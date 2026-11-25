Alimente alterate, produse reambalate și vinuri ieftine comercializate sub etichetele unor sortimente premium au fost descoperite într-o anchetă internațională. România se numără printre cele 57 de state participante la operațiunea împotriva fraudei alimentare. Europol a prezentat miercuri rezultatele investigației, care a condus la arestarea a 79 de persoane. Valoarea produselor alimentare confiscate se apropie de 80 de milioane de euro.

O amplă anchetă desfășurată la nivel internațional a scos la iveală numeroase metode utilizate pentru falsificarea produselor alimentare. Infractorii modificau ambalajele și informațiile de pe etichete pentru a induce consumatorii în eroare. Astfel, aceștia ascundeau termenele de valabilitate depășite sau prezentau mărfurile drept produse de calitate superioară.

Printre practicile identificate de anchetatori se numără falsificarea uleiului și comercializarea frauduloasă a băuturilor alcoolice. Vinurile ieftine erau vândute sub etichetele unor sortimente mai scumpe. Mai grav, inclusiv alimentele intrate în procesul de alterare erau reambalate și etichetate din nou.

Tipurile de fraude alimentare descoperite de autorități au diferit în funcție de țara în care s-au desfășurat controalele. În Canada, inspectorii au identificat miere contrafăcută. În Turcia, verificările au condus la descoperirea unor produse alimentare ambalate și a unor cantități de ulei de măsline falsificat.

Autoritățile din Republica Moldova au depistat produse lactate și legume care nu respectau standardele impuse. Totodată, acestea au identificat băuturi alcoolice contrafăcute. În Bulgaria, inspectorii au constatat încălcări ale normelor de igienă în timpul procesării cărnii.

Operațiunea internațională împotriva fraudei alimentare s-a desfășurat pe parcursul a șase luni, cu participarea autorităților din 57 de state. Investigațiile au beneficiat de sprijinul Comisiei Europene și al Interpol. În urma acțiunilor, anchetatorii au destructurat 18 grupări de criminalitate organizată, potrivit Agerpres.

Controalele au vizat în principal carnea, băuturile alcoolice, fructele și legumele. Autoritățile au confiscat aproximativ 1,7 milioane de kilograme de alimente neconforme și aproape 230.000 de litri de băuturi falsificate. De asemenea, anchetatorii au ridicat peste 500.000 de produse contrafăcute.

România s-a numărat printre statele participante la operațiunea internațională. Separat, inspectorii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au efectuat controale în perioada 7–11 septembrie. Verificările au evidențiat nereguli la peste 1.600 de operatori economici.

Printre abaterile constatate în România s-a numărat comercializarea produselor alimentare cu termenul de valabilitate depășit. Inspectorii au descoperit și deficiențe privind respectarea normelor de igienă. Alte nereguli au vizat informațiile incomplete înscrise pe etichetele produselor destinate consumatorilor.

Reprezentanții Europol atrag atenția că fraudele din industria alimentară nu generează doar prejudicii economice. Comercializarea produselor falsificate sau alterate poate pune în pericol sănătatea populației. Aceste practici afectează, totodată, respectarea standardelor de siguranță alimentară și funcționarea piețelor de profil.