Au trecut nouă ani de când scena românească a pierdut-o pe Cristina Stamate, actrița care a transformat comedia în artă și a cucerit generații de spectatori. Pe 27 noiembrie 2017, artista se stingea din viață. Povestea sa rămâne însă vie prin rolurile memorabile.

Cristina Stamate, una dintre cele mai apreciate actrițe române de comedie și teatru de revistă, a murit pe 27 noiembrie 2017. Astăzi, 27 noiembrie 2026, se împlinesc nouă ani de la dispariția artistei.

Născută pe 8 februarie 1946, la București, Cristina Stamate a dedicat aproximativ 50 de ani scenei românești. A fost cunoscută pentru talentul său comic, eleganța scenică și rolurile interpretate în spectacolele de revistă.

Actrița a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București, în 1967. După absolvire, și-a început activitatea profesională la Teatrul Dramatic din Arad.

Ulterior, s-a întors în București și s-a alăturat Teatrului de Revistă „Constantin Tănase”. Aici a rămas timp de peste patru decenii și a devenit una dintre figurile importante ale instituției.

Cristina Stamate a jucat în numeroase spectacole, printre care „Arca lui Nae și Vasile”, „Bufonii regelui”, „Dai un ban, dar face” și „Te aștept diseară pe Lipscani”.

Pe scenă, a format cupluri artistice memorabile alături de Stela Popescu, Alexandru Arșinel, Nae Lăzărescu și Vasile Muraru.

Pe lângă activitatea teatrală, Cristina Stamate a avut apariții și în cinematografie. A jucat în filmele „Grăbește-te încet” și „Secretul lui Bachus”, regizate de Geo Saizescu.

Artista a colaborat și cu teatrul de televiziune și teatrul radiofonic. Printre producțiile în care a fost implicată se numără „Scene din viața lumii mari” și „Stăpânul tăcerii”.

Cristina Stamate a fost și autoare. În 2007, a publicat volumul de rețete „Sarea în bucate. Rețete culinare inedite”. De asemenea, a semnat cartea autobiografică „Femeia Hopa-Mitică”.

Cristina Stamate a murit în dimineața zilei de 27 noiembrie 2017, la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca din București. Actrița avea 71 de ani.

Artista fusese internată în stare gravă, la terapie intensivă, cu patru zile înainte de deces. Moartea sa a survenit în urma unui accident vascular cerebral.

Cristina Stamate avea și probleme cardiace grave. În ianuarie 2015, aceasta suferise o intervenție chirurgicală pe cord deschis.

Actrița a fost înmormântată pe 29 noiembrie 2017, la Cimitirul Bellu din București, pe Aleea Artiștilor.