizițiilor finanțate din bugetul Uniunii.

Planul pentru perioada 2028-2034 prevede asemenea preferințe în sectoarele apărării și spațiului, ceea ce ar putea exclude companiile americane de la anumite contracte finanțate de UE.

Washingtonul a criticat această direcție, avertizând că excluderea firmelor americane ar putea slăbi competitivitatea și securitatea europeană.

România se numără printre statele care au exprimat rezerve.

Ministrul Apărării, Ștefan-Radu Oprea, a subliniat importanța tehnologiei americane pentru securitatea Europei și necesitatea identificării unor modalități de colaborare care să mențină prezența companiilor din SUA.

În același timp, mai multe state europene se pregătesc pentru o eventuală reducere a prezenței militare și a echipamentelor americane pe continent.

Războiul din Ucraina continuă să provoace diferențe importante între administrația Trump și liderii europeni.

Într-o convorbire din 19 noiembrie cu oficiali americani și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, Donald Trump și-a exprimat nemulțumirea față de cheltuirea unor miliarde de dolari pentru arme și sprijin financiar destinat Ucrainei.

Președintele american a susținut că fondurile sunt consumate într-un conflict care provoacă numeroase victime.

Liderii europeni continuă însă negocierile pentru acordarea unui împrumut suplimentar de 45 de miliarde de euro Ucrainei în 2027.

În plus, propunerea viitorului buget multianual include 100 de miliarde de euro destinate sprijinirii Kievului, iar oficialii europeni discută posibilitatea unor împrumuturi suplimentare.

Un diplomat european a explicat că multe dintre riscurile de care guvernele UE se temeau în relația cu administrația Trump s-au materializat deja, inclusiv diminuarea sprijinului american pentru Ucraina și presiunile comerciale.

În aceste condiții, unele guverne consideră că evitarea unei confruntări cu Washingtonul nu mai oferă avantaje suficiente pentru a renunța la propriile priorități economice și de securitate.