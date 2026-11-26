Andy Taylor, chitaristul care a contribuit la succesul mondial al trupei pop-rock Duran Duran, a murit. Artistul a făcut parte dintr-o generație care a schimbat muzica pop a anilor 80. În spatele hiturilor și al concertelor legendare, însă, s-a aflat o viață marcată de dependență și o boală incurabilă.

Andy Taylor, chitaristul care a contribuit la succesul internațional al trupei pop-rock Duran Duran în anii 80, a murit. S-a stins din viață la 65 de ani. Familia sa a anunțat decesul printr-un comunicat transmis publicației Variety.

Muzicianul fusese diagnosticat în 2018 cu cancer de prostată metastazat, în stadiul patru. El a făcut public diagnosticul abia în 2022, înainte ca Duran Duran să fie inclusă în Rock and Roll Hall of Fame.

Familia l-a descris pe Taylor drept un soț minunat, un tată iubitor și un bunic mândru. Potrivit apropiaților, artistul a reprezentat un sprijin important pentru familie. Aceștia au precizat că familia a rămas întotdeauna prioritatea sa, indiferent de succesul muzical.

„Pentru întreaga lume, Andy a fost un chitarist strălucit, dar pentru noi a fost cel mai minunat soț, un tată iubitor și cel mai mândru bunic. A fost stâlpul familiei noastre. Indiferent de experiențele incredibile pe care i le-a adus muzica, familia a fost întotdeauna pe primul loc”, a transmis familia sa.

Foștii colegi de trupă au evocat rolul esențial al chitaristului în definirea identității Duran Duran. Aceștia au amintit energia și încrederea pe care Taylor le-a adus formației încă de la început.

„A fost acolo chiar de la începutul poveștii noastre. Din momentul în care a sosit la Birmingham cu o chitară și o încredere de neclintit în ceea ce puteam deveni, a adus o energie de neșters și o atitudine inconfundabilă muzicii noastre”, este mesajul trupei pop-rock Duran Duran.

Andy Taylor s-a născut în 1961, în localitatea Cullercoats, într-o familie de pescari. A început să cânte la chitară la 11 ani, avându-l drept mentor pe Dave Black, membru al trupei lui David Bowie.

Muzicianul a renunțat devreme la școală și a început să cânte în cluburile locale. În 1980, a răspuns unui anunț publicat de Duran Duran în revista Melody Maker.

Taylor povestea că, dintre aproximativ 40 de candidați, a fost singurul care știa să-și acordeze chitara. La scurt timp, a fost acceptat în formație.

Alături de solistul Simon Le Bon, venit ulterior în trupă, Duran Duran a lansat single-ul de debut Planet Earth, în 1981. Piesa Girls on Film a devenit un hit, fiind susținută de riff-urile energice ale lui Taylor.

Albumele Rio, lansat în 1982, și Seven and the Ragged Tiger, apărut în 1983, au transformat formația într-un fenomen global. Chitaristul descria acea perioadă drept un hobby scăpat de sub control.

În 1985, în timpul unei pauze a trupei, Taylor a fondat supergrupul funk-rock The Power Station. Din formație mai făceau parte basistul John Taylor și solistul Robert Palmer.

Grupul a obținut două hituri în Top 10 american: Some Like It Hot și Get It On. Andy Taylor a revenit apoi în Duran Duran pentru înregistrarea temei filmului James Bond, A View to a Kill.

Tot în 1985, chitaristul a cântat alături de formație la concertul Live Aid. Ulterior, tensiunile interne și problemele legate de consumul de droguri l-au determinat să părăsească trupa.

Taylor mărturisea că stresul vieții de artist și dependența de cocaină îl aduseseră aproape de o cădere nervoasă. După Live Aid, el a renunțat la alcool și droguri.

În 1986, Andy Taylor a lansat albumul solo Thunder, realizat împreună cu Steve Jones, fost membru Sex Pistols. Ulterior, a devenit compozitor și producător.

Printre proiectele sale s-a numărat piesa Lost in You, interpretată de Rod Stewart și lansată în 1988.

Formula clasică Duran Duran s-a reunit în anul 2000. Formația a lansat albumul Astronaut în 2004, însă Taylor a plecat din nou în 2006.

Moartea tatălui său, răpus tot de cancer, l-a afectat profund. Muzicianul a trecut atunci printr-o perioadă de depresie.

După aproximativ un deceniu departe de scenă, Taylor a revenit în studio și la concerte în 2019. În această perioadă, a colaborat cu trupa britanică Reef.

Artistul și-a publicat și volumul de memorii Wild Boy: My Life in Duran Duran, în 2008.

În ciuda relației uneori tumultuoase cu foștii colegi, Taylor declara în 2022 că între ei nu existau resentimente. Potrivit muzicianului, legătura era bazată pe dragoste și respect pentru creațiile realizate împreună, relatează The Guardian.

Andy Taylor era căsătorit din 1982 cu Tracey Wilson. Cei doi aveau patru copii: Andrew, Georgina, Bethany și Isabella.

Chiar și după diagnosticul sever, muzicianul a încercat să rămână optimist. El considera că pasiunea pentru muzică l-a ajutat să facă față unei boli incurabile.

Taylor spunea că a avut norocul să-și trăiască visul. De asemenea, afirma că muzica l-a ajutat să depășească pesimismul provocat de boală.