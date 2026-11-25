Lansarea zilele acestea, la București, a primului taxi adaptat pentru utilizatorii de scaun rulant a readus în prim-plan o întrebare esențială pentru mii de români cu dizabilități neuromotorii: cum se poate deplasa o persoană cu mobilitate redusă în România anului 2026 și cât costă, în realitate, această independență? Deși legislația națională oferă un pachet extins de gratuități și facilități financiare, infrastructura din teren impune adesea soluții de compromis sau cheltuieli suplimentare din buzunarul propriu.

Primăria Municipiului București, în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București (DGASMB) și operatorul Meridian Taxi, a anunțat lansarea proiectului-pilot „Mobilitate Incluzivă în București”, prin care a fost introdus în circulație primul taximetru omologat pentru transportul pasagerilor direct în scaunul rulant. Mașina este echipată cu o rampă de acces rabatabilă și cu sisteme speciale de ancorare și siguranță, eliminând nevoia ca pasagerul să fie ridicat pe brațe și mutat pe bancheta unui autoturism obișnuit.

Din punct de vedere financiar, serviciul nu percepe suprataxe pentru echiparea specială. Cursa este taxată la tariful standard al companiei, de 3,19 lei pe kilometru. Totuși, accesibilitatea serviciului rămâne limitată de disponibilitatea flotei — un singur vehicul la nivelul întregii Capitale — și de intervalul orar restrâns: mașina poate fi comandată telefonic la dispeceratul 021/9444 sau prin platforma dedicată (acces.meridiantaxi.ro) doar între orele 08:00 și 22:00.

Până la apariția taximetrelor cu rampă, alternativa comercială la cerere pentru persoanele cu dizabilități din marile orașe ale României a fost reprezentată de categoriile dedicate din aplicațiile de ridesharing, respectiv Uber Assist și Bolt Assist.

Aceste opțiuni sunt disponibile în București și în principalele centre urbane din țară, la aceleași tarife ca cursele standard (echivalentul UberX sau Bolt clasic), fără costuri suplimentare pentru pasager.

Diferența majoră față de un taxi adaptat constă în dotarea tehnică a mașinilor. Șoferii înscriși în programele „Assist” parcurg un instructaj specializat pentru a oferi sprijin fizic la urcare și coborâre, iar portbagajele autoturismelor sunt suficient de încăpătoare pentru a transporta cadre de mers, cârje sau scaune rulante pliabile.

În schimb, aceste mașini NU sunt dotate cu rampe sau lifturi, ceea ce înseamnă că pasagerul trebuie să se poată transfera pe banchetă (singur sau cu ajutorul unui însoțitor), iar persoanele care folosesc scaune rulante electrice grele, nepliabile, nu pot utiliza aceste servicii.

Potrivit Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, persoanele încadrate în grad de handicap grav sau accentuat beneficiază de gratuitate integrală pe toate mijloacele de transport în comun de suprafață (autobuze, troleibuze, tramvaie) și la metrou, în toate orașele din România.

De același drept beneficiază și însoțitorii persoanelor cu handicap grav, asistenții personali ai acestora, precum și însoțitorii copiilor cu handicap accentuat, atunci când călătoresc împreună cu persoana cu dizabilități.

În București, acest drept se materializează printr-o legitimație eliberată gratuit de direcțiile de asistență socială de sector (pentru liniile STB) și prin decontarea sau emiterea gratuită a abonamentului lunar pentru Metrorex. În practică, însă, utilizarea gratuității se lovește de bariere fizice:

Transportul de suprafață: Deși flotele noi de autobuze și troleibuze din marile orașe sunt dotate cu podea coborâtă și rampă manuală sau electrică, numeroase tramvaie vechi au trepte înalte, iar stațiile neadaptate sau mașinile parcate neregulamentar blochează adesea coborârea rampei.

Metroul bucureștean: Deși majoritatea stațiilor au fost echipate cu lifturi sau platforme elevatoare, defecțiunile tehnice periodice ale ascensoarelor pot bloca accesul utilizatorilor de scaun rulant pe anumite magistrale.

Pentru deplasările esențiale — la spital, la centrele de recuperare, la școală sau la instituțiile publice — mai multe primării din țară operează servicii sociale de transport cu microbuze special adaptate (dotate cu lift hidraulic și sisteme de prindere pentru mai multe scaune rulante simultan).

În Capitală, programul „Transport Accesibilizat DGASMB” oferă curse gratuite pe raza Municipiului București pentru persoanele cu dizabilități motorii cu domiciliul în oraș, pe bază de programare prealabilă.

Servicii similare, administrate de direcțiile locale de asistență socială, funcționează și în alte orașe mari, precum Timișoara (prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara) sau Cluj-Napoca.

Limitarea principală a acestor servicii este lipsa spontaneității: programările trebuie făcute cu cel puțin 24–72 de ore înainte, iar prioritate au, de regulă, deplasările medicale sau educaționale, în limita capacității flotei disponibile.

În cazul transportului interurban (trenuri, autocare și microbuze interjudețene), cadrul legal a suferit modificări importante aplicabile în anul 2026, odată cu intrarea în vigoare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 90/2025.

Persoanele cu handicap grav sau accentuat pot opta anual, printr-o cerere depusă la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC), între două variante de sprijin financiar:

Tipul de handicap Opțiunea 1: Transport public interurban Opțiunea 2: Card electronic de carburant / energie electrică Handicap grav 24 de călătorii gratuite (dus-întors) pe an calendaristic, cu trenul (clasa a II-a) sau cu autocarul, inclusiv pentru asistentul personal sau însoțitor. 1.500 de lei pe an sub formă de bonuri valorice pe card electronic, utilizabile exclusiv în stațiile de alimentare (carburant sau încărcare EV). Handicap accentuat 12 călătorii gratuite (dus-întors) pe an calendaristic, cu trenul (clasa a II-a) sau cu autocarul. 750 de lei pe an sub formă de bonuri valorice pe card electronic, pentru autoturismul personal, al familiei sau al însoțitorului.

Noua reglementare a eliminat vechile bonuri pe suport de hârtie și decontările ulterioare pe bază de bonuri fiscale, trecând integral la cardurile electronice alimentate periodic (trimestrial sau semestrial).

De asemenea, în cazul călătoriilor cu trenul (CFR Călători sau operatori privați), persoanele în scaun rulant trebuie să solicite asistență pentru îmbarcare cu cel puțin 24–48 de ore înaintea plecării, întrucât nu toate garniturile de tren sau peroanele gărilor sunt la același nivel.

Pentru mulți români cu dizabilități locomotorii, mașina personală (sau a familiei) rămâne singura garanție a mobilității reale, fără constrângeri de program sau infrastructură. Statul sprijină această opțiune prin mai multe mecanisme financiare valabile în 2026:

Achiziția cu dobândă subvenționată: Conform art. 27 din Legea nr. 448/2006, persoanele adulte cu handicap grav sau accentuat pot contracta un credit bancar a cărui dobândă este suportată integral din bugetul de stat (prin DGASPC) pentru achiziționarea unui singur autoturism. Plafonul creditului este de până la 10.000 de euro (cu rambursare în maximum 10 ani) pentru un autoturism standard și urcă până la 20.000 de euro (cu rambursare în maximum 15 ani) dacă vehiculul este adaptat special pentru transportul unei persoane dependente de scaunul rulant. Rovinieta gratuită: Persoanele cu handicap, precum și însoțitorii sau asistenții personali ai acestora, beneficiază de scutire de la plata tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale (rovinieta) pentru un singur autoturism deținut în proprietate, drept menținut și după actualizările legislative din toamna anului 2026. Reducerea impozitului auto: Începând cu anul 2026 (conform modificărilor aduse Codului fiscal prin OUG nr. 9/2026), scutirea totală de la impozitul pe mijloacele de transport a fost înlocuită cu o reducere de 50% pentru persoanele cu handicap grav și de 25% pentru cele cu handicap accentuat, aplicabilă pentru un singur autoturism cu capacitatea cilindrică sub 2.000 cmc. Cardul-legitimație de parcare: Eliberat gratuit de primăria de domiciliu, acesta oferă dreptul de a parca gratuit pe locurile special amenajate și semnalizate în spațiile publice din întreaga Uniune Europeană. Ocuparea abuzivă a acestor locuri de către alți șoferi se sancționează în România cu amenzi cuprinse între 2.000 și 10.000 de lei și ridicarea autovehiculului.

Atunci când transportul public nu este accesibil, microbuzele primăriei nu au locuri disponibile, iar singurul taxi adaptat din București este ocupat sau în afara programului, singura alternativă rămasă pe piață este transportul medical neasistat sau transportul privat specializat, operat de firme private de ambulanță ori operatori de mobilitate.

Aceste servicii pun la dispoziție autoutilitare dotate cu lifturi electrice, sisteme de ancorare și personal instruit să coboare pacientul inclusiv pe scările blocurilor fără lift (cu ajutorul scaunelor speciale de evacuare).

Costurile sunt însă prohibitive pentru utilizarea zilnică: în marile orașe, o cursă urbană simplă (dus) pornește de la 150 – 250 de lei, iar un drum dus-întors cu timp de așteptare (de exemplu, pentru o consultație medicală sau o ședință de kinetoterapie) ajunge frecvent la 300 – 450 de lei.

Pentru deplasările interurbane private, tarifele se calculează la kilometru (între 4 și 7 lei/km, contorizați dus-întors), ceea ce face ca o călătorie de câteva sute de kilometri să depășească rapid pragul de 1.500–2.000 de lei.

Tabloul mobilității pentru persoanele cu dizabilități locomotorii din România anului 2026 arată un contrast puternic între drepturile prevăzute pe hârtie și realitatea din stradă.

Pe de o parte, legea garantează gratuitate la transportul urban și interurban, carduri de carburant, rovinietă gratuită și credite fără dobândă pentru mașini adaptate.

Pe de altă parte, lipsa rampelor funcționale în mijloacele de transport, lifturile defecte din gări sau stații de metrou și numărul infim de taximetre accesibilizate — unul singur la un oraș de două milioane de locuitori declarați oficial (în mod real, sigur mai mulți) — obligă adesea persoanele în scaun rulant să apeleze la sprijinul familiei sau la servicii private costisitoare pentru a-și exercita un drept elementar: libertatea de mișcare.